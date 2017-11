Den store klubbrangeringen

94 klubber fra Rogaland har stilt lag i seniorsystemet for herrer i år. Her er de rangert fra 7. divisjon til Eliteserie.



Jeg har sett på årets resultater, sammenliknet avdelinger og divisjoner, og plassert utfra A-lagenes resultat. Deretter har jeg sett på størrelsen og resultatene i barne- og ungdomsavdeling, samt eventuelle rekruttlags resultat. Jeg har også sett på hvilke klubber som er i framgang, og hvilke som har en nedadgående kurve. Spillerutvikling er også tatt med som en bit av vurderingen. Resultatene i Rogalandscupen for A-lag er nevnt, men ikke tillagt vekt.

For å være med på listen må klubben stille seniorlag for menn, og være hjemmehørende i en kommune i Rogaland fylke.

I fjor var det 99 lag på listen, mens det i år kun er 94 lag. Det betyr at noen lag kan ha falt på listen, uten at det synes på fjorårsplasseringen som står i parentes.

94. Fogn (94)

Fra: Fogn i Finnøy kommune.

Plassering: Sisteplass av ti lag i 7. divisjon avdeling 3. Har kun tatt 8 poeng på 18 kamper, noe som var to færre enn Paradis 2 på plassen over. 20 scorede mål og 67 minusmål totalt er faktisk ikke så spinnhakkane gale til tabelljumbo på laveste nivå å være. Årets resultat er likevel et stort tilbakesteg fra fjorårets fjerdeplass blant sju lag. Røk ut av Rogalandscupen ved første anledning etter 4-7 for Kåsen. Under A-laget finnes kun ett guttelag i 11-årsklassen.

93. Haugaland (89)

Fra: Avaldsnes i Karmøy kommune.

Plassering: Sjuendeplass av åtte lag i 7. divisjon avdeling 4. Dermed fortsetter nedturen etter fjorårets nedrykk fra 6. divisjon. Har kun vunnet tre kamper i år, og endte på 11 poeng, ett mer enn tabelljumbo Bømlo fra Sunnhordland. Tok 0,79 poeng per kamp i år, noe som er nesten dobbelt så mye som Fogn i avdeling 3. Ettlagsklubb uten rekruttering.

92. Orstad (99)

Fra: Orstad i Klepp kommune.

Plassering: Sjetteplass av åtte lag i 7. divisjon avdeling 1 med 14 poeng fra 14 kamper. Henholdsvis tre og sju poeng ned til Staal 3 og Figgjo 2 på plassene bak. Det er framskritt fra fjorårets jumboplassering, som førte til at Orstad havnet sist på denne kåringen for 2016. Må få en liten skrape i lakken fordi de unnlot å møte til kamp mot Eiger 3, og således bidro til at avdelingsmesterskapet, KM-deltakelsen og opprykket fra divisjonen til slutt ble avgjort på kretskontoret.

Klubben har flere lag i aldersbestemte årsklasser både for gutter og jenter, og gode fasiliteter, men kullene på Orstad består bare av 10-12 gutter på hvert alderstrinn, så det er skjøre greier. Klubbens eldste guttelag vant sin avdeling på nivå 2 for 15-åringer.

91. Sørmarkå (95)

Fra: Våganes i Sola kommune.

Plassering: Sjetteplass av ti lag i 7. divisjon avdeling 3. Ung ettlagsklubb i nydelige lilla drakter, men finere i tøyet enn i spillet. Sliter i møte med rekruttlag fra klubber høyere oppe i divisjonene.

Tok 26 poeng på 18 kamper. Hadde med det 15 poeng opp til opprykkslaget Brodd 3, men også hele 10 poeng ned til Tjensvoll 2 på plassen bak.

90. Sviland (93)

Fra: Sviland i Sandnes kommune.

Plassering: Fjerdeplass av åtte lag i 7. divisjon avdeling 1. 12 poeng unna opprykkskampen, men hele sju poeng foran lag nummer fem, Sokndal 2, på tabellen, og langt bedre enn bunnlagene i avdelingen. Dessverre er nok dette nivået klubben holder i disse tider.

Har ett guttelag i 13-årsklassen som det eldste i barne- og ungdomsavdelingen. I barnefotballen konkurrerer fotballen med BMX, som står sterkt på Sviland, om rekrutteringen, og de fleste fotballtalentene går til Hana i ungdomsskolealder. Legenden Kenneth Tjessem har akkurat fullført sin 30. sesong på klubbens A-lag, og fortjener en stor hyllest for det.

89. Pol (76)

Fra: Stemmen på Tasta i Stavanger kommune.

Plassering: Bohemene fra Stemmen endte sist av sju lag i 6. divisjon avdeling 2 direkte etter nedrykket fra 5. divisjon i fjor. Slapp unna nedrykk i år da Voll 2 trakk laget, men tok kun sju poeng på tolv kamper etter én seier og fire uavgjorte kamper. Under A-laget er det kun knottelag mellom 6 og 8 år.

88. Kvitsøy (96)

Fra: Kvitsøy i Kvitsøy kommune.

Plassering: Stor opptur fra i fjor, men likevel en stor nedtur da opprykket til 6. divisjon glapp i sluttminuttene i siste serierunde. Endte til slutt på tredjeplass av ti lag i 7. divisjon avdeling 3. Hadde to poeng opp til Brodd 3 som rykket opp, og svakere målforskjell enn Sola 3 på andreplass i puljen.

Kvitsøy har guttelag i både 9-, 10- og 12-årsklassen. Slo ut 6. divisjonslaget Finnøy i Rogalandscupen, men røyk 3-5 for Jarl fra 3. divisjon i runden etter. Kaptein Anders Solgård, med erfaring fra Vidar i 2. divisjon, er den store stjernen her, sammen med målkongen Glenn Ivan Pedersen.

87. Helleland (83)

Fra: Helleland i Eigersund kommune.

Plassering: Endte på sisteplass av ni lag i 6. divisjon avdeling 1 etter 14 poeng på 16 kamper. Åpnet sesongen greit, men kollapset med fem strake tap i avslutningen. Både poengsnittet og plasseringen er svakere enn i fjor, rykker nå ned til 7. divisjon. Har vært gjennom et generasjonsskifte for noen år siden, og står igjen med mye unge spillere.

Har kun fire guttelag i aldersbestemt fotball, der de eldste spiller nierfotball i 14-årsklassen. Flere unge spillere fra bygda er allerede i Eiger, og i tillegg er ungdomsskolen i bygda flyttet til Egersund, noe som gjør veien til EIK og Eiger enda kortere for mange av ungdommene.

86. Hognestad (98)

Fra: Hognestad på Bryne i Time.

Plassering: Ble plassert på førsteplass og tildelt tittelen som avdelingsvinner i 7. divisjon avdeling 1. Den beholdt de bare noen uker. For den dramatisk opprykksduellen mot Eiger 3 varte til lenge etter siste serierunde. Hognestad endte egentlig på andreplass, men fordi Orstad trakk seg fra bortekampen mot Eiger 3 tidligere i høst, sørget et intrikat regelverk for at Hognestad ble plassert foran – for en stakket stund. Først da juristene i NFF så på saken ble Hognestad igjen plassert som nummer to, og mistet opprykket.

Uansett er årets sesong et stort steg fram etter fjorårets jumboplass i 7. divisjon. Slo ut Varhaug i første runde av Rogalandscupen, men røk borte for Oltedal fra 5. divisjon i runden etterpå. Mange unge, sultne spillere med bakgrunn fra Brynes ungdomsavdeling.

Et av få jærlag som spiller på naturgress. Brune trøyer, oransje bukser og har også fått eget klubbhus og klubbsang i løpet av det siste året. Klubben spilte flere år i 5. divisjon før laget forsvant ut av ligasystemet tidlig på 2000-tallet.

Klubben har fem guttelag og to jentelag i barneavdelingen, men ingen over elleve år.

85. Nedstrand (86)

Fra: Nedstrand i Tysvær kommune.

Plassering: Sisteplass av de 13 lagene som fullførte i 6. divisjon avdeling 4. Rykker likevel ikke ned ettersom den desiderte tabelljumbo Ferkingstad trakk seg fra to kamper, og ble strøket i høst. Nedstrand fikk dermed et tøft møte med nivået over etter det relativt suverene opprykket i fjor. Vant fire av 24 kamper, og hadde fem poeng opp til nest svakeste lag, Torvastad 2, ved sesongslutt. Eldste guttelag i barne- og ungdomsavdelingen er 13-åringene.

84. Julebygda (92)

Fra: Malmheim i Sandnes kommune.

Plassering: Førsteplass og opprykk fra 7. divisjon avdeling 2. Sikret opprykket allerede 20. september, og ble dermed første lag i kretsen som kunne sprette champagnen. Gikk ubeseiret gjennom seriespillet i den ti lag store avdelingen, og endte på 50 poeng, 14 flere enn SIF 2 på plassen bak. 82 scoringer på 18 kamper gir et snitt på 4,6 mål per kamp.

Tidligere Sandnes Ulf-spiller Mikael Klungtvedt spiller her, og fikk på sensommeren selskap av målkongen Tarald Krogedal, som har bøttet inn scoringer for Ganddal de siste sesongene. Julebygda har ingen guttelag i aldersbestemte årsklasser.

83. Våganes (79)

Fra: Våganes i Sola kommune.

