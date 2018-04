Runde 2: Derby i Hå, Sandnes og Dalane

Forfatter:

Seriestarten i 4. divisjon avdeling 1 ble unnagjort uten de helt store overraskelsene. I runde to er det masse godbiter på programmet, blant annet tre lokalderby. Så her er det bare å komme seg ut på kamp.

( V ) Nærbø – Varhaug ( T )

Dato: 12.04.2018

Kampstart: 19:00

Sted: Loen

Hoveddommer: Cecilie Ege

Siste møter mellom lagene:

Varhaug-Nærbø 0-1 (2017)

Nærbø-Varhaug 0-1 (2017)

Nærbø: Startet 2018 sesongen med en vel fortjent 3-0 seier over et ungt Ålgård lag. Viste i denne kampen duellstyrken i laget hvor målene kom etter to corner, og et frispark av øverste klasse. Hadde god kontroll på kampen der Ålgård ikke slapp til de store sjansene. Hadde mulighet til og sette 4-0, men Ålgårds keeper vartet opp med en kjemperedning, mens Martin Skeie ville ha straffe etter 60 minutter spilt.

Se opp for: Rune Torland Mjåtveit. Tomålskårer i første serierunde, hvor frisparket fra 20 meter rett i krysset var av øverste klasse.

Varhaug: I det man kan kalle en ganske sjansefattig kamp, tapte Varhaug 2-1 i seriestarten mot Klepp. I en kamp som kunne vippet begge veier, slapp Varhaug inn 2-1 målet på overtid etter et langskudd som keeper burde reddet. Alt i alt en ok prestasjon fra bortelaget. Video fra kampen kan ses her.

Se opp for: Torben Dvergsdal. Kom på i det 79. minutt, og utgjorde en forskjell med en gang. Ser ikke bort fra at han kan skape trøbbel også for Nærbø.

Lagene møttes i 4. div avd 2 i 2017. Varhaug vant i Loen, Nærbø fikk revansje på Iden.

( T ) Ålgård – Sola 2 ( V )

Dato: 12.04.2018

Kampstart: 19:00

Sted: Nye Ålgård Stadion

Hoveddommer: Senthalan Sellathurai



Ålgård: Det ble en tøff start på sesongen for Ålgård, som tapte første seriekamp mot et overlegent Nærbølag som dominerte i duellspillet. To sjanser i førsteomgang og to mål, før kampen ble punktert med dagens andre cornermål i det 53. minutt. Spilte bedre angrepsfotball i 2 omgang, men Nærbø var nok nærmere 4-0 enn det Ålgård var å redusere

Se opp for: Oliver H. Bech. Spilleren som har kommet fra Danmark for å utvikle seg til proff, startet denne kampen på benken, men den raske dansken kan skape mye hodebry for kommende motstanderne.



Sola 2: Tok en komfortabel Tok en komfortabel 3-1 seier mot Bogafjell i serieåpningen, etter en meget sterk førsteomgang der det stod 3-0 etter en halvtimes spill. Stiller nok ikke like sterkt denne gang ettersom starten på 3. divisjon er rett rundt hjørnet.

Se opp for: Markus Svela. Fikk en glimrende start på sesongen med 2 mål i henholdsvis 16. og 19. spilleminutt. Noe usikkert om han spiller i andre serierunde.

( T ) Bogafjell – Riska ( U )

Dato: 12.04.2018

Kampstart: 20:00

Sted: Bogafjellbanen

Hoveddommer: Jim Ivar Nystad



Bogafjell: Gikk på et Gikk på et fortjent 3-1 tap mot et sterkt Sola 2 i første kamp. Lå under 3-0 etter en svak førsteomgang, og kom ut igjen etter pause med en ny giv. Med dette viste Bogafjell en sterk 2. omgang og fikk en skåring i det 87. minutt ved Alex Tesfai. Et lag som har en god mix av rutine fra høyt nivå, og unge spillere.

Se opp for: Magnus Ludvig Edvardsen. Løp som en helt, og spilte medspillerne sine gode i store deler av 2. omgang.



Riska: Spilte 1-1 i serieåpningen mot et meget ungt Bryne 2 lag. Selv om Riska hadde store deler av spillet, var nok 1-1 et resultat begge lag var fornøyd med etter kampen. Skåret 3 mål i snitt fjorårets sesong, og jeg er sikker på vi får se mer mål av et meget brukbart Riskalag.

Se opp for: Vetle Myhre. Målløs i Brynekampen, men er et konstant uromoment for motstanderforsvaret i de fleste kamper han er på banen.

( T ) Frøyland – Lura ( T )

Dato: 13.04.2018

Kampstart: 18:30

Sted: Frøyland kunstgress

Hoveddommer: Einar Ragnvald Løyining



Frøyland: Tapte Tapte 3-1 for et sterkt Eigerlag i første kamp. Ble overkjørt i store deler av kampen, der de få minutter før slutt fikk et trøstemål signert Tron Olav Bjerkreim Kleppa. Eiger kontrollerte store deler av kampen, og Frøyland slet til tider både fremover og bakover på banen. Video fra kampen kan ses her.

Se opp for: Geir Dahle Høyland. Ving som har erfaring fra høyere nivå. Spilt i Bryne og Ålgård.



