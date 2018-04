Seriestart i 4.divisjon avdeling 1!

Forfatter:

Endelig er påsken over og det er klart for seriestart i lokalfotballen. Både spillere, trenere og oppmenn er leie av sludd, snø, regn, vind, treningskamper, løping uten ball og tøffe treningsperioder. Torsdag smeller det i 4.divisjon, og det er ingen grunn til å sitte inne. Her er det godbiter på rekke å rad du bør få med deg. Her får du en liten preview på oppgjørene.



Vaulen – Moi

Dato: 05.04.2018

Klokkeslett: 19:00

Sted: Vaulenbanen

Hoveddommer: Lars Trygve Dahlgren

Forrige møte mellom lagene: Vaulen – Moi 0-2 (1997)

Vaulen: Den nyansatte treneren Jarle Eike har sammen med sitt lag Vaulen hatt en varierende oppkjøring resultatmessig. Laget har vunnet to av seks kamper og tapt fire. Laget endte på en 10.plass i nordpuljen i fjor og er av flere bettingselskap spådd å befinner seg i bunnstriden. En av deres viktigste spillere Fredrik Stray Tjaum som var hovedtrener i fjor er suspendert denne kampen, men det er bra med kvalitet i den førsteelleveren som Vaulen stiller her.

Se opp for: Jørgen Helland. Spilte kun 14 seriekamper på grunn av offshorejobb i fjor, men puttet 10 mål på disse kampene.

Moi: Laget lengst sør i avdelingen hadde en eventyrsesong i fjor når de lett rykket opp fra 5.divisjon. Laget tok 58 av 60 mulige poeng og scoret over fire mål i snitt per kamp. I tillegg gikk de til topps i KM. Trenes i år som i fjor av Kristian Holte og er i likhet med motstanderlaget Vaulen spådd en kamp for å overleve i divisjonen.

Se opp for: Joakim Ødegård. Scoret 41(!) mål i fjor og er virkelig en het kandidat til å bli toppscorer også dette året.

(Foto: Kristian Digre/Dalane-Tidende.no)

Nærbø – Ålgård

Dato: 05.04.2018

Klokkeslett: 19:00

Sted: Loen

Hoveddommer: Are Gabriel Høyland

Forrige møte mellom lagene: Ålgård – Nærbø 6-2 (4.div 06.10.2017)

Nærbø: Nærbø slet lenge med å holde plassen i fjor, men en imponerende borteseier mot et sterkt Vard Haugesund 2 holdt til en solid 9.plass i nordpuljen. Daværende trener Tommy Velde takket for seg etter sesongen og ble erstattet av Magnar Vigrestad som blant annet har erfaring fra Toppserien og Klepp. Har som mål å forbedre fjorårets plassering og har tidvis bøttet inn mål i treningskampene. Har også sluppet inn en del mål på disse kampene og bør stramme igjen bak.

Se opp for: Martin Skeie. Dette er mannen som også i år skal score målene for Nærbø. Skeie endte på 23 seriemål i fjor.

Ålgård: Mye har skjedd i Ålgård de siste sesongene og nå er det Bo Andersen som skal få skuta på rett kjøl igjen. Han har etter hvert klart å samle en sulten gjeng med lokale unggutter som ønsker å bite fra seg i 4.divisjon denne sesongen. I fjor ble det en 7.plass i nordpuljen, men det er ikke så mange igjen fra det laget der. Likevel jobbes det godt i klubben og blir en hard nøtt å knekke for de fleste i divisjonen. Oddsen på laget varierer, men det forventes at laget vil kjempe på øvre halvdel.

Se opp for: Marius Halvorsen. Det 20 år gamle keepertalentet har vendt hjem igjen til moderklubben Ålgård etter spill i Bryne. Har også 16 aldersbestemte landskamper.



(Foto:Ingvild Lygren/Gjesdalbuen)

Klepp – Varhaug

Dato: 05.04.2018

Klokkeslett: 19:00

Sted: Klepp Stadion

Hoveddommer: Cecilie Ege

Forrige møte mellom lagene: Varhaug – Klepp 1-6 (KM 4.div 27.10.2016)

Klepp: Jærlaget tok en imponerende 3.plass i fjorårets 4.divisjon avdeling 1 og er også i år antatt å kjempe i toppen. Runar Andersen går inn i sin femte sesong som trener, og har i år fått med seg Eirik Stokka ved sin side etter at Tallak Nærland trapper ned og tar ansvaret for andrelaget i 5.divisjon. Har slitt med skader på nøkkelspillere som Hugo Waaland og Leif Vesterheim Malmin i oppkjøringen, men de ventes å være skadefri rundt seriestart. Har i tillegg hentet hjem Jarle Madland fra Vidar.