Plassering: Sjetteplass av sju lag i 6. divisjon avdeling 2 etter fire seirer og 13 poeng på 12 kamper. Var svært nære topplagene i divisjonen i fjor, men i år var det åtte poeng opp til opprykksplass i en rekordliten avdeling. Med så få kamper i løpet av en sesong, får uflyt en større betydning, og kanskje er akkurat årets svake resultater mer et resultat av tilfeldigheter enn ferdigheter.

Var nære en minibragd i Rogalandscupen da de, tross bom på de obligatoriske straffene før kampen, tapte knepent 2-3 for 5. divisjons opprykkslag Tasta.

Klubben har en relativt stor barneavdeling, og selv om Våganes kun har ett lag i ungdomsfotballen, er det til gjengjeld et juniorlag som vant sin 2. divisjonsavdeling i suveren stil. Burde love godt for A-lagsrekrutteringen, men ingen av juniorene har ønsket å spille med seniorene i år.

Våganes satser ikke på A-laget, og da treneren trakk seg, måtte et par av spillerne ta ansvar for laguttak og liknende.

82. Suldal (82)

Fra: Prestavikjo på Suldalsosen i Suldal kommune.

Plassering: Sjetteplass av åtte lag i 6. divisjon avdeling 3 med 15 poeng på 14 kamper, noe som er et tilbakeskritt både i poengsnitt og plassering fra i fjor. Havnet også ett poeng og én plass bak Hjelmeland fra nabokommunen.

Har lag i alle årsklasser fra 13-16 år, og et sjuerlag som har vunnet mye i 16-årsklassen. Laget er veldig ungt, og yngstemann som har spilt seniorfotball i år debuterte før han fylte 15 år.

Vervet som hovedtrener har i år vært delt mellom flere, noe som selvsagt ikke er ideelt, men det gror godt i klubben, og det finnes ambisjoner om opprykk og toppkamp på kort sikt, samt om å etablere seg i 5. divisjon på lang sikt. B-laget i sjuerfotballen måtte trekkes grunnet studier, militærliv og ymse.

81. Bjekreim (88)

Fra: Vikreså i Bjerkreim kommune.

Plassering: Etter sesong på sesong med tap, jumboplasseringer og nedrykk har energiske Paul Wandless og hans mannskap endelig klart å snu tapsrekken. I år ble det «kun» ni tap og «hele» fem seirer. Endte likevel kun på sjuendeplass av ni lag i 6. divisjon avdeling 1, og selv om det ikke høres særlig imponerende isolert sett, er det faktisk tilnærmet en bragd for et lag som inntil denne sesongen tapte 69 av de siste 82 seriekampene sine. Har tre poeng ned til tabelljumbo Helleland, men også kun ett poeng opp til femteplass. Til opprykk er det 12 poeng opp. Tapte 3-4 for Dirdal fra divisjonen over i første runde av Rogalandscupen.

Stor barneavdeling, men ingen lag over 14 år. Disse lagene ble nedlagt for få sesonger siden, og det lider rekrutteringen under. A-laget består likevel av mange unggutter, og noen rutinerte karer som hentes inn ved behov. Potensialet er der, og ambisjonene om opprykk innen få år er det samme. Det blir alltid snakk om sosiale medier når Bjerkreim og Wandless blir nevnt. Podcasten de hadde er lagt ned grunnet tidsmangel, men både på Facebook og Twitter er klubben aktiv sammenliknet med andre småklubber.

80. Hovsherad (90)

Fra: Hovsherad i Lund kommune.

Plassering: Som nyopprykket fra 7. divisjon er det relativt bra å klatre rett opp på en sjetteplass av ni lag i 6. divisjon avdeling 1. Tok 17 poeng på 16 kamper. Men det er tett og jevnt på nedre halvdel, og ikke mer enn tre poeng ned til jumboplassen som ga nedrykk. Vant ikke én av de fem siste seriekampene, og mistet én plassering på det.

Oppover er det ett poeng opp til Agder-laget Tonstad på plassen foran, men opprykkslagene Nærbø 2 og Klepp 2 var 12 og 25 poeng foran Hovsherad. Har tre guttelag i barneavdelingen, men ingen over 11 år.

79. Hjelmeland (84)

Fra: Hjelmeland i Hjelmeland kommune.

Plassering: Nummer fem av åtte lag i 6. divisjon avdeling 3 etter 16 poeng på 14 poeng. Har ligget stabilt rundt der de siste årene. Åpnet sesongen med hele sju strake serietap, men lagets polske trener, Marcin Wodka, klarte på mirakuløst vis å sprite opp prestasjonene, og snu trenden over sommeren. Fikk tilbake noen gamle karer, og hentet hjem den unge, spennende spissen Tarald Hagalid som spilte for Staal 2 i vår. Havnet ett poeng foran Suldal på plassen bak, samt seks foran Tasta 2 som rykket ned. Oppover var det seks poeng til Hundvåg 2 på plassen foran, og 12 poeng til opprykk.

Har, størrelsen, tatt i betraktning, god rekruttering, og et bra lag i 15-årsklassen. Bør være god mulighet for tilsig til A-laget, men problemet er at de fleste ungdommene flytter ut av bygda for å gå på skole etter hvert som de er oppi tenårene.

78. Klebe (74)

Fra Kleppe i Klepp kommune.

Plassering: Klarte ikke å revansjere fjorårets nedrykk fra 5. divisjon, og endte på femteplass av sju lag i 6. divisjon avdeling 2 etter 16 poeng på 12 kamper. To poeng opp til tredjeplassen var ikke ille, men åtte poeng opp til de to opprykkslagene er mye i en tett avdeling med få kamper. Avsluttet sesongen med 7-1- og 9-1-seier i de to siste kampene.

Tapte for Figgjo fra divisjonen over i Oboscupen. Har et juniorlag i samarbeid med Voll, men ikke et veldig godt et. Til gjengjeld er klubbens 15-åringer meget positive, og vant sin 1. divisjonsavdeling foran naboklubben Klepp. Dette lover bra for klubbens A-lag i årene som kommer. Et stort 13-årskull i tillegg.

77. Lye (81)

Fra: Lyefjell i Time kommune.

Plassering: Åpnet sesongen på best tenkelige vis med fire strake seirer, men gikk deretter åtte strake kamper uten seier fra mai til september. Noe av årsaken var at fem spillere som også spilte for bygdas sterke innebandylag, meldte overgang til Sandnes i eliteserien. I tillegg forsvant noen spillere til studier og militær, som vanlig er. Våknet likevel litt til live igjen utpå høsten, og karret, ved hjelp av to seirer i september, til seg en fjerdeplass av ni lag i 6. divisjon avdeling 1. Det var sju poeng bak opprykkslagene i avdelingen, omtrent en kopi av fjorårets prestasjon.

Tidligere år har fotballmiljøet på Lye lidd litt under den sterke innebandyinteressen, men samarbeidet mellom grenene beskrives som langt bedre nå. Har guttelag både i 13- og 16-årsklassen, i tillegg til barnefotballen, og fra 16-årslaget har flere fått prøve seg på A-laget i høst, og fem-seks spiller også fast.

76. Falkeid (85)

Fra: Tysværvåg i Tysvær kommune.

Plassering: 38 poeng ga femteplass av 14 lag i 6. divisjon avdeling 4. 16 poeng opp til opprykk, men veldig langt ned til bunnlagene. Relativt stor ungdomsavdeling, med guttelag helt opp til 16 år sikrer rekrutteringen, og skaper et potensial for årene som kommer.

75. Karmsund (71)

Fra: Sakkestad i Haugesund kommune.

Plassering: Fjerdeplass av 14 lag i 6. divisjon avdeling 4, og det beste A-laget som ikke rykket opp. Manglet 11 poeng på å få spille i 5. divisjon neste år, men var bare målforskjellen bak Vard 3 på plassen foran.

Spilte 5. divisjon så sent som i fjor, og berget plassen der, men valgte å trekke laget i desember da de så at det ble dyre reisekostnader. Ble i utgangspunktet degradert til 7. divisjon, men fikk plutselig en e-post om at laget var satt opp i 6. divisjon. Ettlagsklubb uten rekruttering fra egne rekker.

74. Forsand (63)

Fra: Skogabakke i Forsand kommune.

Plassering: Endte sist av ti lag i 5. divisjon avdeling 2 med kun én seier på 18 forsøk. Tre poeng var 14 for få til å berge plassen, og nå venter 6. divisjon. Slapp inn 83 mål på 18 kamper, noe som gir et snitt på 4,6 mål imot per kamp. Det er stor omveltning fra fjorårets fjerdeplass. Har ikke guttelag høyere enn ti år.

Etter årets sesong legger dessverre Forsand ned sitt A-lag.

73. Undheim (87)

Fra: Undheim i Time kommune.

Plassering: Tredjeplass av ni lag i 6. divisjon avdeling 1, med fire poeng opp til andreplassen som hadde gitt opprykk. Tett bak dem på tabellen, men tre poeng ned til Lye på plassen bak, og elleve poeng ned til nedrykksstreken i den ni lag store avdelingen. Fikk kunstgrasbane før årets sesong, men har faktisk tatt flere poeng borte enn på eget kunstgras.

Fikk inn Nærbø-veteranen Oddbjørn Braut som spillende trener før sesongen. Åpnet med én seier på de første seks kampene, men har gjort det bra i høst, og kommet seg bort fra bunnstriden, noe som gir et voldsomt løft fra fjorårets nesten-nedrykk.

Superveteranene Leif Arne Brådland og Martin Oma (med nesten 600 kamper totalt for Undheim) scorer fremdeles, og er ennå viktige på trening og kamp. Ellers utgjøres Undheim-gutter fra 16-38 år kjernen i laget unge, og noen av dem har erfaring fra høyere nivå i andre jærklubber. Klubben har ikke guttelag høyere enn ti år, og således null rekruttering.

