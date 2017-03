Under lupen: 4.divisjon avdeling 2

Endelig er det klart for seriestart! I kveld starter 4.divisjon her i Rogaland og mange spillere, trenere, dommere og tilskuere gleder seg til å ta fatt på sesongen i Kretsserien. Vi i lokalfotball.no har tatt et lite dypdykk i lagene som spiller i denne divisjonen, og vi starter med 4.divisjon avdeling 2 hvor det virkelig er mange lag som vil kjempe for den ene plassen som gir opprykk til Regionsligaen.



Hele seks av ni lag som rykket ned fra 3.divisjon i 2016 ble plassert i avdeling 2, og blir dermed sett på som den sterkeste av de to avdelingene i Rogaland. Mange ønsker nok å ta den ene plassen som gir opprykk, men hvem blir det som tar denne plassen? Jeg skal forsøke å gi dere den informasjonen dere trenger og fasiten på hvordan det hele ender når vi skriver oktober 2017.

1. Riska

Trener: Simen Egeland

Hjemmebane: Riska Stadion – naturgress

Plassering 2016: 10.plass 3.divisjon avdeling 06

Spillere inn: Geir André Aasen (Ålgård), Vetle Myhre (Sola), Steffan Hana (Riska 3), Torger Motland (comeback), Håkon Smalås (comeback) og seks spillere flyttes opp fra junioravdelingen.

Spillere ut: Thomas Haugland (Grue IL), Aleksander Slettebø (Grue IL) og Defrim Kocani (Madla).

Målsetning: Topp 3.

Informasjon: Riska var en av de positive overraskelsene på vårsesongen i 3.divisjon avdeling 06. De ble i starten dømt nord og ned, men plukket jevnt og trutt med poeng i første del av sesongen på tross av å ha mistet Vetle Myhre og Torger Motland før sesongen. Likevel ble det nedrykk ettersom laget tok fem poeng på de 11 siste kampene. Man skulle tro at laget ville bli svekket av å rykke ned en divisjon, men her har det motsatte skjedd. Noen sentrale spillere har flyttet på seg, men med erstatninger som Vetle Myhre, Geir André Aasen og Torger Motland så ser det bra ut for de gule fra Hommersåk. Vetle Myhre har vist tidligere at han er alt for god til dette nivået og er en seriøs utfordrer til toppscorertittelen.

Min vurdering: Riska har nok det klart sterkeste laget på papiret og er min favoritt til å ta førsteplassen. Puljen er tøff, men med solide spillere over hele fjøla så bør det bli opprykk på laget. De har en solid sisteskanse i Andreas Smalås som får god hjelp av Torger Motland og Atle Soma på stopperplass. Fremover i banen har de Runar Fløysvik som har blitt jaktet på av klubber høyere i seriesystemet. Geir André Aasen blir en solid forsterkning og det ser virkelig bra ut for de gule. Kjetil Fjelde ble toppscorer i fjor fra sin vingposisjon og blir også en viktig spiller i år. Presterer laget som forventet så tar de førsteplassen.

2. Åkra

Trener: Karl Oskar Emberland

Hjemmebane: Åkra kunstgress

Plassering 2016: 7.plass 3.divisjon avdeling 06

Spillere inn: Hein Olaf Haringstad (Vedavåg), Audun Olsen (Vedavåg), Anders Underhaug (Vard), Christian Alstad (Vard) og Mats Kvalvågnes (Vard)

Spillere ut: Stian Nilsen (trappet ned), Eirik Sandstad (trappet ned), Paul Arthur Aanensen (trappet ned), Christer Medhaug (trappet ned), André Helland (Djerv 1919), Anel Hopovac (Hemmingstad), Christian Holko (Lyn), Morgan Karlsen (Vard) og Maxime Lescoute (Kopervik).

Målsetning: Ikke avklart, men topp fire bør være innen rekkevidde.

