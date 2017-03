Under lupen: 4. divisjon avdeling 1

Endelig er lokalfotballen tilbake og det som tidligere har vært tre avdelinger i 4.divisjon har i år blitt til to. Spissingen har ført til tøffere konkurranse og jeg forventer i år å få se et enda høyere nivå en det tidligere har vært.

En ting er sikkert: Jeg kan ikke huske å ha sett flere profiler på dette nivået, kanskje får vi tidenes sesong i lokalfotballen? Jeg har forsøkt å danne meg et bilde av lagene som skal gjøre opp i avdeling 1.

Vi har forsøkt å få med overganger, de viktigste profilene samt en liten gjennomgang om hva som kan vente oss i første runde.

Buøy

Inn: Henrik Haaland (Hundvåg). Fredrik Kristensen, Eirik Andre Wathne, Christoffer Tangen, Anders Enoksen alle fra B-laget. Thomas Ohm og Bojan Kandic fra jr-laget.

Ut: Morten Kristensen, Gaute Tønnesen (Austrått).

Trener: Karl Enok Gilje og Kjetil Østbø.



Eiger

Inn: Vitalik Artjomenko, Darius Jankauskas og Alexander Svanes

Ut: Stian Sleveland (EIK), Miguel Diez, Alfi Conteh, Stian Vigrestad, Matias Leidland Løyning (Hellvik), Espen Stornes (Hellvik).

Trener: Thor Jostein Dyrnes



Egersunds IK 2

Troppen til EIK 2 vil som hos de fleste toerlag variere fra kamp til kamp. Meningen er nok å ha en arena for å gi god matching også for spillerne som får lite spilletid på a-laget. Samtidig er dette en fin arena for yngre spillere å vise seg frem.

Trener: Ojan Bijan assistent på a-laget skal etter rapportene lede EIK II.



Hana

Inn: Helge Veen (Muskel), Ole André Slettebø (Dirdal).

Trener: Arnt Ove Ivesdal.



Havørn

Inn: Daniel Håland (Siddis), Christian Mauritzen (Tangmoen)

Ut: Thomas Våland (Randaberg).

Trener: Bent Stian Repshus.

Hinna

Inn: Richard Osei (Sandnes Ulf), Mark Tønnesen (Brodd).

Ut: Johannes Hinna (Sola).

Trener: Richard Bjerga.

Hundvåg

Inn: Mikkel Ørbæk Andersen (Randaberg IL), Thor Ivan Furu (Bremnes IL), Sondre Grande Einertsen (Sjetne IL), Hareth Muhtana Mustafa (Paradis), Werner Engø Hansen (Buøy IL)

Ut: Mensur Hashani (Tjensvoll), Stian Monsen (trapper ned)

Trener: Simen Valvik.

Klepp

Inn: Arve Gimre (Havdur), Joachim Moen (Voll), Erik Hatteland og Vegard Eide (comeback).

Ut: Jarle Madland (Vidar), Sanel Bojadzic (Vidar), Dardan Shabi (Ålgård), Marksus Svela (studier).

Trener: Runar Andersen og Tallak Uberg Nærland.



Midtbygden

Inn: Sindre Fjelde (Staal), Vebjørn Barka (Staal), Håkon H. Rein (Staal), Steffen Bjørheim (Staal), Andreas Kurås (Siddis).

Ut: Jørgen Helland, Vegard Aas (Suldal), Simon Bjørheim, Stian Øvrehus, Vetle Kallesten, Morten Mæhle.

Trener: Oddbjørn Mihle Strand, Eirik Jøssang og Sindre Fjelde.



Randaberg

Inn: Christer Håland (Sunde), Thomas Våland (Havørn), Stian Tunge (Vardeneset), Steffen André Sande (Sunde), Eirik Bjørnø (Sola), Honar Ismail (Siddis), Tobias Lunde, Christoffer Braastrup Andersen (Brodd).

Ut: Fredrik Førre (Brodd), Martin Hestvik (Sola), Steffen Klemetsen Jakobsen (Vardeneset), Tord Oftedal (Sola), Nicolai Strømsvold (Sola), Olav Lilleås (Sola), Hampus Rydén (Lura), Hogne Vestvik (Sunde), Mathias Paulsen (Sola), Julian Veen Uldal.

Trener: Erik Fuglestad.



Rosseland

Inn: Dino Milesevic (Nærbø), Kenneth Monsen (Ålgård), Tommy Eide Møster (Ålgård), Emil Selliken (comeback).

Ut: Kristian H. Magnusson (Bryne), Kristoffer Vold Kvia (Hognestad), Bernt Apeland Taksdal (Hognestad).

Trener: Kai Ove Stokkeland.