72. Finnøy (80)

Fra: Leikvoll i Finnøy kommune.

Plassering: Meget spesiell sesongavslutning, i det som så ut til å bli en ultraspennende opprykksduell i 6. divisjon avdeling 2. Da Finnøy spilte sesongens siste kamp mot Riska 2 lå de to lagene a poeng. Seier ville gitt dem opprykksplassen, og en reell opprykksmulighet, selv om Riska-rekruttene hadde én kamp til gode mot det som da var den suverene avdelingsleder Randaberg 3. Men da det kom til stykket var ikke Finnøy i nærheten av gode nok, og tapte hele 0-10 for Riska 2. Riska 2 slo også Randaberg 3 i siste serierunde.

Dermed ble det tredjeplass av sju lag i 6. divisjon avdeling 2, sju poeng bak Randaberg 3 og seks poeng bak Riska 2. Finnøy greide det kunststykket å få -14 i målforskjellen på en topp 3-plassering. Det er oppsiktsvekkende.

Har blitt et stabilt topplag i 6. divisjon, og det til tross for lite folk på trening og dårlig rekruttering til A-troppen. Har brukbart med lag i både barne- og ungdomsavdelingen, blant annet et 15-årslag som klarer seg bra. Bård Brandeggen, sønn av Vidar-legenden som nå har blitt tomatbonde på Finnøy, står på trappene til å bli A-lagsspiller etter at han kom tilbake fra én sesong i Vikings ungdomsavdeling i fjor.

71. Paradis (65)

Fra: Siffen i Hillevåg bydel i Stavanger kommune.

Plassering: Endte aller sist av elleve lag i 5. divisjon avdeling 3 etter kun to seirer og åtte poeng. Slapp inn 97 mål, 4,85 baklengs per kamp. Avsluttet 2017 med 0-18 for et blodtoppet Vidar 2-lag. Dette var en kraftig tilbakegang fra fjorårets sjetteplass.

Paradis 2 havnet også nest sist i 7. divisjon avdeling 3, og totalt tok de to Paradis-lagene kun fire seirer på 38 kamper denne sesongen. Har ingen barne- eller ungdomsavdeling.

70. Sauda (53)

Fra: Sauda i Sauda kommune.

Plassering: Auda, Sauda. I ferd med å falle som en metallbit gjennom et smelteverk. Spilte i 4. divisjon så sent som i fjor, men har raknet fullstendig etter opprykksfesten høsten 2015. Et hederlig nedrykk i fjor høst, har blitt til fullstendig krise i år. Tok kun tre seirer og 11 poeng på 26 kamper, og slapp inn hele 91 mål. Hadde 15 poeng opp til trygg grunn.

Kristian Valen-pianist Magnar Birkeland, som har en spennende spiller- og trenerbakgrunn, klarte ikke bli profet i egen bygd, og ble meldt ferdig som trener etter sesongslutt. Mange, sentrale spillere forlot klubben etter forrige sesong, og de som er igjen har hatt varierende treningskultur.

Har en bred og god ungdomsavdeling, med blant annet et juniorlag i 2. divisjon. 14-årslaget er også lovende, med et par spillere som kan nå veldig langt.

69. Orre (48)

Fra: Orre i Klepp kommune.

Plassering: Rykket opp til 4. divisjon for to år siden, men gikk direkte ned igjen i 5. divisjon i fjor, og er nå på vei rett ned i 6. divisjon etter å ha endt nest sist av elleve lag i 5. divisjon avdeling 1. Har kun Bakke fra Agder bak seg på tabellen. Orre tok 16 poeng i år, ett færre enn Frøyland 2 over streken.

Tapte også første kamp i Rogalandscupen da det ble 1-4 hjemme mot Nærbø fra 4. divisjon.

Har seks guttelag i barne- og ungdomsfotballen, der et nierlag i 14-årsserien er eldst.

68. Mastra (73)

Fra: Mosterøy i Rennesøy kommune.

Plassering: Rykket ned til 6. divisjon som det nest svakeste av elleve lag i 5. divisjon avdeling 3 etter 18 poeng på 20 kamper. Det var lenge en tett fight om å berge plassen, men etter seks strake tap i sesongavslutningen endte Mastra fire poeng bak Brodd 2 over streken. Ingen stor overraskelse ettersom laget rykket opp i 2015, og var nære ved å gå rett ned igjen også i fjor.

Foruten sjuerlag i 16-årsklassen har klubben lag i alle årsklasser i barne- og ungdomsfotballen.

67. Nord (66)

Fra: Norheim på Fatslands-Karmøy i Karmøy kommune.

Plassering: Rykket ned i 6. divisjon etter å ha blitt nummer 13 av 14 lag i 5. divisjon avdeling 4. Tok bare 25 poeng på 26 kamper, og hadde kun fortapte Sauda bak seg på tabellen. Var likevel kun ett poeng unna å berge plassen på bekostning av Leirvik fra Sunnhordland. Nord slapp inn hele 96 mål, noe som gir et snitt på 3,7 mål imot per kamp.

Noe overraskende at et lag med så stor og bred ungdomsavdeling, kan ha et så svakt A-lag. Årsaken skal være at A-laget ikke har vært prioritert de siste årene, og at klubben bruker sine krefter på å utvikle barne- og ungdomsfotballen. Blant seniorene har det vært vanskelig å stille lag fra uke til uke, mens det finnes blant annet to juniorlag, samt lag i alle aldersklasser ned til de aller minste.

66. Figgjo (61)

Fra: Figgjo i Sandnes kommune.

Plassering: Endte på niendeplass av ti lag i 5. divisjon avdeling 2 med 15 poeng. Det skulle i utgangspunktet bety nedrykk, men ettersom Austråtts A-lag rykket ned til 5. divisjon, og skjøv Austrått 2 ned i 6. divisjon beholder Figgjo mest sannsynlig plassen. Den endelige avgjørelsen kommer først i desember. Uansett fortsetter nedturen for et lag som har levert svake resultater flere år på rad nå.

Slo ut Klebe fra 6. divisjon i første runde av Rogalandscupen, men tapte så for divisjonskollega Havdur runden etterpå. B-laget endte aller sist av åtte lag i 7. divisjon avdeling 1 med kun sju poeng på 14 kamper.

Noen tenåringer er med A-laget, men bak dem ser det tynt ut på Figgjo. Ett lag i 14-årsklassen og sju guttelag i barnefotballen er det hele.

65. Kolnes (75)

Fra: Kolnes i Karmøy kommune.

Plassering: I år som i fjor endte det med andreplass i 6. divisjon avdeling 4. I fjor holdt det ikke til opprykk, men det gjorde det nå etter vinterens serieomlegging. Vant 17 av 24 kamper. Manglet ni poeng på å ta igjen avdelingsvinner Rubbestadnes fra Hordaland. Elleve poeng, og god klaring, ned til lagene som ikke rykket opp.

Ingen guttelag over 12 år.

64. Storhaug (77)

Fra: Midjord på Storhaug i Stavanger kommune.

Plassering: Bohemene fra Østre Bydel vant 6. divisjon avdeling 3, og er tilbake i 5. divisjon etter to år i divisjonen under. Best av åtte lag etter kun ett tap gjennom hele sesongen, og havnet dermed fem poeng foran tabelltoer Forus og Gausel 2, samt sju poeng foran Vaulen 3 som havnet like under opprykksstreken. I kretsmesterskapet ble det 3-5-tap hjemme for kretsmester Klepp 2.

Knuste Madla 2 7-0 i Rogalandscupen, men røk 3-6 for Sola 3 i runden etter. Ingen barne- eller ungdomsavdeling, men har et veteranlag.

63. Hemmingstad (52)

Fra: Søre bydel i Haugesund kommune.

Plassering: Har falt litt av fra i fjor etter at mange lag kom ned fra 4. divisjon, og skapte skarpere konkurranse i årets 5. divisjon. Derfor ble fjorårets andreplass til en tiendeplass blant 14 lag i år. Poengfangsten var middels med ni seirer på 26 kamper.

Heller ikke i Rogalandscupen klarte laget følge opp fjorårets finalebragd, da det i år ble tap for Rubbestadneset allerede på første forsøk.

Klubben, som ble stiftet så sent som i 2013, har fire guttelag i barneavdelingen opp til 11 år, men ingen rekruttering til A-laget. Tidligere SIF- og Bryne-stopper Mohammed Rashid er en sentral spiller på laget.

62. Torvastad (44)

Fra: Torvastad i Karmøy kommune.

Plassering: Så ut som et friskt pust da de kom opp i 4. divisjon foran forrige sesong, og klarte seg helt greit på nivået, da de på grunn av serieomleggingen rykket ned tross niendeplass i fjor. Har ikke taklet overgangen til 5. divisjon særlig bra, og fra å vinne sin 5. divisjonsavdeling for tre sesonger siden, er de nå ikke bedre enn nummer 9 av 14 lag. Åtte poeng over nedrykksstreken.

Trener Lofti Lazaare ble meldt ferdig etter sesongslutt.

Klubben har også et B-lag som endte nest sist av lagene som fullførte 6. divisjon avdeling 4, men som likevel ikke rykker ned fordi Ferkingstad ble strøket etter å ikke ha møtt til to kamper denne sesongen.

Ungdomsavdelingen har lag i alle aldersklasser unntatt G15.

