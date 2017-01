2017, here I come!

Hei!

Nå har vi kommet til slutten av 2016, og snart er et nytt år i gang. Dette året har gått utrolig fort, med mange gode minner, og flere skal det bli i 2017. Ganske rart at vi nå kommer til å si 2017 og ikke 2016, men samtidig blir jeg fort vant til det. Desember har vært en veldig fin måned med god mat, mye godteri, mange fine øyeblikk sammen med familie og mange fine gaver. Skulle ønske vi hadde snø, men det fikk vi dessverre ikke. Utenom at det snødde litt på julaften, noe som var ganske koselig. Da kom julestemningen ordentlig på plass.

Denne nyttårsfeiringen har vært veldig fin, og ganske morsom. Vi startet med å spise en herlig middag laget av min kjempe flinke mamma. Vi hadde kalkunfilet med forskjellig tilbehør. Og til dessert hadde vi sjokoladefondant, som jeg laget. Det var utrolig godt. Når vi hadde ryddet litt fant vi frem bingo. Hedda fikk seg et bingo-sett til jul, så det et stort ønske fra henne å spille det. Alle var skikkelig engasjerte, og alle ville vinne. I slutten var det utrolig jevnt og det endte med at Kaja vant en runde og jeg den andre runden.



Så kom det vi har pleid å gjort de siste årene, nemlig pakkeleken. Det er så gøy, og du vet jo aldri hva pakkene inneholder, og som oftest går alle for de store pakkene, men det er ofte de små som er best. Alle sammen fikk mange forskjellige pakker både morsomme og nyttige. Resten av kvelden satt vi å slappet av og så film, og ventet på det nye året. Da klokka ble 11:50 kledde vi på oss, gikk ut, tenkte stjerneskudd og telte ned til det nye året. Da klokka slo 12 ble det skutt mange store og kjempefine raketter.

Jeg håper dette blir et like fantastisk år, og GODT NYTT ÅR!