Se opp for: Sven André Kyvik. Kraftspissen med en fortid i blant annet Lura og Ålgård banket inn 18 seriemål i fjor og vil nok være en mann å se opp for også i år.

Varhaug: Bjørn Erik Taksdal er ny trener etter brødrene Bø og skal fortsette den gode jobben som har blitt gjort tidligere. Klubben har mange spennende unge spillere og disse vil nok garantert preget laget utover sesongen. Er spådd å ligge i bunnen i år, og beholdt i fjor plassen etter å ha slått Vigrestad i kvalifisering over to kamper(10-3). Laget har hatt noen solide treningskamper i oppkjøringen og blir tøffe å møte også i år.

Se opp for: Ovar Undheim Høyland/Torben Dvergsdal. Denne duoen blir ikke lette å ha med å gjøre i årets sesong. Ovar er tilbake fra et år i EIK og Torben har dunket i mål for laget både på junior- og seniornivå.



(Foto: Tarjei Sel/Jærbladet)

Eiger – Frøyland

Dato: 06.04.2018

Klokkeslett: 19:00

Sted: Hålå kunstgras

Hoveddommer: Svein Axel Johannessen



Eiger: Eiger har i år en mer lokal profil enn de har hatt tidligere og ser ut til å ha bygget et solid lag. Jone Mathiesen er kommet inn som trener og han har tidligere erfaring fra byrival EIK som han løftet fra 3.divisjon til 2.divisjon. Klubben har uttalt at han skal få rammebetingelser og ressurser som skal gjøre opprykk mulig, og også oddsen tyder på at laget skal ligge i toppen. Har en god miks av rutine og ungutter. Laget slo Lyngdal i første kvalikkrunde i NM og møter Mandalskameratene onsdag.

Se opp for: Elion Shatri. Shatri kommer fra EIK hvor han har mange kamper i 2.divisjon. Har også vært innom Bergsøy en halv sesong.



Frøyland: Frøyland endte i fjor på en 6.plass i 4.divisjon avdeling 2 og satser nok enda høyere i år. Laget har forsterket seg bra og ser ut til å være i god forfatning. Onsdag tar laget i mot Sola til 2.runde i NM-kvalifiseringen på eget kunstgress og de vil garantert gi Sola kamp om avansement. Asgeir Kleppa går på en ny sesong som trener for laget. Har mistet mye rutine i Bjørn Magne Bakken på keeperplass, men har en solid tropp med mange bra spillere.

Se opp for: Geir Dahle Høyland. Vingen som tidligere har spilt i Bryne, Ålgård og Sola er en solid forsterkning i 4.divisjon.

(Foto: Dalane-tidende.no)

Lura – Midtbygdens IL

Dato: 08.04.2018

Klokkeslett: 19:00

Sted: Lura Stadion

Hoveddommer: Lucian Popa

Forrige møte mellom lagene: MIL – Lura 0-5 (4.div 28.05.2015)

Lura: Lura hadde lenge håp om å holde plassen i fjorårets 3.divisjon, men endte med nedrykk helt mot slutten av sesongen. Fjorårets trenere Øystein Elvestad og Michael Bekke tok etter sesongen turen til Sola og fikk også med seg noen sentrale spillere. Likevel har nåværende trener Kåre Nygaard sammen med spillende assistent Ole Andrè Nordahl stablet et bra lag på beina og vil garantert bite fra seg i divisjonen. Slo på imponerende vis ut Riska i NM-kvalifiseringsrunde 1 og møter i kveld Staal Jørpeland i runde 2. Vil nok garantert befinne seg på øvre halvdel.

Se opp for: Alf Jakob Aano. Den tidligere Madlaspilleren er kanskje det største angrepsvåpenet til Lura ved siden av spisspartner Espen Nygaard.