Sola II

Legger ikke inn noe tropp for toer-lagene. Sola II vil i år bestå av spillere fra a-laget som trenger kamptrening, juniorspillere og noe som A-lagstrener Arturo Cleveland beskriver som «gamle travere». Det finnes et par spillere i det segmentet som virkelig kan hevde seg på dette nivået. Samtidig har det forsvunnet et drøss med spillere



Sunde

Inn: Gunnar Andersen (Lura), Hogne Vestvik (Randaberg), Eirik Bjørøen (Randaberg), Simen Blaker (Hauerseter).

Ut: Christer Håland (Randaberg), Geir Erik Veland, Lasse Haugland, Boye Christiansen, Nima Nicolas Aase, Hassan Shakir, Smajo Pidic, Daniel Våge (Randaberg 3), Steffen André Sande (Randaberg).

Trener: Anfinn Nilsen.



Voll

Inn: Emil Høgmo (Klepp jr), Emil Tønnessen (Klebe G16), Tore Friestad (Voll G16)

Ut: Preben Risa (Havdur), Joakim Moen(Klepp), Eirik Løge(Frøyland), Andreas Grødeland (Vigrestad), Jone Hodne(lagt opp), Jan Tore Lende Fadnes (lagt opp), Espen Sele (Havdur), Jone Hansen(Studier), Ruben Hauge(Klebe/Voll G19)

Trener: Viggo Mølstre.



Tanker om avdelingen:

Randaberg må finne seg i et solid favorittstempel i avdeling 1. Randaberg mistet litt spillere etter nedrykket men har også fylt på med kvalitetsspillere. Bjørnø, Tunge, Håland og ikke minst Våland er spillere som har et høyt nivå inne. En kvartett som hører til i høyere divisjoner.

Bak Randaberg tenker jeg det blir et bikkjeslagsmål om hvem som skal ta de neste seks plassene. Klepp vant KM i fjor, Hinna virker gode.

Eiger må alltid regnes med. I tillegg så kommer Rosseland, Midtbygden til å bite god fra seg. EIK 2 kvil nok også hevde seg her.

Bak disse lagene ser jeg Sunde sliter med masse skader og trenger en god start for å ikke havne nede i sumpa. Rivalene Buøy og Hundvåg blir nok krigende på nedre halvdel. Voll har mistet en del spillere og er avhengige av de flere rutinerte i dette laget.

Hana får nok en tøff kamp men har offensiv kraft i Gramstad og ikke minst, målsniken Roderick van Iwaarden. Sola 2 kan fort få en tøff sesong i denne meget sterke avdelingen, men så var det de nevnte «gamle traverne» da?

Profilene:

Om det er noe 4.div avdeling 1 ikke mangler, så er det profiler. Det er mange spillere på de ulike lagene med erfaring fra høyere divisjoner. I tillegg til Våland, Bjørnø, Tunge, Håland er Steffen Haugland, Vegard Aanestad og Krister Aunan med i Randaberg. For et stjernegalleri!

I Hinna leverte den meget habile midtbanespilleren Mikal Mæle en stor sesong for Hinna. Mæle som kapret den siste plassen på Topp 100-listen til Lars Fisketjøn for sesongen 2016. Kaptein Fredrik Fossmark holder dessuten koken og blir viktig for dette Hinna-laget.

Det er vanskelig å vite hva EIK 2 stiller med men spillere som Ovar Høyland, Stian Sleveland og fjorårets Viking 2-kaptein Ferdinand Eide Solberg er nok navn som ofte blir å finne i oppstillingen. Høyland overrasket stort i fjor og stoppet ikke før han hadde notert seg for 25 scoringer for Varhaug i serien.

I Rosseland har du Monsen-kvartetten, Tommy Eide Møster og Sam Danby som i år må ta enda større ansvar nå som Kristian Magnusson har forsvunnet til Bryne. Danby har siden han kom til Rosseland utmerket seg med en oppofrende spillestil, god fysikk og øye for mål. Dessverre er han ute når Rosseland i kveld tar imot Hundvåg. Ellers vil nok Rosseland sine prestasjoner avhenge av å få i gang spillere som Hans Undheim, evigunge Paul Ove Laland og min personlige favoritt Ola Selliken, lokalfotballens light-versjon av Johnny Furdal.

Klepp har siden i fjor mistet noen spillere. Tapet av Madland og Bojadzic gjør at andre må stå frem. Heldigvis har Klepp en solid sisteskanse i Fredrik Vigre, et stoppertalent i Eirik Vesthovde og en bauta i bomhemen Hugo Waaland. I tillegg kommer Joachim Moen tilbake fra Voll og gir laget bredde og flere strenger å spille på. Sentralt i banen blir Runar Andersen og Ronny Egelandsdal viktige med sin rutine.