61. Sandved (50)

Fra: Sandved i Sandnes kommune.

Plassering: Gjorde en sterk sesong i 2015, og rykket opp til 4. divisjon. Det førte dessverre til at flere sentrale spillere forlot klubben, og det ble direkte nedrykk som nest svakeste lag i fjorårsavdelingen. I årets 5. divisjon avdeling 2 var Sandved innblandet i nedryksstrid langt utpå høsten, men endte til slutt fire poeng over nedrykksstreken på en sjuendeplass av ti lag.

Har lag på alle aldersklasser utenom G15, men ingen som utmerker seg. Stor barneavdeling.

60. Stavanger IF (57)

Fra: Siffen i Hillevåg bydel i Stavanger kommune.

Plassering: Nok et historisk bunnpunkt for klubben som var på nivå to så sent som i 2009. Var innblandet i nedrykksstrid til langt utpå høsten, men en solid sluttspurt sørget for trygg plassering med sju poengs margin ned til lagene under streken. Det var nok til åttendeplass av elleve lag i 5. divisjon avdeling 3. Endte til slutt på 25 poeng, kun to bak Tjensvoll på femteplass, og seks poeng bak tredjeplassen i puljen. Likevel representerer årets sesong et kraftig fall både i plassering og poeng fra fjorårets femteplass etter 32 poeng.

B-laget ble nummer to av ti lag i 7. divisjon avdeling 2, men var likevel hele 14 poeng bak opprykkslaget Julebygda.

Ungdomsavdelingen er ikke like stor som den en gang var, men i samarbeid med Brodd har SIF et lag midt på treet i elitedivisjonen i 16-årsklassen (redigert etter publisering: Alle spillerne på laget er Brodd-spillere). Juniorlaget, som ikke fullførte sesongen, tapte 0-3 for Viking i første runde av NM.

59. Brusand (69)

Fra: Brusand i Hå kommune.

Plassering: Endte på sjuendeplass av tolv lag i 5. divisjon avdeling 1 med 25 poeng på 20 kamper. Var del av en femlagsgruppe av middelhavsfarere, og hadde kun to poeng opp til fjerdeplassen. Hadde god klaring ned til nedrykksstreken, og har etablert seg i 5. divisjon etter opprykket i 2015.

I Rogalandscupen ble det 0-3-tap for Moi, som rykket opp fra samme 5. divisjonsavdeling, allerede i første kamp.

Har kun åtte guttelag i barne- og ungdomsavdelingen, men blant dem er det et juniorlag som havnet midt på treet i 2. divisjon, to poeng foran Nærbø.

58. Jarl (47)

Fra: Hillevåg i Stavanger kommune.

Plassering: Ble nummer sju av tolv lag i 5. divisjon avdeling 3 etter 26 poeng på 20 kamper. Var innblandet i nedrykksstriden til langt utpå høsten, men hadde til slutt åtte poengs klaring til lagene under streken. I en meget jevn avdeling var det også kun fem poeng opp til Siddis på tredjeplass. Rykket ned fra 4. divisjon i fjor, og var langt unna å slå tilbake på direkten.

Slo overraskende Midtbygden fra 4. divisjon ut av Rogalandscupen, og sendte deretter ut Kvitsøy, før det ble tap for cupmester Djerv 1919 i kvartfinalen.

Juniorlaget vant kun én av 18 seriekamper i år, og bak dem må man ned til 13-årsklassen for å finne guttelag i ungdomsavdelingen. Til gjengjeld er 13-åringene bra, og nære ved å ta en plass i KM-finalen i høst. Har mer å ta av i barnefotballen.

57. Dirdal (64)

Fra: Dirdal i Gjesdal kommune.

Plassering: Har klort seg fast i 5. divisjon etter det smått sensasjonelle opprykket for to sesonger siden, og ble denne sesongen nummer seks av elleve lag i 5. divisjon avdeling 1. Idrettslaget feiret 50 år i høst, og årets A-lag må være veldig tett på å være tidenes beste i klubbens historie. 25 poeng plasserer Dirdal to poeng bak fjerdeplassen, og ni poeng over nedrykksstreken.

Slo ut Bjerkreim fra 6. divisjon og divisjonskollega Hellvik med ettmålsseirer i Rogalandscupen, men måtte gi tapt 0-3 mot Nærbø fra 4. divisjon i tredje runde.

14-åringene klarte ikke fullføre sesongen, og dermed står Dirdal uten guttelag over 12 år.

56. Vats 94 / Skjoldar (62)

Kommune: Fra Vats i Vindafjord kommune.

Plassering: Åttendeplass av 14 lag i 5. divisjon avdeling 4, og langt unna både opprykksfight og nedrykksstrid. Var innom 4. divisjon i 2015, men rykket rett ned igjen. Var oppe på en femteplass i 5. divisjon i fjor, men har fått det hakket tøffere i årets litt vanskeligere avdeling.

Vats har kun noen få lag i barneavdelingen, mens Skjoldar har en ok ungdomsavdeling, og blant annet et juniorlag som kom høyt på tabellen i 2. divisjon G19.

55. Skudenes (49)

Fra: Skudeneshavn i Karmøy kommune.

Plassering: Sjuendeplass, og del av et stort og jevnt midt på treet-parti i 5. divisjon avdeling 4. Det er likevel solid nedgang fra forrige års avdelingsseier, som likevel ikke ga opprykk ettersom de tapte totalt 0-14 for Kopervik i kvalifiseringsspill om den siste, ledige plassen i nye 4. divisjon. Har en bred juniorstall med to lag, der det ene vant sin 2. divisjonsavdeling i G19-klassen. Har lag også på G15- og G14- klassen, samt mange lag fra 12 år og nedover. 54. Hellvik (67)

Fra: Brunnmyra på Hellvik i Eigersund kommune.

Plassering: Ble nummer fem av elleve lag i 5. divisjon avdeling 1. 26 poeng var ett færre enn Kåsen på plassen foran, men derfra og opp til topplagene var det langt. Tok færre poeng i snitt i år enn i fjor, men fikk likevel en tabellplassering som var to posisjoner bedre. Tapte 0-1 for divisjonskollega Dirdal i Rogalandscupens første runde. Har et ok sjuerlag i 16-årsklassen, samt et nierlag som tapte alle sine 18 kamper i 14-årsserien, og forøvrig tre guttelag i barneavdelingen. 53. Tjensvoll (68)

Fra: Sørmarkå i Stavanger kommune.

Plassering: Endte på femteplass av elleve lag i 5. divisjon avdeling 3, og med 27 poeng var de aldri i nærheten av topplagene Vidar 2 og Tasta som tok 24 flere poeng. Åtte seirer og tre uavgjorte på 20 kamper er likevel bra etter opprykket fra 6. divisjon i fjor. Hadde ni poeng ned til Mastra under nedrykksstreken. B-laget ble nummer sju av ti lag i 7. divisjon avdeling 3, åtte poeng foran tabelljumbo Fogn, og med et hav av poeng opp til opprykk. Ungdomsavdelingen mangler kun lag i 15-årsklassen. Klubbens 16-åringer ble nummer to på nivå to. 52. Kåsen (56)

Fra: Kåsen i Klepp kommune.

Plassering: Klarte det kunststykke å få -11 i målforskjell, og likevel bli nummer fire av elleve lag i 5. divisjon avdeling 1. Scoret kun 41 mål og slapp inn 52, men det holdt til sju seirer og totalt 27 poeng. Opp til Sokndal på tredjeplass var det 12 poeng, og ytterligere ni til opprykkskampen. Også i fjor var Kåsen like bak de beste lagene i sin avdeling. Slo ut Rogalands dårligste A-lag, Fogn, i første kamp i Rogalandscupen, men tapte 1-5 for 4. divisjonslaget Austrått runden etter. G16-laget vant sin 3. divisjonsavdeling i suveren stil med 12 poeng ned til nærmeste konkurrent, og forøvrig har klubben mye lag fra 12 år og nedover. 51. Oltedal (59)

Fra: Oltedal i Gjesdal kommune.

Plassering: Endte på femteplass av ti lag i 5. divisjon avdeling 2, og hadde 12 poeng ned til nedrykksstreken, samt 16 poeng opp til opprykksplass. Med tanke på at årets 5. divisjon er tøffere enn fjorårets er det ikke noen stor nedgang fra fjorårets tredjeplass. Foran neste sesong blir det trenerbytte, da Per Arne Oftedal overlater hovedtrenerjobben til assistenttrener Frode Espeland, mens Seraphin Kellerhals blir spillende assistenttrener. Slo ut Hognestad fra 7. divisjon i første kamp i Rogalandscupen, men tapte 1-5 hjemme for divisjonskollega Tasta runden etter. Har tre aldersbestemte sjuerlag i guttefotballen, det eldste endte desidert sist av ti lag i 16-årsklassen. 50. Ølen (55)

Fra: Ølen i Vindafjord kommune.

Plassering: Sjetteplass av 14 lag i 5. divisjon avdeling 4. Tok 38 poeng, ett færre enn Stegaberg på plassen foran, men opp til de fire beste var det seks poeng og mer. Ble nummer tre i 5. divisjon i fjor, og således er dette et lite dropp ned, selv om motstanden nok også er tøffere i år. I Rogalandscupen ble divisjonskollega Etne banket 5-1 i første runde, før cupmester Djerv 1919 fra 4. divisjon ble altfor sterke i neste kamp. Ølens B-lag ble nummer tre i 7. divisjon avdeling 4, seks poeng unna opprykk. Stor juniorstall med to lag i 1. divisjon G19, derav det ene tok en imponerende tredjeplass foran blant annet Haugar og Åkra. Har også lag på alle aldersklasser fra 7 til 14 år. 49. Stegaberg (54)

Fra: Frakkagjerd i Tysvær kommune.