Informasjon: Det holdt akkurat ikke for Åkra i fjor og 7.plassen førte til nedrykk til 4.divisjon. Laget håper nok at visitten i denne divisjonen blir så kort som mulig og ønsker å være det ledende laget på Karmøy. Geir Egil Høvring trente i fjor Åkra som av mange var spådd å ligge helt i toppen i 3.divisjon avdeling 06. Slik gikk det ikke og Høvring valgte å tre til side etter sesongen. Karl Oskar Emberland takket ja til å ta over, og er tilbake i klubben som han var trener i for 18 år siden. Flere spillere har forsvunnet fra klubben, men har klart å beholde solide nøkkelspillere som Jakob Rasmussen, Elias Valderhaug og Jan Inge Haringstad. I tillegg er det flere spennende ungutter i klubben. Se spesielt opp for Kristoffer Stava(født 1998) som puttet tre mål i NM-kvalikken mot Djerv forrige uke.

Min vurdering: Åkra holdt jevnt over bra nivå i 3.divisjon i fjor og plukket 42 poeng over 26 kamper. Det var likevel seks poeng for lite og etter sesongen har flere spillere forsvunnet. Det er ingen tvil om at Åkra er et lag med mange gode spillere og også flere spennende ungutter. Selv om de har mistet en del så vil jeg si at kvaliteten til å være helt oppe i toppen er tilstede. Grunnen til at de ikke når helt opp for min del er bredden i stallen.

3. Frøyland

Trener: Asgeir Kleppa

Hjemmebane: Frøyland Stadion – naturgress

Plassering 2016: 11.plass 3.divisjon avdeling 06

Spillere inn: Runar Høiland (comeback) og syv spillere tatt opp fra juniorlag/guttelag.

Spillere ut: Hans Kristian Håland (lagt opp), Rune Pedersen Bore (Bryne) og Anders Haugen (Sola)

Målsetning: Være med i toppen.

Informasjon: Etter at Frøyland mistet mange spillere foran fjorårets sesong så viste det seg vanskelig å holde plassen i 3.divisjon, spesielt etter omleggingen av divisjonssystemet. I forkant av denne sesongen var det spenning rundt om trener Asgeir Kleppa ville gå på med en ny sesong, men gjorde det og er dermed inne i sin tiende som hovedtrener for laget. Dette har gjort at Frøyland har hatt god kontinuitet på både trenersiden, men også på spillersiden og selv om de mister evigunge Hans Kristian Håland, Rune Pedersen Bore og Anders Haugen så skal de nok bite fra seg i 4.divisjon avdeling 2. Laget har hatt en veldig sterk oppkjøring og står med 6 av 6 mulige seiere i treningskampene og også en solid 4-0 seier mot MIL i NM-kvalik forrige fredag. Runar Høiland har gjort comeback og det vil laget garantert tjene på. I tillegg er mange unge tatt opp i stallen noe som absolutt ikke behøver å være en ulempe.

Min vurdering: Det at dette laget har mange sesonger bak seg i 3.divisjon og har god kontinuitet på spiller- og trenersiden vil hjelpe laget til å kjempe helt i toppen denne sesongen. De har mange gode og rutinerte spillere i stallen som vil hjelpe de unge spillerene til å ta nivået. Viktige spillere som Bjørn Magne Bakken, Runar Høiland, Tommy Tønnessen, Sigbjørn Skjæveland, Rune Svihus, Frank Hole og Preben Løvdahl Hellvik er bærebjelker innad i laget og danner en solid sentrallinje. Med sin oppofrende stil og aggressivitet blir dette laget vanskelig å slå i 2017, men holder det helt inn mot solide Riska og Åkra? Jeg tror ikke det.

4. Djerv 1919

Trener: Asbjørn Helgeland

Hjemmebane: Djervbanen – kunstgress

Plassering 2016: 2.plass 4.divisjon avdeling 03

Spillere inn: Fredrik Deilkås (Vard), André Bundegaard (Vard) og André Helland (Åkra).

Spillere ut:

Målsetning: Holde plassen.

Informasjon: Asbjørn Helgeland virker å ha fått gang på Djerv som de siste årene har levert gode resultater. I fjor endte det med en 2.plass, slått på målstreken av Klepp i siste serierunde. Laget har ikke mistet noen spillere og har hentet kvalitet inn. Fredrik Deilkås har innhopp i Eliteserien for Haugesund og har også spilt mange kamper i 2.divisjon etter overgangen til Vard foran 2014-sesongen. I tillegg har rutinerte André Bundegaard og André Helland kommet inn. Spillere som har erfaring fra høyere nivå enn 4.divisjon. Dette ispedd godt ungdomsarbeid vil gjøre at laget kjemper helt i toppen. Eneste minuset er at keeper Jostein Larsen er langtidsskadet.