I Preben Stangeland har Klepp kanskje avdelingens beste frisparkfot. Fremover i banen blir Simen Hella Andresen nødt til å ta opp hansken etter Bojadzic som i fjor endte på 20 scoringer. Jeg tror at vi enda ikke har sett det beste fra lyntoget. Klepp har også flere lovende juniorer og jeg gleder meg til å se hva spillere som Marius Santos Osmundsen og Sebastian Hegre Jåtten kan utrette. Det gror godt i Klepp om dagen.

I fjorårets 4.div avdeling 02 endte Midtbygdens Eirik Jøssang opp med 16 scoringer, et mindre en nåværende Havørn-spiss Daniel Håland. Simen Soma Hjelle endte opp med 15 scoringer for Sunde. Det sier seg selv at disse tre blir svært viktige for sine respektive lag. Selv om jeg tror at MIL skal klare seg fint og nok ender på øvre halvdel er henholdsvis Havørn og Sunde enormt avhengige av at disse leverer.

Det samme må sies om Hana som på topp har en av lokalfotballens mest ettertraktede spillere i Roderick van Iwaarden. Nederlenderen dukket opp for noen år siden og har virkelig bevist hvor viktig han er for Hana, dessuten må vi ikke glemme Mats Gramstad som faktisk endte opp som toppscorer for Hana i fjor, et mål mer en van Iwaarden.

Hos Buøy gleder jeg til å se hva Andre Talge kan få til. Ungutten stoppet på 30 scoringer for Buøy og fjor, det skal sies at opprykk til denne enda spissere fjerde-divisjonen blir en utfordring og kvaliteten på motspillerne en helt annen.

Voll skal nok få en tøff sesong men rutinen til spillere som Magne Stokka, Sondre Nøss og Georg Kyllingstad blir fort avgjørende. Det aller viktigste for Voll vil likevel være å få gang på målsniken Daniel Grønning. Klarer Voll å få utnyttet spisskompetansen til den tidligere u-landslagsspilleren tror jeg det ligger nok mål i Grønning alene til å overleve.

Første Runde:

Året starter med noen interessante kamper. Favoritt Randaberg møter Klepp. Et meget interessant oppgjør. Det er nå ti år siden Klepp og Randaberg møttes i daværende 3.div. Også da var de favoritter i puljen. Sesongen endte med et klart opprykk for et ubeseriet Randaberg som bare avga 4 poeng. Vi i Klepp derimot, skuffet og endte på en sjetteplass, bak Vardeneset, Bryne 2, Staal og Vaulen. Målet til Klepp i kveld må være å få med seg et poeng borte mot stjernengalleriet til Randaberg.

På Sola Stadion er det duket for en spennende duell mellom naboene Sola 2 og Havørn. Spent på hva Sola stiller med siden a-laget ikke har kamp før 17. april. Til Hompen tar Oddbjørn Mihle Strand med seg sine disipler fra Midtbygden. En tøff start for MIL, da Buøy i fjor endte med 9-0-1 på hjemmebane og en målforskjell på 36-5. Det skal bli tøft for Buøy å matche fjoråret men de er avhengig av å ta alle poeng de kan få i kampen om å overleve.

Den siste kampen som spilles torsdag er Rosseland-Hundvåg. Jeg har ikke fått helt oversikten over Hundvåg enda men vet at hjemmelaget sliter med endel skader. Likevel tror jeg at hjemmelaget skal bite godt i fra seg, de er dessuten avhengige av en god start da Klepp, MIL og Randaberg venter i de tre neste rundene. Selv om Rosseland får en tøff start så er det umulig å glemme hvordan sesongen endte, forrige gang Hundvåg gjestet Rosseland i seriepremiæren.

Fredag gjester EIK 2 Tananger stadion (Santiago Kvernabeu er under ombygging). Sunde kan få en brutal start hvis EIK 2 velger å stille et slagkraftig lag. A-laget har første seriekamp hjemme mot Nest Sotra over påske og selv om jeg ikke kjenner helt til regelverket så kan det fort skje at de velger å sende et meget sterkt lag i morgen.

Til Hinna kommer et noe redusert Eiger. Begge disse lagene spilte kvalifisering til NM i forrige uke og fikk dermed en god gjennomkjøring nå før alvoret starter. Mens Hinna nok spilte på seg selvtillit med å slå ut Madla på straffer fikk Eiger seg en nesestyver av Brodd. Det resulterte i to utvisninger på sentrale Asbjørn L. Larsen og kaptein Jan Terje Søyland, dermed kan Eiger få en tøff åpning mot et sprudlende Hinna.

Den siste kampen i første runde går mellom Hana og Voll. Dette er to lag som fort kan ende opp som tabellnaboer så her får vi nok se to lag som helst vil unngå og tape. Jeg spår 2-2, van Iwaarden og Gramstad for Hana. Grønning og Strømstad for Voll.