Plassering: Femteplass av 14 lag i 5. divisjon avdeling 4, noe som er ok for laget som endte aller sist, og rykket ned fra 4. divisjon i fjor. Vant i år 11 kamper, og tok 39 poeng. Det gjorde dem best av en stor gruppe middelhavsfarere, men det var likevel seks poeng opp til tredjeplassen, og hele 24 poeng opp til Haugar som kjempet om opprykk. B-laget ble nummer seks av åtte lag i 7. divisjon avdeling 4 med kun 15 poeng på 14 kamper. Kvantitativt stor barne- og ungdomsavdeling med spesielt mange lag i aldersgruppen 11-13 år. 48. Ganddal (60)

Fra: Ganddal i Sandnes kommune.

Plassering: Nesten identisk sesong i år som i fjor. Tok ett steg opp på tabellen, og endte på fjerdeplass av elleve lag i 5. divisjon avdeling 3. 21 poeng opp til opprykkslagene markerer et ganske sterkt skille, men gandalittene har hvert fall etablert seg på øvre halvdel i divisjonen. Hadde kun ett poeng opp til Siddis på plassen foran, men også kun fem poengs forsprang til SIF på åttendeplass. Tapte 3-4 for et sterkt Sola 3 i første kamp i Rogalandscupen. B-laget ble nummer fem av ti lag i 7. divisjon avdeling 2, 23 poeng bak opprykkslaget Julebygda. Trener Karl Fredrik Røsland ga seg etter årets sesong. Har et juniorlag som er relativt middels, men bak dem skjer det mye spennende. Barneavdelingen er stor, og i ungdomsavdelingen ble blant annet 15-åringene åttende best i Rogaland denne sesongen, og beste Sandnes-klubb plassen foran Ulf. 47. Siddis (42)

Fra: Siffen i Hillevåg bydel i Stavanger kommune.

Plassering: Rykket ned på mest bitre vis i fjor da konsekvensen av andre klubbers kluss med dommerkortet sørget for at Siddis havnet under streken. Var en av opprykksfavorittene i år, men klarte ikke leve helt opp til forventningene. Endte som nummer tre av elleve lag i 5. divisjon avdeling 3, og var hele 20 poeng bak Vidar 2 og Tasta på henholdsvis opprykks- og kvalikplass. B-laget endte nest sist av åtte lag i 6. divisjon avdeling 3, kun ett poeng foran Tasta 2. 46. Sokndal (46)

Fra: Hauge i Dalane i Sokndal kommune.

Plassering: Var ikke gode nok til å kjempe om opprykk denne sesongen, og endte på tredjeplass av elleve lag i 5. divisjon avdeling 1. Hadde 9 poeng opp til Vigrestad, som spilte opprykkskvalifisering, og 19 opp til suverene Moi som rykket opp. Det var en nedtur, ettersom Sokndal i fjor vant sin 5. divisjonspulje og spilte kvalifisering om opprykk til 4. divisjon. Slo ut Tonstad fra 6. divisjon i første runde av Rogalandscupen, men måtte gi tapt 1-2 for nettopp Moi runden etter. Klubben har også et B-lag, som ble nummer fem av åtte lag i 7. divisjon avdeling 1, 12 poeng over bunnlaget og 19 poeng unna opprykk. Har ingen guttelag over 14 år, og er en relativt liten klubb med kun elleve lag på guttesiden i barne- og ungdomsfotballen. 45. Havdur (40)

Fra: Tjelta i Sola kommune.

Plassering: Jaktet revansje for fjorårets nedrykk etter en heller pinlig kvalik-prestasjon mot Buøy, men det ble aldri enkelt i nye 5. divisjon for Havdur. Måtte se seg slått av både Bogafjell og Forus og Gausel. Var med i opprykkskampen lenge, men da 2-0-ledelse borte mot Bogafjell ble snudd til 2-3-tap etter pause, i en kamp der veldig mye gikk mot Havdur, gikk lufta litt utav ballongen, og til slutt var laget fem poeng unna opprykk. Det ble bare nesten også i Rogalandscupen, der både divisjonskollega Figgjo samt 4. divisjonslagene Voll og Nærbø ble beseiret, før Austrått fra 4. divisjon ble for sterke i semifinalen. B-laget havnet sist i 7. divisjon avdeling 2 med bare fem poeng fra 18 kamper. Juniorlaget fullførte ikke sesongen, G16 er ikke det store, og G15 eksisterer ikke. Har mange lag fra 13 år og nedover. 44. Avaldsnes (34)

Fra: Avaldsnes i Karmøy kommune.

Plassering: Blytung sesong med bare sju poeng på 26 kamper, og desidert sisteplass i 4. divisjon avdeling 2. Slapp inn 119 mål, 4,6 per kamp, og hadde en minus på 96 i protokollen. Opp til nærmeste motstander var det 14 poeng, og 22 til trygg grunn. Nedturen blir ekstra stor med tanke på at klubbens A-lag aldri tidligere har vært dårligere enn nummer seks i 4. divisjon dette årtusen. Har et B-lag som ble nummer fire av åtte lag i 7. divisjon avdeling 4. Lag på alle nivå fra G16 og nedover, minus 14-årslag, men ingen som hevder seg i toppen av kretsen. 43. Havørn (31)

Fra: Tananger i Sola kommune.

Plassering: Trener Morten Jensen forsvant til Vidar før sesongen, og til tross for at han rakk å hente den notoriske målscorer Daniel Håland før han gikk, kollapset Havørn fullstendig uten de foregående sesongers trener. Til sammenlikning ble laget nummer fire i fjor. Endte aller sist i 4. divisjon avdeling 1 med kun 18 poeng på 26 kamper, og hele 14 poeng opp til Voll som berget plassen. Scoret 52 mål, noe som gir et snitt på to mål per kamp, men rykket likevel ned med glans. Det henger nok sammen med at laget også slapp inn 97 mål, 3,7 per kamp. Nå kommer meritterte Eivind Emblemsvåg inn fra Sandnes Ulf 2, og blir ny hovedtrener på Tananger.

Havørn 2 ble nummer sju av ti lag i 7. divisjon avdeling 2, 20 poeng over bunnen og 25 poeng unna opprykk.

Har et ok juniorlag, og en mellomstor barne- og ungdomsavdeling med lag i alle årsklasser fra 15 år og nedover. B-laget ble nummer sju av ti lag i 7. divisjon avdeling 2 med 25 poeng på 18 kamper. 42. Buøy (37)

Fra Hompen på Buøy i Stavanger kommune.

Plassering: Klarte ikke følge opp fjorårets strålende avdelingsseier i 5. divisjon, og påfølgende maktdemonstrasjon i opprykkskvalifiseringen mot Havdur. I stedet ble det rask retur til 5. divisjon etter 13. plass i 4. divisjon avdeling 1. Tok 29 poeng på 26 kamper, noe som var tre færre enn Voll som beholdt plassen. Har et B-lag som ble nummer fire av ti lag i 7. divisjon avdeling 3. Juniorlaget ble trukket fra sin serie, og bak dem finnes kun fem lag i barneavdelingen. 41. Vigrestad (70)

Fra: Vigrestad i Hå kommune.

Plassering: Ble nummer to i 5. divisjon avdeling 1, ti poeng bak Moi som rykket opp. 48 poeng på 20 kamper ga godt nok snitt til å sikre kvalifiseringsspill, men der ble 4. divisjonslaget fra nabobygda Varhaug for sterke. Vigrestad hang med i én av fire omganger, og må ta ett år til i 5. divisjon. Har et fremadstormende mannskap, som har tatt store steg fra fjorårets nedre halvdel-plassering, og som nok kommer til ligge i toppen av 5. divisjon også i årene framover. Har ikke guttelag eldre enn 15 år.

40. Tasta (51)

Fra: Stemmen på Tasta i Stavanger kommune.

Plassering: Førte an i opprykkskampen i 5. divisjon avdeling 3 langt utpå høsten, men snublet hjemme mot Jarl i nest siste serierunde, og dermed smatt et toppet Vidar 2 forbi på målforskjellen. Som beste toer blant alle fire 5. divisjonsavdelingene fikk Tasta en ekstrasjanse i kvalifisering mot Voll, som ble nummer 11 i 4. divisjon avdeling 1, men jærlaget ble for bra, og Tasta tapte 4-7 over to kamper. Dermed ble det bare nesten i år også, men laget var nærmere opprykk i år enn i fjor da de hadde seks poeng opp til avdelingsvinner Buøy. Slapp inn kun 19 mål. Slo ut Våganes fra 6. divisjon og Oltedal fra 5. divisjon av Rogalandcupen, men tapte 1-6 for et sterkt Sola 3 i kvartfinalen. B-laget endte på sisteplass av ti lag i 6. divisjon avdeling 3 med kun ti poeng på 14 kamper, og skal i utgangspunktet rykke ned til 7. divisjon igjen. Har et ok juniorlag, og ellers lag fra 15 år og nedover, men ingen som utmerker seg nevneverdig. 39. Haugar (38)

Fra: Sakkestad i Haugesund kommune.