Midtbygdens IL: Undertegnede går inn i sin tredje sesong som A-lagstrener sammen med Eirik Jøssang og Sindre Fjelde. Endte i fjor på en 8.plass i 4.divisjon avdeling 1 etter å ha ligget i fare for nedrykk en god stund ut på høsten. Er spådd en plass fra midten og ned fra bookmakerne og gikk på et 3-1 tap mot Staal i NM-kvalik. Hadde en svak inngang på sesongen i fjor som må forbedres i år.

Se opp for: Asgeir Austigard/Lars Edvard Danielsen. Asgeir ble MIL sin toppscorer i fjor med 21 seriemål, mens Lars Edvard puttet 11 mål for Staal i 3.divisjon.

(Foto: Strandbuen.no)

Riska – Bryne 2

Dato: 09.04.2018

Klokkeslett: 20:00

Sted: Riska kunsgress

Hoveddommer: Jim Ivar Nystad

Forrige møte mellom lagene: Riska – Bryne 2 1-6 (3.div 03.10.2016)

Riska: Kompisgjengen fra Hommersåk var av mange, inkludert undertegnede spådd til å rykke opp i fjor. Til slutt endte laget på en tredjeplass, fem poeng bak opprykkslaget VBK. Har virkelig en solid stall med en sterk sentrallinje og er også spådd å henge med helt i toppen. Usikker på hvor stor motivasjonen til opprykk er, men det er uten tvil spillere i den troppen som kunne spilt høyere. Scoret nesten tre mål i snitt i fjor og vil nok også i år være vanskelige å stoppe.

Se opp for: Vetle Myhre. Spissen stod for hele 32 seriemål i fjor og er nok fortsatt sulten på å gjøre livet surt for forsvarere i 4.divisjon avdeling 1.

Bryne 2: Rykket ned fra 3.divisjon i fjor sammen med avdelingskollega Lura. Kunne klart å holde plassen i siste serierunde, men seier mot Viking 2 holdt ikke ettersom de andre lagene i bunn tok nok poeng til å beholde plassen. Har lenge vært flinke på å få opp juniorer som bidrar på A-lagsnivå og ønsker nok å stabilisere laget i 3.divisjon fremfor 4.divisjon. Er av bookmakerne sett på som favoritt til å rykke oppe og i så måte blir det spennende å se oppgjøret mellom Riska og Bryne 2.

Se opp for: Scott Vatne. Midtbanespiller født i 2000 som presterte bra i 3.divisjon i fjor og blir en viktig spiller i årets 4.divisjon.

(Foto: Frode Olsen/Sandnesposten)

Sola 2 – Bogafjell

Dato: 09.04.2018

Klokkeslett: 20:00

Sted: Uegobanen

Hoveddommer: Olof Mattias Säfvestad

Forrige møte mellom lagene: Bogafjell – Sola 2 1-3 (KM 6.div 24.10.2013)

Sola 2: Utover høsten i fjor så lå laget nede i sumpa med mange andre lag, men endte til slutt på en fin 7.plass i 4.divisjon avdeling 1. Har en stor og god tropp hos sitt A-lag i 3.divisjon som de nok får god bruk for på sitt andrelag. Er spådd å kjempe i bunn av tabellen og mye avhenger jo av hvor stabilt lag de kan stille utover i sesongen. Aleksander Idland skal spiller på A-laget, men også bidra som trener rundt rekruttlaget som vil føre til et godt samarbeid mellom A- og B-lag.

Se opp for: Mads Bådsvik/Kingsley Ehigiator. Begge vinger som er født i 2001. Gode tekniske spillere som kan få sitt gjennombrudd i år.

Bogafjell: Bogafjell er virkelig en klubb i vekst og har tidligere hatt et A-lag bestående av rutinerte spillere. Nå har likevel jobben i barne- og ungdomsfotballen vært så bra de siste årene at de har fått opp godt med unge spillere som bidrar mye rundt A-laget. Har hentet inn Trond Erik Bertelsen som spillende assistenttrener som også vil bidra nedover i klubben med sin erfaring. Laget rykket opp fra 5.divisjon i fjor og er forventet å ligge rundt midten av tabellen i følge oddssetterne.

Se opp for: Elias Sinnes Skretting. Målfarlig 01-modell som kommer til å gjøre seg bemerket fremover i banen for Bogafjell. Ballsikker spiller med godt blikk for spillet.

Så nå er det bare å komme seg ut for å se god lokalfotball! I morgen braker det løs!