Min vurdering: De signeringene som Djerv har foretatt seg foran denne sesongen er virkelig solide. Sammen med en god og bred stall så er treningshverdagen god og dette gjør at kvaliteten stiger. I fjor hadde de en fantastisk form på hjemmebane som blir viktig å opprettholde for å kjempe helt der oppe. Det ble ikke tap på Djervbanen og de slapp kun inn syv mål på 11 kamper. Er nok litt svekket ettersom solide Jostein Larsen er skadet og det spørs dermed om de klarer å holde følge med de tre tetlagene helt inn.

5. Vardeneset

Trener: Richard Enge

Hjemmebane: Modenabanen – kunstgress

Plassering 2016: 8.plass 3.divisjon avdeling 06

Spillere inn: Steffen Jakobsen (Randaberg), Kristian Moldvær, Herman Slaattelid (Viking Jr.), Joachim Nilsen (tilbake fra C-lag) og Espen Håland (tilbake fra C-lag).

Spillere ut: Stian Tunge (Randaberg) og Pål Kartevold (trappet ned).

Målsetning: Kjempe i toppen.

Informasjon: Vardeneset endte på en noe skuffende 8.plass i 3.divisjon i fjor og måtte dermed belage seg på 4.divisjon dette året. Det ser ikke ut til å ha påvirket stallen noe nevneverdig, selv om det er klart at det å miste en spiller som Stian Tunge merkes. Kristian Høvring forsvant også til Vidar midtveis i sesongen i fjor og blir et stort savn. Men det er fortsatt flere gode fotballspillere igjen i VBK. Kapteinen Mikal Hebnes Olsen og Christoffer Bigseth Olsen blir viktige for laget og de fleste vet at de har mye å bidra med på dette nivået. Ellers så er det hyggelig at vi får et gjensyn med Joachim Nilsen og Espen Håland rundt A-laget til Vardeneset igjen!

Min vurdering: Vardeneset virker å ha staket ut en ny vei med fokus på å få opp nye talenter fremfor å hente spillere utenfra. Det er mange spennende spillere i VBK og de er mer enn gode nok til å få resultater på dette nivået, likevel er det viktig at de får med seg de rutinerte spillerene i flest mulig kamper. Spillere som Krister Vistnes og Lars Løkling er viktige bidragsytere for å få resultatene på plass. Steffen Jakobsen kan vise seg å være en flott signering og forhåpentligvis kan han utfordre Mikal Hebnes Olsen som toppscorer denne sesongen. Hebnes Olsen stoppet på syv mål i fjor og dette bør være mulig å slå i 2017.

6. Austrått

Trener: Roger Gimre, Rune Skjæveland og Thomas Hagen.

Hjemmebane: Iglemyr – naturgress

Plassering 2016: 2.plass 4.divisjon avdeling 01

Spillere inn: Gaute Tønnessen (Buøy), Eirik Stokka (Orre) og Kenneth Pedersen (Hana).

Spillere ut: Thomas Tengesdal (Hana 2) og Jørn Hagen.

Målsetning: Holde seg på øvre halvdel.

Informasjon: Austrått har i vinter måttet ut på trenerjakt etter at spillende trener Jørn Hagen ble hyret som assistenttrener for 2.divisjonsklubben Vidar. Hagen hadde da vært spillende trener siden 2010 og det er ingen tvil om at de mister en kontinuitetsbærer, men også en veldig viktig venstrefot. Roger Gimre har vært assistenten til Hagen de siste to sesongene og var klubbens klare førstevalg som arvtager. Forhåpentligvis vil Gimre sin erfaring fra fotballspill på høyere nivå hjelpe Austrått som klarte en god 2.plass i 4.divisjon avdeling 1 i fjor. Stallen er så og si den samme som i fjor og det blir spennende å se om de nye signeringene slår til. Nysigneringene er alle rutinerte spillertyper selv om Kenneth Pedersen har vært ute mye med skader tidligere. Eirik Stokka har vært i klubben før og blir en viktig type på topp, mens Gaute Tønnessen nok også går rett inn på stopperplass.

