Tilbakeblikket: Rotteracet mellom EIK og Klepp!

Avslutningen på den dramatiske 2011-sesongen er en av de mest minnerike i moderne lokalfotballhistorie. Allerede høsten 2010 skjedde det ting som fikk store konsekvenser for 3.divisjon avdeling 6 2011. Les mer for et tilbakeblikk på opprykkskampen i 2011.



Vi skrur tiden tilbake til høsten 2010. Dette var sesongen hvor 3.divisjonsavdelingene ble halvert fra 24 avdelinger til 12 avdelinger og i avdeling 12 hadde Klepp levert en god høstsesong og endte til slutt på en trygg tredjeplass med god margin. Egersund IK som endte på andreplass i samme avdeling hadde lagt merke til storspillet fra den serbiske stopperen Zoran Stamenic i Klepp. De ønsket å sjekke mulighetene for å knytte til seg spilleren i forkant av 2011-sesongen, men etter å ha undersøkt dette så fant de ut at spilleren ikke stod oppført hos Klepp. Det gjorde heller ikke den bosniske keeperen Stefan Stanisic.

Begge disse spillerne kom til Klepp på sommeren 2010 og viste tidlig at de hadde noe på dette nivået å gjøre. Det var selvsagt av Klepp sin interesse å få spillerne klarert for spill og begge spilte høstsesongen for Klepp.

Etter at EIK oppdaget den administrative feilen så var det flere klubber som oppfattet saken. Vaulen tok tak i saken og meldte det inn til Rogaland Fotballkrets. Mye er i etterkant blitt sagt om beslutningen til Rogaland Fotballkrets i denne saken, men fakta i saken var at Klepp ble trukket seks poeng i 2011-sesongen. Likevel ble Klepp sett på som en av favorittene til å rykke opp i forkant av 2011-sesongen sammen med Egersund, Brodd og Hinna.

Sesongen startet bra for samtlige av lagene som ble spådd en plass i toppen av tabellen. EIK tapte riktignok toppoppgjøret mot Hinna 1-0 i første seriekamp, men vant de to neste. Brodd, Hinna og Klepp vant sine tre første kamper og lå på de tre øverste plassene på tabellen, med EIK på femteplass. Seks kamper senere var det likevel store endringer.



(Foto: Tarjei Sel, Jærbladet)

Et EIK-lag i form med Martin Håland og Zlatko Tripic i spissen vant fem av seks kamper og innehadde tabelltoppen etter ni spilte serierunder. Klepp lå tre poeng bak og Brodd fem poeng bak. Hinnalaget som åpnet så bra kollapset og tok kun fire av 18 mulige poeng på disse seks kampene og var på mange måter akterutseilt i kampen om opprykk.

Halvspilt sesong var EIK fremdeles i føringen, men nå hadde også Start 2 meldt seg på i kampen om opprykket. Klepp holdt grep om tredjeplassen, mens Brodd lå på fjerdeplass. Det unge fremadstormende talentet Zlatko Tripic hadde virkelig tatt nivået bra selv om han spilte i 5.divisjon året før, og mange klubber på øverste nivå lå langflate etter han.

Tripic forsvant i løpet av sommeren til Molde, men også Brodd ble svekket når Thomas Våland tok turen til Sandnes Ulf. I Klepp gjorde Lars Johan Austli comeback for å hjelpe Klepp mot opprykk, mens EIK forsterket stallen med Espen Skogen (Ålgård), Hans Marius Slettebø og Thomas Leidland (begge Eiger).

Etterhvert som høstsesongen skred frem så så det ut til at dette skulle stå mellom Egersund og Start 2 og etter 19 kamper så lå disse lagene likt på toppen med seks poeng ned til Klepp og 12 poeng ned til Brodd. Samtidig gjorde førstelaget til Start det dårlig i Eliteserien og stod i stor fare for å rykke ned noe som igjen ville føre til at Start 2 ikke kunne rykke opp.

Når EIK tidlig i september gikk på et 3-2 tap hjemme mot Start 2 var det nesten klart at de ikke hadde mulighet til å ta igjen Kristiansandslaget. Om dette gjorde at guttene fra Okka by mistet motivasjonen vites ikke, men resultatene i kampene fremover uteble. Fem uavgjorte kamper av seks mulige gjorde sitt til at i forkant av siste serierunde så skilte kun to poeng mellom EIK på andreplass og Klepp på tredjeplass. Start 2 hadde for lenge siden vunnet avdelingen, men Start hadde fremdeles store problemer i Eliteserien.



(Foto: Ole Kristian Larsen, Dalane Tidende)

Derfor var det nesten som en cupfinale å regne når EIK tok turen til Klepp i siste serierunde. Over 600 tilskuere hadde møtt opp for å støtte lagene sine i kampen om å få spille andredivisjon i 2012. Klepp på sin side husket godt kvalifiseringstapet mot Kopervik tre år tidligere og var klare for å gjøre et nytt forsøk.

17 minutter ut i kampen sørget Daniel Tu Storhaug for å sende hjemmelaget opp i ledelsen 1-0 etter en retur fra Asle Sirevåg i EIK-buret. Klepp doblet ledelsen etter 36 minutter ved Joakim Førland og så ut til å ha stø kurs mot andreplassen og mulig opprykk. Gjestene fra Egersund ville det annerledes og kun minuttet før pause fikk laget straffespark som Jan Eric Gløpstad satte sikkert i mål. Dermed stod det 2-1 til pause til Klepp.



(Foto: Trude Håland, Jærbladet)

Andreomgangen ble en stillingskrig og to lag som kjempet for hver ball. Jone Mathiesen så seg nødt til å gjøre noen bytter mot slutten av kampen og satte inn de to sommersigneringene Hans Marius Slettebø og Espen Skogen. To spillere som av forskjellige årsaker ikke hadde fått så mye spilletid som ønsker i løpet av høsten, men som ble satt inn for å skape mer trøkk på Klepplaget.



Etter 89 minutter slo Asle Sirevåg ballen langt opp i banen. Ballen ble stusset videre til nevnte Slettebø som kom alene med keeper. Han trillet ballen forbi keeper og til Espen Skogen som hadde en enkel jobb med å sette inn 2-2. Ikke lenge etter så blåste dommeren av kampen og fastsatte sluttresultatet til 2-2 og de mange EIKsupporterene som hadde tatt turen var i ekstase over å ha sikret andreplassen i puljen.



(Foto: Trude Håland, Jærbladet)

Nesten en måned senere skulle oppgjøret mellom Viking og Start spilles på Viking Stadion. Ved poengtap her var det klart at EIK spilte i 2.divisjon i 2012. Mange EIKsupportere hadde tatt turen til Stavanger og kunne etter hvert glede seg over at King Osei Gyan satte inn 1-1 på overtid og sørget for at Start rykket ned. Dermed endte det med opprykk til laget fra Egersund som slo Klepp på målstreken.

Hva om de seks poengene ikke hadde blitt trukket før seriestart?



(Foto: Trude Håland, Jærbladet)



(Foto: Trude Håland, Jærbladet)