Lura: Gikk på et skuffende

Lura: Gikk på et skuffende 4-2 tap hjemme mot Midtbygdens i serieåpningen. Hadde periodevis lovende spill, men slet i perioder der de ble presset høyt. Kom inn i kampen igjen med 3-2 utligning etter 56. minutter, men MIL punkterte kampen etter en corner i det 72. minutt. Dårlig forsvarsspill med periodevis bra tendenser fremover, oppsumerer kampen for Lura.

Se opp for: Espen Nygaard. Tomålsskårer og dagens friskeste spiller for Lura. Skåret 5 mål på 3 kamper så langt i 2018.

( V ) Moi – Eiger ( V )

Dato: 13.04.2018

Kampstart: 19:00

Sted: Moi kunstgress

Hoveddommer: Olaf Andre Frøyland

Siste møter mellom lagene:

Eiger-Moi 2-0 (2014)

Moi-Eiger 0-2 (2014)



Moi: Var spådd en tøff start i 4. divisjon, men fortsatte fjorårets takter, og tok Var spådd en tøff start i 4. divisjon, men fortsatte fjorårets takter, og tok en solid 2-0 seier borte mot Vaulen. Hadde god kontroll på de oransje, som ikke klarte å skape de store sjansene mot et solid Moilag. Anders Haukland satte Moi i ledelsen etter 10. minutter, før kampen ble punktert etter et uheldig selvmål drøye 12. minutter før slutt. Moi viste gode takter, og jeg ser ikke bort fra at dette kan være en skummel underdog å møte fremover.

Se opp for: Joakim Ødegård. Selv om det ikke ble mål mot Vaulen, viste fjorårets toppskårer at han kan bli en håndfull for motstandernes forsvarsspillere.



Eiger: Ser ut som et av de sterkeste lagene å årets pulje, og viste i fredagens kamp mot Frøyland at de skal bli vanskelige å hanskes med. Komfortabel 3-1 seier mot et svakt Frøyland som ikke hadde mye å by på. Mathias Løyning ble tomålsskårer, mens «Pokey» skåret det som er en god kandidat til årets mål i divisjonen med et lekkert brassespark. Hadde god kontroll både fremover og bakover på banen. Video fra kampen kan ses her.

Se opp for: Hans Marius Slettebø (Pokey). Satte sitt 150 mål denne kampen på lekkert vis, og flere skal det nok bli.

Hans Marius Slettebø (Pokey). Satte sitt 150 mål denne kampen på lekkert vis, og flere skal det nok bli.

( V ) Midtbygdens – Klepp ( V )

Dato: 13.04.2018

Kampstart: 19:00

Sted: Tau kunstgress

Hoveddommer: Olof Mattias Säfvestad

Siste møter mellom lagene:

Midtbygdens-Klepp 0-1 (2017)

Klepp-Midtbygdens 1-8 (2017)



Midtbygdens: Vant første runde 4-2 borte mot et skuffende Lura-lag. Hadde stålkontroll i de periodene av kampen de klarte å opprettholde det høye presset. Baard Bergeland og Lars Edvard Danielsen ble begge tomålskårere. Viste i denne kampen at også MIL bør være med å kjempe i toppen i en jevn 4. divisjonspulje.

Se opp for: Lars Edvard Danielsen. Banens beste mot Lura, som noterte seg to mål.



Klepp: Tok en knepen 2-1 seier mot Varhaug i første runde etter en vindfull aften på Klepp. I store deler av kampen var det lite sjanser, og rimelig jevnspilt. I det 79. minutt satte derimot Sven André Kyvik inn 1-0, før Varhaug utlignet minutter senere. På overtid satte Jarle Madland inn 2-1, og dermed kunne Klepp juble for 3 poeng. Video fra kampen kan ses her.

Se opp for: Sven André Kyvik. Toppskårer i fjor, og viste også i første kamp at han er målfarlig. En spiller det kan bli spennende og følge også i år.

Sven André Kyvik. Toppskårer i fjor, og viste også i første kamp at han er målfarlig. En spiller det kan bli spennende og følge også i år.

( U ) Bryne 2 – Vaulen ( T )

Dato: 16.04.2018

Kampstart: 19:00

Sted: Bryne Stadion

Hoveddommer: Geir Jostein Røskar



Bryne 2: 1-1 i seriestarten mot Riska sies å være et respektabelt resultat i en kamp som kunne vippet begge veier. Hovedsaklig et lag bestående av unge spillere som Bryne etterhvert håper å kunne hente opp på a-laget. Målskårer Scott Vatne, vil være suspandert i denne kampen etter å ha blitt utvist mot Riska. Tror nok dette Brynelaget vil opp til 3. divisjon igjen på første forsøk.

Se opp for: Sander Ystanes. God og sikker med ball i beina samtidig som han er meget duellsterk. Kaptein også mot Riska.



Vaulen: Gikk på et fortjent 2-0 tap hjemme mot Moi. Flere spillere ute av troppen første kamp, og spessielt var vel savnet av Fredrik Stray Tjaum. Skapte lite sjanser mot nyopprykkede Moi, og kampen besto fra de oransje sin side av mye balltap. Må opp mange hakk dersom laget ikke skal havne i bunnstriden denne sesongen.

Se opp for: Fredrik Stray Tjaum. Viktig spiller i fjorårets sesong, og viktig for Vaulen å ha på banen i denne kampen.