Min vurdering: Austrått har en god miks av spillere i laget og det forventes at flere av de unge kan bidra denne sesongen. Rutinerte spillere som Yngve Hagen, Kenneth Grøtteland, Eirik Stokka, Roger Skjæveland med flere har vist at de har nivået som trengs inne tidligere. Vil nok kanskje savne Jørn Hagen både på og utenfor banen etter at han overtok som assistent i Vidar. Har kanskje en av de bedre venstreføttene i divisjonen og Austrått har vært livsfarlige på dødball de siste årene. Tapte 5-2 borte mot Staal Jørpeland i NM, men slapp inn to mål på overtid. Viste grei struktur og spesielt junioren Junet Ahmed Hassan virker å være en spennende spillertype.

7. Ålgård

Trener: Andreas Ravndal og Jonas Vølstad Fjeldsbø

Hjemmebane: Nye Ålgård Stadion – kunstgress

Plassering 2016: 6.plass 3.divisjon avdeling 06

Spillere inn: Gunnar Valsson (Figgjo), Kenneth Espedal (Figgjo), Espen Nygård (Lura), Sean Christmas (Kåsen), Dardan Shabi (Klepp), Thorgeir Kristjansson (Haukar, Island), Ilijaz Krantic (Sampion, Slovenia) og Jonas Vølstad Fjeldsbø (comeback).

Spillere ut: Eskil Leinebø (Lura), Sven André Kyvik (Lura), Tommy Eide Møster (Rosseland), Kenneth Monsen (Rosseland), Krister Landa (Brodd), Geir André Aasen (Riska), Kristian Novak (Viking), Arne Ravndal (Sola), Amir Habibi (Vidar) og Kristian Krastev.

Målsetning: Midt på tabellen.

Informasjon: At Ålgård skulle spille i 4.divisjon i 2017 var det ikke mange som hadde forutsett for noen år siden. Laget rykket ned fra 2.divisjon i 2014 og fikk to sesonger i 3.divisjon før det ble nedrykk på målstreken i fjor. Dette førte til at den fulltidsansatte treneren Geir Midtsian satte plassen sin til disposisjon og inn kom den lokale trenerduoen Andreas Ravndal og Jonas Vølstad Fjeldsbø. Mange spillere har forsvunnet ut dørene etter sesongavslutningen i fjor, og det er ikke mange som spilte fast i fjor som er igjen denne sesongen. De har likevel klart å beholde Ezekiel Bala som blir en viktig bidragsyter denne sesongen. Resultatene i treningskampene viser at laget har en lang vei å gå for å være helt i toppen, men det er heller ikke rart med så mange spillere ut og nye spillere inn. Ålgård fikk også bank i første kvalikkrunde i NM hvor de tapte 5-1 borte mot Randaberg.

Min vurdering: Det har skjedd mye i Ålgård de siste årene og det virker nå som om de staker ut en ny kurs med å satse på lokale spillere og trenere. Nesten hele laget er borte fra i fjor og det kommer garantert til å merkes. Eskil Leinebø er kanskje en av de bedre keeperene i lokalfotballen og sammen med bærebjelker som Tommy Eide Møster, Kenneth Monsen, Geir André Aasen, Kristian Novak og Krister Landa borte blir det ikke et snarlig comeback i regionsligaen på Ålgård. Men kanskje de nye unge trenerene til Ålgård har noen ess i ermet?

8. Vaulen

Trener: Fredrik Stray Tjaum, Eric Ordaz og Stian Revik.

Hjemmebane: Vaulenbanen – kunstgress

Plassering 2016: 2.plass 4.divisjon avdeling 02

Spillere inn: Jørgen Helland (MIL), Daniel Lie (Vardeneset) og Endre Lien (Stavanger)

Spillere ut: Tony Tran (Studier i utlandet), Sander Thaule (Tjensvoll) og Gunnar Skålheim.

Målsetning: Ikke målsetning om plassering. Målsetning er å utvikle seg som lag og ta nye steg etter den gode jobben som Bo Andersen har gjort. Flere unge spillere som kan ta steget til å spille på høyere nivå i fremtiden.