Plassering: Det vil seg ikke for Steffen Iversen som trener. Var det beste laget som rykket ned fra sin 4. divisjonsavdeling i fjor, og endte opp med å snuble på opprykksstreken i år. Endte på andreplass i 5. divisjon avdeling 4, seks poeng bak Vedavåg. Hang med i kampen til nest siste serierunde, men knepent 2-3-tap i den såkalte sekspoengskampen mot Vedavåg avgjorde duellen 62 poeng på 26 kamper ga heller ikke høyt nok poengsnitt til å spille kvalifisering som én av de to beste toerne i 5. divisjon. B-laget ble nummer ni av 13 lag i 6. divisjon avdeling 4, 25 poeng unna opprykk. Stor barne- og ungdomsavdeling med lag i alle årsklasser. Juniorlaget kvalifiserte seg for G19-NM, men tapte der 1-4 hjemme for storebror FK Haugesund i første runde. 38. Sunde (28)

Fra: Kvernavik i Stavanger kommune.

Plassering: Endte på 12. plass i 4. divisjon avdeling 1, og var dermed det beste laget som rykket ned til 5. divisjon. Endte på 32 poeng, men røk på markant svakere målforskjell enn Voll etter 1-2-tap hjemme for Hana i siste serierunde. Skuffende resultat etter den sterke tredjeplassen i fjor. B-laget ble nummer åtte av ti lag i 7. divisjon avdeling 3, sju poeng foran bunnlaget Fogn. Har et ok juniorlag og et G15-lag, samt lag i alle aldersgrupper fra G13 og nedover. 37. Austrått (25)

Fra: Iglemyr på Austrått i Sandnes.

Plassering: Rykket ned med glans da de endte nest sist i 4. divisjon avdeling 2. Var åtte poeng bak Varhaug på kvalifiseringsplass, og ni poeng unna sikker plass. Scoret 55 mål, noe som er relativt mye sammenliknet med lagene rundt dem på tabellen, men slapp også inn 85 mål. Med kun 21 poeng var nedrykket et faktum flere runder før sesongen ble avsluttet. Årets resultat kommer i første sesongen på lang tid uten Jørn Hagen som hovedtrener. Han har ledet laget til topplasseringer i 4. divisjon år etter år, samt ett år i 3. divisjon. I fjor og i forfjor ble Austrått nummer to i sin avdeling. Tapte 2-5 borte mot Staal i første kvalifiseringsrunde til NM. Mager trøst, men i Rogalandscupen gikk det langt bedre. Seirer over Bogafjell borte (3-1), Kåsen hjemme (5-1), Moi hjemme (8-7) og Havdur borte (4-3) ga finale mot 4. divisjonskollega Djerv 1919 på Rennesøy. Den kampen endte med 2-3-tap for Sandnes-klubben. B-laget ble i år nummer åtte av ti lag i 5. divisjon avdeling 2, to poeng foran Figgjo, og unngikk i utgangspunktet nedrykk, men presses nå ned i 6. divisjon som følge av A-lagets nedrykk. Har også et C-lag som havnet nest sist av åtte lag i 7. divisjon avdeling 2 med åtte poeng på ni kamper. Har en stor barne- og ungdomsavdeling med guttelag i alle aldersbestemte årsklasser. 36. Bogafjell (39)

Fra: Bogafjell i Sandnes kommune.

Plassering: Vant 5. divisjon avdeling 1, og rykker opp til 4. divisjon etter én sesong nede. Tok to poeng færre enn Forus og Gausel, men opprykksrivalens var trukket tre poeng for en episode sesongen forut for denne.

Tapte 2-4 borte for Vedavåg i første kamp om KM-tittelen som Moi til slutt vant.

Laget har i flere år bestått av voksne, og tildels veldig voksne spillere, men suppleres nå med lovende gutter fra den lovende 2001-generasjonen. Det gror også godt nedover i den hurtigvoksende klubben, blant annet ble 13-åringene kretsmestere i år etter 7-3-seier over Bremnes i finalen. 16-åringene spiller i den ni lag store eliteserien, og ble nummer seks der. Artikkelforfatteren skylder å opplyse at jeg har en beskjeden rolle i klubbens barneavdeling, og derfor kan oppfattes som inhabil av enkelte. 35. Forus og Gausel (41)

Fra: Knudamyra på Forus i Stavanger kommune.

Plassering: Tok flest poeng i 5. divisjon avdeling 2, ett mer enn Bogafjell, men på grunn av juks med dommerkortet i fjor, ble FGI trukket tre poeng i år, og misset dermed opprykket som ville gitt retur til 4. divisjon etter kun én sesong nede. I stedet ble det andreplass, fire poeng foran Havdur, men poengsnittet var ikke godt nok til å gi kvalifiseringskamper. B-laget ble nummer to i 6. divisjon avdeling 3, og skulle i utgangspunktet rykket opp, men må gi fra seg plassen i 5. divisjon ettersom A-laget misset sitt opprykk. Har en stor og god ungdomsavdeling med et ok G19-lag, tre G16-lag og masse lag nedover i aldersklassene. Blir å regne med i framtiden. 34. Voll (36)

Fra: Voll i Klepp kommune.

Plassering: Var det svakeste laget som beholdt plassen i 4. divisjon avdeling 1 da de endte på ellevteplass med 32 poeng på 26 kamper, og unngikk nedrykk grunnet markant bedre målforskjell enn Sunde. Måtte ut i kvalifisering mot Tasta, som ble beste toer i 5. divisjon, og vant denne 7-4 over to kamper. Ble nummer fem i fjor, men den avdelingen var ikke like sterk som årets spissede 4. divisjon. Rekruttlaget i 6. divisjon ble trukket. Stor barneavdeling, men ingen guttelag over 14 år.

33. Vedavåg (45)

Fra: Veavågen i Karmøy kommune.

Plassering: Voldsom oppreisning etter fjorårets dundrende nedrykk fra 4. divisjon. Scoret i år hele 103 mål på 26 kamper, og tok 68 poeng. Det ga seks poengs margin ned til Haugar i opprykkskampen, og Vedavåg er klare for 4. divisjon igjen. Slo ut Bogafjell 4-2 i semifinalen i kretsmesterskapet, men måtte gi tapt 2-4 for Moi i finalen.

B-laget ble nummer 8 av 13 lag i 6. divisjon avdeling 4. Og i barne- og ungdomsfotballen har klubben lag på alle alderstrinn utenom G15.



32. Moi (43)

Fra: Moi i Lund kommune.

Plassering: Hvilken strålende sesong. Anført av goalgetter Joakim Ødegård som laget 41 mål i år, gikk Moi gjennom seriespillet med 19-1-0 og vant 5. divisjon avdeling 1 med hele ti poeng ned til Vigrestad på plassen bak. Scoret hele 85 mål, noen som gir et snitt på 4,25 mål per kamp. Fulgte opp med et strålende KM-sluttspill der Vidar 2 ble slått 4-0 i semifinalen, og deretter Vedavåg 4-2 i finalen. Moi kan trygt kåres til årets beste 5. divisjonslag i Rogaland. Slo ut Hovsherad, Brusand og Sokndal av Rogalandscupen, før det ble knepent 7-8-tap for Austrått i kvartfinalen. Har et juniorlag som klarte seg bra med tredjeplass av ti lag i 2. divisjon, men 15-åringene klarte ikke fullføre sesongen, og under dem er sju lag fra 13 år og nedover. 13-åringene gjorde en bra sesong. 31. Vaulen (26)

Fra: Vaulen i Stavanger kommune.

Plassering: Endte på tiendeplass i 4. divisjon avdeling 2, ett poeng foran kvalifiseringsplassen og tre poeng foran nedrykk, men var berget før siste serierunde. Det var like tett oppover på tabellen, og kun sju poeng opp til Skjold på femteplass. Likevel var dette en nedtur sammenliknet med fjorårets finfine andreplass i 4. divisjon. Tapte 3-4 borte for divisjonskollega Varhaug i første kvalifiseringsrunde til NM. B-laget ble nummer tre av åtte lag i 3. divisjon avdeling, to poeng bak Forus og Gausel (FGI) 2 på opprykksplass. Ettersom FGIs A-lag ikke rykker opp fra 5. divisjon, kan ikke FGI 2 heller rykke opp, og dermed har Vaulen ett lag i 4. divisjon og ett lag i 5. divisjon neste sesong. Har et G16-lag som vant sin avdeling 2 på nivå 2 i aldersklassen, og et bra 14-årslag, i tillegg til lag i alle aldersklasser fra 7 til 16 år. 30. Rosseland (32)

Fra Rosseland på Bryne i Time kommune.

Plassering: Tiendeplass i 4. divisjon avdeling 1 med 35 poeng, kun tre poeng over nedrykkslagene, men likevel bare to poeng unna sjetteplass og øvre halvdel. Berget plassen med seier over den desiderte tabelljumbo Havørn i siste serierunde. Det er jevnt, og årets avdeling er tøffere enn fjorårets, men likevel ble dette et stykke ned fra fjorårets fjerdeplass. B-laget ble nummer åtte av ti lag i 7. divisjon avdeling 2 med 18 poeng på 18 kamper. Klubben har en god og bred barneavdeling, men ingen lag over 12 år. Bryne har god tilgang på Rosselands ungdommer, og Rosseland har god tilgang på lokale spillere som ikke er aktuelle for høyere nivå. 29. Hana (35)

Fra: Hana i Sandnes kommune.

