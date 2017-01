En magisk morgen!

Hei, for et fantastisk fint vær vi har. Det er så deilig med sol og minusgrader. Og nå har det også kommet snøforhold i skiløypene i Brekko. Så jeg og far bestemte at vi skulle ta oss en morgentur i Brekko. Vi reiste hjemmenfra klokka halv ti, og var der oppe rett før klokka ti. Da var det allerede kommet kjempe mange voksne og barn, og den øverste parkeringsplassen var nesten full.

Vi startet å gå, og løypene var helt fantastiske. Det var skikkelig idyllisk. Vi gikk rundt i løypene mens vi så soloppgangen komme stigende mellom fjellene. Snø hadde lagt seg på trærne og det var som et eventyrland. Vi gikk to rolige turer gjennom den lengste løypa. Kjempekjekt å gå på ski igjen, i løpet av året har jeg bare hatt en skitur.

Har du lite å gjøre i dag, da anbefaler jeg å reise til Brekko. Det er så fint der.