Informasjon: Etter tre år som ansvarlig hovedtrener i Vaulen valgte Bo Andersen å ikke fornye kontrakten sin med Vaulen inn mot denne sesongen. Dermed var det assistenten Fredrik Stray Tjaum som rykket opp fra assistentrollen. Med seg i teamet fikk han med seg Eric Ordaz og Stian Refvik. Ordaz har de siste årene vært førstekeeper og skal også i år, sammen med Tjaum bidra på banen. Stian Refvik har i flere sesongen bidratt som spiller for Vaulen sitt B- og C-lag, men vil nå lede laget fra sidelinjen. I fjor endte Vaulen på andreplass i 4.divisjon avdeling 2, kun slått på målstreken av MIL. Laget har forsterket seg bra i vinter og Jørgen Helland, Daniel Lie og Endre Lien har kommet inn. Helland og Lie går nok rett inn i elleveren til laget, mens den 15 år gamle keeperen Lien nok havner bak Ordaz i køen.

Min vurdering: Stray Tjaum mistet nesten hele sesongen på grunn av en stygg skade i fjor, men håper på å være tilbake i laget denne sesongen. Det er viktig for at Vaulen skal få så gode resultater som mulig. I tillegg har de fått på plass en viktig brikke i Daniel Lie som er kommet ”hjem” igjen til barndomsklubben. Han vil nok inneha spissplassen i laget og dermed skyve Alexander Surdal Nilsen ned i midtbaneleddet, en plass han behersket bra i fjor. Noen solide spillere i stallen, men avhengige av at de unge i klubben tar enda et steg for å gjøre tipset mitt til skamme.

9. Varhaug

Trener: Jan Bø

Hjemmebane: Varhaug kunstgress

Plassering 2016: 1.plass 4.divisjon avdeling 01

Spillere inn: Jakob Lye Skretting (Sandnes Ulf), Preben Togstad (Nærbø), Gisle Skjæveland (Ålgård) og Torben Dvergsdal (egen stall).

Spillere ut: Ruben Dvergsdal(Forus & Gausel), Ovar Undheim Høyland (EIK), Atle Bratland (Vigrestad), Tore Dubland (trapper ned), Hassen Bekit (trapper ned), Even Voll (trapper ned) og Fredrik Husveg (trapper ned).

Målsetning: Holde seg i 4.divisjon.

Informasjon: Varhaug overrasket de fleste og kanskje seg selv når de i fjor gikk helt til topps i 4.divisjon avdeling 1 to poeng foran Austrått. Laget hadde et snitt i serien på 3,86 mål per kamp med 85 mål på 22 kamper. Nesten halvparten av disse scoringene ble satt inn av Ovar Undheim Høyland(25 mål) og Fredrik Husveg(14 mål). Uheldigvis for Varhaug så har Høyland forsvunnet til EIK og Husveg valgt å trappe ned så det blir spennende å se hvem som kan fylle tomrommet her. Daniel Sikveland som puttet 10 mål i fjor blir en viktig spiller i så måte, sammen med Sasa Nedic, Ivar Løge og Torben Dvergsdal. Laget slo forrige fredag Vaulen ut av cupen etter en sterk 4-3 seier med fire 2000-modeller fra start. Varhaug vil mønstre et ungt lag denne sesongen noe som kan føre til at de varierer i prestasjonene sine, men se opp for stopperen Arian Ødegård(f. 2000) som spilte de fleste minuttene i fjor.

Min vurdering: Varhaug gjorde en veldig god sesong i fjor, men har mistet to veldig viktige spisser i Høyland og Husveg. I tillegg er viktige Narve Bø langtidsskadet og trolig ute resten av sesongen. Laget har en vanvittig direkte spillestil og trener Jan Bø må få unguttene drillet i denne stilen hvis det skal bli gode resultater. Presterte kanskje over evne i fjor, kan de gjenskape prestasjonen i år?

10. Kopervik

Trener: Ståle Hetland

Hjemmebane: Åsebøen – naturgress

Plassering 2016: 6.plass 4.divisjon avdeling 03

Spillere inn: Christopher Alcock (Vedavåg), Bjarte Halvorsen (Vedavåg), Andreas Lund (Vard) og Kristian Webb Vollan (Nordkjosbotn).

Spillere ut: Finn Tore Hetland (lagt opp) og Glenn Helge Thomsen (lagt opp).

Målsetning: Øvre halvdel.