Plassering: Berget plassen i siste serierunde, men seier 2-1 borte mot Sunde ga faktisk niendeplass i 4. divisjon avdeling 1 med 35 poeng, og i en rekordjevn pulje var det kun to poeng bak Hinna på øvre halvdel. Ned til nedrykk var det tre poeng. Det er omtrent likt med fjorårets sjetteplass, tross at årets 4. divisjon er tøffere. Har et B-lag som ble nummer fire av ti lag i 7. divisjon avdeling 2, 18 poeng bak Julebygda på opprykksplass. Juniorlaget vant sin 2. divisjonsavdeling på G19-nivå, og bak dem har Hana lag fra 14 år og nedover. 28. Nærbø (29)

Fra: Loen på Nærbø i Hå kommune.

Plassering: Var innblandet i nedrykksstrid til langt utpå høsten, og sto i fare for å havne i kvalik før siste serierunde i 4. divisjon avdeling 2. En råsterk borteseier mot et sterkt Vard 2 sørget imidlertid for at Nærbø klatret opp på 32 poeng, og en trygg niendeplass på tabellen, tre poeng foran Varhaug som måtte spille kvalifisering, og fem poeng foran Vard-rekruttene som rykket ned. Poengsnittet var lavere på nedre halvdel i avdeling 2 enn i avdeling 1, og uten at det nødvendigvis sier så mye, gjør det at Nærbø er vanskelige å vurdere opp mot lagene rundt seg på rangeringen. Likevel en nedtur fra fjorårets fjerdeplass, og de foregående sesongers opprykkskamp. Også i Rogalandscupen ble det sluttresultatet svakere enn fjorårets seier. Etter seirer mot 5. divisjonslagene Orre og Dirdal i de to første kampene, ble det 1-7-tap for divisjonskollega Havdur i kvartfinalen. Trener Tommy A. Velde er ferdig etter årets sesong. B-laget revansjerte fjorårets nedrykk fra 5. divisjon, og ble nummer to i 6. divisjon avdeling 1. Det var 13 poeng bak den suverene kretsmester Klepp 2, men ga likevel opprykk til 5. divisjon med fire poengs margin ned til Undheim. Har to juniorlag, og lag i alle klasser fra 15 år og nedover. 27. Varhaug (24)

Fra: Varhaug i Hå kommune.

Plassering: Etter fjorårets Leicester-lignende avdelingsseier i 4. divisjon, ble det et like dramatisk nesten-nedrykk i år. Lå svært utsatt til før siste serierunde, men klarte selv å slå Frøyland knepent 2-1 hjemme, mens naborivalen Nærbø slo Vard 2 3-2 borte i det nye mirakelet i Haugesund. Dermed ble det kvalifiseringskamper mot Vigrestad, og der var Varhaug i trøbbel i en drøy halvtime av første kamp, før de snudde, tok kontroll og til slutt vant 10-3 sammenlagt. Dermed blir det 4. divisjonsspill også neste år. I cupen ble det seier 4-3 over divisjonskollega Vaulen i første kvalifiseringsrunde, og deretter 0-3-tap borte for 3. divisjonslaget Staal i andre kvalikrunde. Etter sesongslutt ga brødrene Jan og Lars Gaute Bø seg som trenere, og inn kommer Bjørn Erik Taksdal foran neste sesong. G19-laget sto for den virkelig store bragden i år, da de ikke bare klarte å kvalifisere seg til junior-NM, men også tok skalp etter skalp i hovedrunden. Først ble Sandnes Ulf slått ut hjemme, før Haugesund ble slått ut borte og deretter Sotra hjemme. I fjerde runde var det 15 lag fra klubber med A-lag i Eliteserien og Obosligaen, samt Varhaug fra 4. divisjon igjen. Det endte med et hederlig 1-4-tap for Viking, men en fantastisk prestasjon av de unge Varhaug-guttene. B-laget ble nummer tre i 7. divisjon avdeling 1, ti poeng bak opprykksduellantene Eiger 3 og Hognestad. Varhaug 2 representerte også klubben i Rogalandscupen, men røk 0-4 hjemme i første runde mot nettopp Hognestad. Klubben har aldersbestemte lag i alle klasser unntatt G15. 26. Midtbygden (23)

Fra: Tau i Strand kommune.

Plassering: Et lite fall fra fjorårets finfine avdelingsseier. Årets åttendeplass i 4. divisjon avdeling 1 er nok likevel mer representativt for MILs permanente nivå. Fire poeng ned til nedrykk og fire poeng opp til fjerdeplass i denne tette avdelingen. Har vært vesentlig svakere hjemme (16 poeng) enn borte (20 poeng), og det er jo et paradoks for et lag samtlige motstandere må reise til for å møte. Tapte 0-4 borte for divisjonskollega Frøyland i første kvalifiseringsrunde til NM. Slo ut Hjelmeland 7-2 borte i første runde av Rogalandscupen, men tapte noe overraskende 0-3 hjemme for Jarl fra 5. divisjon i runden etter. Har ok lag både på G19, G16 og G14, lag på alle nivå unntatt de aller minste i barnefotballen, samt to meget talentfulle 16-åringer i Viking-systemet.

25. Ålgård (13)

Fra: Solås på Ålgård i Gjesdal kommune.

Plassering: Endte på sjuendeplass i 4. divisjon avdeling 2, og foruten Vard 2 ble Ålgård dermed det svakeste av lagene som rykket ned fra 3. divisjon i fjor. Tok 35 poeng, og hadde kun to poeng opp til Skjold på femteplass, men også kun tre poeng ned til Nærbø på niendeplass. Var hele 28 poeng unna opprykk, og seks poeng unna nedrykkskvalifisering. Dette er selvsagt ikke godt nok for en klubb som spilte i 2. divisjon så sent som i 2014. Tapte 1-5 borte for divisjonskollega Randaberg i første kvalifiseringsrunde til NM. Går gjennom et tidkrevende generasjonsskifte. Andreas Ravndal og Jonas Vølstad Fjeldsbø fikk ikke fornyet sine kontrakter etter én sesong som trenere i klubben, og inn kommer Bo Andersen. Har i år hatt et B-lag i 6. divisjon avdeling 1, som endte på åttendeplass av ni lag, og unngikk nedrykk med etts poeng margin til Helleland. Dette laget blir mest sannsynlig trukket da alle spillerne fra i år melder kollektiv overgang, og starter opp igjen Gjesdal FK som har ligget brakk denne sesongen. Har to juniorlag, derav det ene er ok, og ellers lag i alle aldersklasser i guttefotballen. 24. Frøyland (17)

Fra: Kvernaland i Time kommune.

Plassering: Ble nummer seks i 4. divisjon avdeling 2, og var dermed det nest svakeste av de seks A-lagene i avdelingen som kom ned fra 3. divisjon i fjor. Det var tett og jevnt rundt Frøyland, og ett poeng skilte både opp til Skjold og ned til Ålgård. Til opprykk var det derimot hele 27 poeng, og ned til nedrykksstrid kun åtte poeng. I NM-kvaliken ble det 4-0-seier over Midtbygden fra samme divisjon i første runde, men deretter 1-4-tap og cupexit borte for 4. divisjonslaget Randesund i Kristiansand. I junior-NM tapte Frøyland 1-3 borte for Hinna i første runde. B-laget beholdt plassen i 5. divisjon med et nødskrik, ett poeng foran Orre etter 17 poeng på 16 kamper og niendeplass av elleve lag i avdeling 1. Har to juniorlag, der det beste ble tredje best på nivå to i kretsen i år. G16-laget er åttende best i kretsen, og ellers er det lag i alle gutteklasser bortsett fra G14. 23. Djerv 1919 (22)

Fra: Djervbanen i Haugesund.

Plassering: Ble nummer åtte i 4. divisjon avdeling 2, og var det svakeste laget som ikke var innblandet i nedrykksstrid på høstparten. Hadde likevel kun to poeng ned til nedrykkstruede Nærbø på plassen bak, men også kort vei oppover på tabellen med tre poeng til Skjold på femteplass. Likevel er dette en nedtur etter andreplassen i 4. divisjon i fjor, og klubbens svakeste serieplassering siden opprykket fra 5. divisjon i 2004. I Rogalandscupen ble det seier 3-2 mot Austrått i finalen på Rennesøy. På veien dit ble Ølen slått 2-6 borte, Rubbestadnes 9-1 hjemme, Jarl 5-3 hjemme og Sola 3 5-3 borte. Har også et B-lag som ble nummer to i 7. divisjon avdeling 4, fem poeng bak Skånevik. Trener Asbjørn Helgeland erstattes av Endre Eide og Maid Memic foran neste sesong. Fantastiske resultater i ungdomsavdelingen. 19-åringene er tredje beste i kretsen i år, sju poeng bak topplagene Bryne og Hinna. I junior-NM ble det dog tap 1-2 hjemme for Fana i første runde. 16-åringene vant nivå 2 i sin aldersklasse, 15-åringene ble nummer fire i kretsen og både 13- og 14-åringene ble beste Rogalands-lag i sin pulje, men måtte se seg slått av Bremnes fra Sunnhordland som kom til KM-finale i begge årsklassene. 22. Skjold (27)

Fra: Grinde i Tysvær kommune.

Plassering: Endte på en sterk femteplass i 4. divisjon avdeling 2. Var det beste av en stor gruppe middelhavsfarere, og kort vei nedover på tabellen, mens det var elleve poeng opp til Kopervik på plassen foran. Framstår som et øvre halvdel-lag i divisjonen. Har et ok G19-lag og et bra G15-lag som vant nivå 2 i sin årsklasse foran Haugar, og ellers guttelag i alle årsklasser fra 13 år og nedover. 21. Hundvåg (33)

Fra: Hundvåg i Stavanger kommune.