Informasjon: Ringreven Ståle Hetland tok over Kopverik midtveis i sesongen 2015 og har i år forsterket teamet med Christopher Alcock inn som spillende assistenttrener. Alcock kom fra Vedvåg og har nå kommet hjem til moderklubben. Det var veldig nære at Kopervik måtte ta den tunge turen ned i 5.divisjon i fjor, men som beste 6.plass i de tre avdelingene holdt det akkurat. Spesielt hjemme på Åsebøen var laget sterke og tapte kun en kamp. Trener Hetland fant tydeligvis også ut hvordan de skulle hindre baklengs og slapp kun inn åtte mål på hjemmebane. Noe verre borte med 23 innslupne.

Min vurdering: Kopervik er nok veldig avhengig av å ha de sentrale spillerene skadefri. Son Van Vo er fort kanskje en av de bedre midtbanespillerene i divisjonen og sammen med Hieu Van Le og Kjetil Olsen utgjør de nok de mest sentrale spillerene i laget. Olsen stod for 22 seriemål i fjor og er viktig å få gang på hvis tipset mitt skal bli gjort til skamme. Hvis alt stemmer for Kopervik kan de nok henge med høyere oppe, men her er det tøff konkurranse!

11. Skjold

Trener: Håkon André Waage

Hjemmebane: Grinde – kunstgress

Plassering 2016: 3.plass 4.divisjon avdeling 03

Spillere inn: Tollak Emil Gismarvik (Falkeid), Tor André Eskevik (Stegaberg), Flemming Skaar (Stegaberg) og Morten Bådsvik (Avaldsnes).

Spillere ut: Rune Lindanger (Stegaberg), Tom André Hauge (lagt opp), Jan Arthur Svendsbø (lagt opp) og Gottfred Lindemann (Vard).

Målsetning: Ikke satt målsetning, men berge plassen blir en naturlig målsetning.

Informasjon: Med seier over Klepp i siste serierunde i fjor kunne Håkon André Waage tatt førsteplassen med sitt Skjold i første forsøk. Det endte likevel 2-0 til Klepp i Grinde, og dermed ble det med en imponerende 3.plass. Det så lenge ut til at den solide midtstopperene Vebjørn Rullestad skulle forsvinne til Vard Haugesund etter prøvespill der, men det ble det ikke noe av. Noen spillere har kommet inn, og Morten Bådsvik har kommet tilbake etter et par sesonger i Avaldsnes. Bådsvik har tidligere innehatt et bra nivå og det blir spennende å se om han kommer opp på et tilsvarende nivå denne sesongen.

Min vurdering: Skjold spilte 2-2 i generalprøven mot Kopervik etter å ha utlignet på overtid. Laget manglet i fjor en skikkelig storscorer og det ser ikke ut som om de har fått inn dette i år heller. Berge Ohm ble toppscorer med seks mål i serien i fjor og de er nok avhengige av å få han til å score flere mål neste sesong. Jeg tror Skjold klarer seg, men det spørs om de klarer så mye mer i en tøff avdeling.

12. Vard Haugesund 2

Trener: Tore Emberland

Hjemmebane: Gymnasbane 5 – kunstgress

Plassering 2016: 12.plass 3.divisjon avdeling 06

Informasjon: Strategien rundt Vard Haugesund har endret seg de siste sesongen. Mye av dette har skjedd på grunn av økonomi. Dermed har de vært nødt til å kvitte seg med flere solide spillere rundt A-laget, noe som også kommer til å prege B-laget. I fjor endte laget på en 12.plass i 3.divisjon avdeling 06 etter å ha rykket opp i 2015. Det er nå nesten bare Vardgutter igjen i A-stallen, men den er samtidig bred og vil nok også bidra til at Vard 2 blir styrket.

Min vurdering: Vard ønsker nok neppe å ha rekrutteringslaget sitt i 5.divisjon og vil nok kjempe hardt for å beholde plassen. Så spørs det om troppen er god nok til å gjøre så mye mer enn å holde seg. Det er spennende spillere i klubben og de har som regel vært flinke på rekrutteringsarbeid, men er nok avhengige av å få med seg flere fra A-troppen hvis de skal klarte høyere enn 12.plass.

13. Nærbø

Trener: Tommy André Velde

Hjemmebane: Loen – kunstgress

Plassering 2016: 4.plass 4.divisjon avdeling 01

Spillere inn: Pawel Marian Lopacki (Sauda), Anders Lodden (comeback), Eirik Austad (comeback), Julian Eia Toks (Lye), Piotr Banachowicz, Sezhii Tymchenko (Orre), Artem Zymarev (Orre) og tre spillere opp fra egen junioravdeling.