Plassering: Sterk femteplass i 4. divisjon avdeling 1, 13 poeng bak opprykkslaget EIK 2. Var med i kampen om andreplassen, men kollapset fullstendig på tampen med fire strake tap og 1-14 på tampen. Dermed havnet de åtte poeng bak Randaberg, seks poeng bak Klepp og målforskjellen bak Eiger. Ikke veldig ulikt sluttresultat som fjorårets femteplass, fem poeng bak opprykk. Foran neste sesong kommer Jørgen Tengesdal inn som ny hovedtrener. Har et B-lag som ble nummer fire av åtte lag i 6. divisjon avdeling 3, seks poeng bak opprykksplass. Stor og god barne- og ungdomsavdeling med flere lag i alle årsklasser, men ingen lag i KM-klasse.

20. Hinna (18)

Fra: Hinna i Stavanger kommune.

Plassering: Var det svakeste laget i sin 3. divisjonsavdeling i fjor, og endte til slutt på en sjetteplass i 4. divisjon avdeling 1. Tok seg sammen med seier i de to siste seriekampene, og endte til slutt fem poeng over nedrykksstreken, men det så mørkt ut en periode forut for dette da Hinna kun vant én av fem strake seriekamper. Hadde også kun tre poeng opp til Eiger på fjerdeplass. Imponerende 7-4-seier for sensasjonslaget Madla fra 3. divisjon i første kvalifiseringsrunde til NM, men tapte 0-1 borte for Lura, også de fra 3. divisjon, i andre kvalikkamp. I junior-NM slo Hinna ut Frøyland 3-1 i første runde, men tapte så 5-6 for Bryne i andre runde. B-laget i 7. divisjon avdeling 2 ble nummer seks av ti lag, 24 poeng unna opprykk. Kretsmester i G15-klassen etter å ha vunnet den elleve lag store eliteserien. Tok sju poeng mer enn tabelltoer Madla etter 20 kamper. G19-laget var kun målforskjellen unna å tukte Bryne i kampen om KM-tittelen i eliteserien. G16 ble nummer fire i kretsen. 19. Eiger (20)

Fra: Hålå på Eigerøy i Eigersund kommune.

Plassering: Ble nummer fire i 4. divisjon avdeling 1, 13 poeng bak EIK 2 på opprykksplass og henholdsvis åtte og seks poeng bak Randaberg og Klepp. Det var noe skuffende tatt i betraktning at Eiger var det beste laget som rykket ned fra 3. divisjon avdeling 5, hvor de ble nummer seks i fjor. Trener Thor Jostein Dyrnes overtar nå klubbens damelag, og erstattes av Jone Bu Mathiesen. Tapte 1-5 hjemme for 3. divisjonslaget Brodd i første kvalifiseringsrunde til NM. B-laget, som i fjor rykket ned fra 4. divisjon tross niendeplass, ble denne sesongen nummer åtte av elleve lag i 5. divisjon avdeling 1, og hadde fem poengs klaring ned til nedrykksstreken. C-laget vant 7. divisjon avdeling 1 på bedre målforskjell enn Hognestad, og etter mye om og men kom vinglepetterene i Norges fotballforbunds fram til at laget skulle rykke opp. Fortjent for Eiger 3, men alltid synd når finjuss skal avgjøre opprykk. Eiger er ok på juniornivå, og har lag i 16- og 13-årsklassen i tillegg til barnefotballen. 18. Kopervik (30)

Fra Åsebøen i Karmøy kommune.

Plassering: Reiste seg etter fjorårets nesten-nedrykk der bare en overbevisende kvalifiseringsseier over Skudenes hindret spill i 5. divisjon i år. Ble til slutt nummer fire i 4. divisjon avdeling 2, men var på skuddhold til opprykksplassen et stykke utpå høsten da de gikk sju strake kamper uten tap i august og september. Sprakk litt igjen på slutten, og endte til slutt 15 poeng bak Vardeneset som rykker opp, og ti poeng bak Åkra og Riska på andre- og tredjeplass. B-laget ble nummer av 14 lag i 5. divisjon avdeling 4, og hadde to poengs klaring ned til Nord under streken. Juniorlaget ble sist av sju lag i den tøffe eliteserien, og tapte 2-4 borte for Åkra i junior-NM. Har ellers guttelag i alle aldersklasser i barne- og ungdomsfotballen. 17. Klepp (21)

Fra: Kleppe i Klepp kommune.

Plassering: Klarte ikke være med å kjempe om opprykk til 3. divisjon i høst, og det var jo litt skuffende etter den finfine avdelingsseieren i fjor. Måtte nøye seg med tredjeplass i år, sju poeng bak EIK 2 som rykket opp, og to poeng bak Randaberg på andreplass. Slapp inn fryktelig mye mål til topplag å være, og endte med 60-57 og kun tre plussmål. Hadde god margin nedover, med seks poeng på nærmeste forfølger. Tapte 2-4 hjemme for 3. divisjonslaget Lura i 1. kvalifiseringsrunde til NM. Tallak Nærland skal over i ny rolle, og Eirik Stokka kommer inn i trenerteamet sammen med Runar Andersen foran neste sesong. B-laget vant 6. divisjon avdeling 1, og rykker opp til 5. divisjon. Tok 42 poeng på 16 kamper, noe som var 13 flere enn tabelltoeren, og 17 flere enn Undheim under opprykksstreken. En strålende sesong ble kronet med kretsmesterskap etter seirer mot Rubbestadnes (2-1) og Storhaug (5-3). Har et ok juniorlag og guttelag i alle aldersklasser i barne- og ungdomsfotballen, men ingen av KM-materiale. 16. Lura (12)

Fra: Lura i Sandnes kommune.

Plassering: Rykket ned med 12. plass i 3. divisjon avdeling 3. Hadde tre poeng opp til sikker plass til slutt, men før siste serierunde var det kun syltynn teori som kunne berge plassen. Tok 30 poeng, og med -16 i målforskjell hadde ikke det vært nok til å berge plassen i noen av landets seks divisjoner. Slo ut Klepp fra 4. divisjon med 4-2 borte i første kvalifiseringsrunde til NM, og fulgte opp med 1-0 hjemme mot Hinna fra samme divisjon. Hadde Sandnes Ulf lenge i kne i første ordinære runde, men misset seieren i sluttsekundene, og tapte til slutt 1-4 etter ekstraomganger etter det som trolig var den beste kampen i klubbens historie. Mistet trenerne Øystein Elvestad og Michael Bekke etter sesongslutt, og får inn Kåre Nygaard og Ole André Nordahl foran neste sesong. Elvestad og Bekke brukte flere år på å skape et eventyr som endte med to sesonger i 3. divisjon, inkludert en svært sterk fjorårssesong der Lura beholdt plassen tross at antall lag i divisjonen ble mer enn halvert. B-laget i 6. divisjon ble nummer fire av sju lag i avdeling 2, sju poeng bak opprykk. Har juniorlag, og bak dem lag i alle gutteklasser fra 15 år og nedover. 15. Riska (19)

Fra: Hommersåk i Sandnes kommune.

Plassering: Hang med i opprykkskampen langt utpå høsten, men måtte innse at Vardeneset ble for sterke til slutt. Da Åkra i tillegg slo Avaldsnes 8-0 i siste serierunde ble Riska forbigått på målforskjellen, og måtte ta til takke med tredjeplass i 4. divisjon avdeling 2, fem poeng unna opprykk. Hadde ti poeng ned til Kopervik på plassen bak. Det var helt ok, all den tid Riska var ett av hele sju lag i denne avdelingen som spilte i 3. divisjon året før. Imponerte i NM-kvaliken da de slo ut begge lagene som senere skulle vise seg å bli lagets argeste opprykkskonkurrenter. Først ble Vardeneset slått 2-1 hjemme før Åkra ble slått 1-0 borte. I første runde ventet Viking, som ble for sterke og vant 4-1 på Hommersåk. Riska 2 rykker opp fra 6. divisjon avdeling 2 etter å ha blitt nummer to der, ett poeng bak avdelingsvinner Randaberg 2 og seks poeng foran Finnøy. Riska 3 ble nummer tre i 7. divisjon avdeling 2, 18 poeng bak opprykkslaget Julebygda. Riska 2 representerte klubben i Rogalandscupen, men røk 2-3 for Sola 3 i første runde. Har aldersbestemte guttelag fra 15 år og nedover. 14. Åkra (14)

Fra: Åkrehamn i Karmøy kommune.

Plassering: Ble nummer to i 4. divisjon avdeling 2, fem poeng bak Vardeneset på opprykksplass, og foran tredjeplasserte Riska på bedre målforskjell. De tre topplagene var i egen klasse, og Åkra hadde ti poeng ned til øynabo Kopervik på fjerdeplass. Åkra ett av sju lag i denne avdelingen som rykket ned fra 3. divisjon i fjor. Slo Djerv 1919 fra samme avdeling 4-3 borte i første kvalifiseringsrunde til NM, men tapte deretter 0-1 hjemme for Riska. I junior-NM vant Åkra 4-2 hjemme mot Kopervik i første runde, men tapte 2-10 for Madla runden etter. Karl Oskar Emberland er ferdig som trener i klubben etter årets sesong, og storebror Tore Emberland tar over foran neste sesong. B-laget ble nummer tre i 5. divisjon avdeling 4, henholdsvis 17 og 13 poeng foran Vedavåg og Haugar på plassene foran. Sterkt resultat i en 14 lag stor avdeling. Har barne- og ungdomslag i alle aldersklasser på guttesiden.