Spillere ut: Dino Milesevic (Rosseland), Oddbjørn Braut (Undheim), Konrad Kvitvær (Kåsen) og Anders Mæland (Vigrestad).

Målsetning: Holde plassen.

Informasjon: Den rutinerte trener Tommy André Velde tok over som trener i forkant av denne sesongen etter at Bjørn Erik Taksdal gav seg. Heldigvis for Velde sin del så vil Taksdal fortsatt bidra på spillersiden. Flere nye spillere har kommet til, de fleste fra klubber på lavere nivå enn Nærbø. Julian Eia Toks var toneangivende for Lye i 6.divisjon i fjor, men det blir spennende å se om unggutten tar nivået i 4.divisjon. Laget vant sin egen vinterserie i år etter å ha blitt nummer to i fjor. I finalen slo de Forus og Gausel 5-3.

Min vurdering: Laget som vant OBOS-cupen i fjor blir funnet for lett i 4.divisjon og her er nok mange uenige. Likevel er det en tøff avdeling og laget må klare å stille et jevnt lag for å gjøre mitt tips til skamme. I tillegg måtte den viktigste spilleren Bjørn Erik Taksdal gi seg med skade i siste treningskamp før serien startet og er nok uaktuell i starten av sesongen. Nærbø er avhengige av å få Taksdal på banen så ofte som mulig for å overleve i divisjonen.

14. Avaldsnes

Trener: Alf Trygve Velde

Hjemmebane: Avaldsnes idrettspark – naturgress

Plassering 2016: 5.plass 4.divisjon avdeling 03

Spillere inn: Einar Utvik jr. (Vard), Kristian Storesund (Stegaberg), Daniel Nordland (Djerv 1919), Morten Lokøy (FKH G16) og Simen Lippestad (Torvastad).

Spillere ut: Michael Nedrebø(Vard), Edis Hopovac (Hemmingstad), Niklas Rasmussen (trapper ned), Morten Bådsvik (Skjold) Aleksander Skree (Nord, Kent Michael Bøe (Nord), Tor Inge Jørgensen, Lars Waage Hansen og Martin Lillesund.

Målsetning: Holde plassen.

Informasjon: Det ble med en 5.plass i 4.divisjon avdeling 03 for Avaldsnes i fjor, men kun fire poeng skilte 1. og 5.plassen. En solid prestasjon med tanke på at stallen er så ung som den er. I tillegg mistet de viktige Einar Utvik jr. til Vard i september. Utvik jr. rakk likevel å bli solid toppscorer med 18 mål på de kampene han spilte. Han klarte også å pådra seg 2 røde kort i løpet av den tiden. Heldigvis er han nå tilbake igjen i klubben. Trener Alf Trygve Velde har uttalt at det er urealistisk for klubben å sette en høyere målsetning enn å beholde plassen.

Min vurdering: Jeg tror det blir en tøff oppgave for Avaldsnes å toppe prestasjonen de klarte i fjor, og det må de hvis de skal beholde plassen. I en såpass tøff avdeling må de jevne kampene vippes Avaldsnes sin vei, og det tror jeg ikke de har kapasitet til. Einar Utvik jr. blir veldig viktig for laget, men har slitt med ryggplager gjennom hele oppkjøringen og rekker nok ikke seriestart. Jeg tror dette blir en tung sesong for Avaldsnes.

Fasiten på 4.divisjon avdeling 2 er da på plass. Print den ut, heng den i garderoben til motivasjon for min del! Gi gjerne din fasit i kommentarfeltet under. Uansett er det virkelig gøy at vi nå er i gang! Her er en oversikt over første serierunde i avdelingen:

Ålgård – Skjold (Torsdag 30.03.17 klokken 19:00)

Vaulen – Frøyland (Torsdag 30.03.17 klokken 19:00)

Austrått – Avaldsnes (Fredag 31.03.17 klokken 18:00)

Vardeneset – Nærbø (Fredag 31.03.17 klokken 19:00)

Varhaug – Kopervik (Fredag 31.03.17 klokken 19:00)

Åkra – Djerv 1919 (Lørdag 01.04.17 klokken 15:00)

Vard Haugesund 2 – Riska (Lørdag 01.04.17 klokken 15:00)

Lykke til – og heia lokalfotballen!

