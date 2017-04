Hvor smeller cupbomben i år?

Solen skinner og det nærmer seg avspark for flere lokale klubber som skal ut i 1.runde i NM. Vi har seks lokale kamper dette året og vil bomben smelle dette året, eller går favorittene som vanlig videre til 2.runde? Her ser vi gjennom noen av cupbombene de seneste årene.



Norgesmesterskapet i fotball har uten tvil sin sjarm og det er her hvor de mindre klubbene har mulighet til å skape fest på egen hjemmebane mot de større lagene i regionen.

Som regel ender det med seier til favoritten, men noen ganger vinner også underdogen. Her er et par oppgjør de siste fem årene hvor cupbomben har blitt detonert.

1. mai 2012 var det duket for fest på Jørpeland Stadion når 3.divisjonslaget Staal Jørpeland tok i mot Eliteserielaget Sandnes Ulf.



1650 tilskuere jaget Staal fremover i banen i starten, men det var Sandnes Ulf som skulle få det første målet. Kamal Saaliti fikk sitt første forsøk reddet på streken, men satte returen sikkert i mål. En oppskriftsmessig ledelse og det såg vanskelig ut for Staal sin del.

Staal fortsatte likevel å presse Sandnes bakover og etter 38 minutter utlignet Arne Dalehaug på et straffespark han selv skaffet. Rett før pause var samme mann på plass igjen og satte inn 2-1 til hjemmelaget Staal på nok et straffespark.

«Fantastisk Staal» stod det på Strandbuen.no etter bragden

Andreomgangen presset Sandnes Ulf Staal lenger ned på banen, men hjemmelaget var ikke ufarlige på kontringer. Presset til Sandnes gav likevel resultater og tre minutter før slutt fikk laget straffespark. Aksel Berget Skjølsvik sitt spark var likevel ikke godt nok til å overliste Thomas Mæle i Staalmålet og dermed var cupbomben et faktum.

24. april 2013 var det 3.divisjonsklubben Sola sin tur til å møte Sandnes Ulf i første runde. Sandnes Ulf var fortsatt et Eliteserielag og ble ansett som store favoritter på tross av en litt svak sesongstart.

Sola (som nå spiller i 2.divisjon) var derimot i medvind og hadde et solid lag som skulle vise seg vanskelig å slå. 500 tilskuere på Sola Stadion fikk se bortelaget komme best i gang og kunne fort ha tatt ledelsen på et par gode muligheter de første fem minuttene.



Sola kjempet seg bedre inn i kampen og etter 29.minutter var det to tidligere Sandnes Ulf-spillere som skulle komme i fokus. Lennox Kanu fant Morten Eriksen med en god pasning og Eriksen kom alene med keeper Hannes Haldorsson. Etter litt klabb og babb satte han ballen i mål til ellevill jubel hos Sola sine supportere.

Slik dekket Solabladet.no bradgen

Dette stod seg til pause og andreomgangen var preget av at Sola la seg dypt og Sandnes hadde mye ball. Likevel slet de lyseblå med å skape muligheter og for andre året på rad røk Sandnes ut for et 3.divisjonslag i 1.runde.

Nesten….

Selv om det har endt med tap begge gangene så må vi ta med Riska. Riska går i kveld ut på Riska Stadion for å møte Eliteserielaget Viking.

Dette er det tredje strake året Riska er i 1.runde i NM og de har virkelig vært nære i å gå videre. I 2015 møtte laget Sandnes Ulf på hjemmebane og tok tidlig ledelsen 2-0, men en scoring av Kjetil Fjelde etter 67.minutter kunne sikret en sluttspurt, men det endte 2-1 til de lyseblå.



I 2016 var det 1.divisjonslaget Bryne som kom på besøk. Bryne tok oppskriftsmessig ledelsen ved Mads Bøgild, men to scoringer av Knut Magnus Haugland og Runar Fløysvik endret på stemningen på Riska Stadion. Likevel kom Bryne tilbake på slutten og med scoringer fra Bjørnar Holmvik etter 83 minutter og Magnus Retsius Grødem etter 87 minutter så endte det med avansement for bortelaget.

Reportasje i Sandnesposten etter nesten-sensasjonen

At Vidar slo ut Sola av 1.runde i 2016 var nok ikke en overraskelse, men 3-1 seieren skulle føre til større ting for de røde fra Lassa. 2.runde møtte laget Bryne som ble beseiret 7-6 etter straffespark på hjemmebane og i 3.runde stod Viking for tur.

Suleiman Abdullahi sendte de mørkeblå i ledelsen, men scoringer av Andreas Westlye og Ingvald Halgunset sendte Vidar igjen videre med en 2-1 seier. I 4.runde ble det tur til Ullevaal hvor Vålerenga var motstander, men her tok eventyret slutt og VIF vant til slutt 3-1.

Cupen ender som oftest med favorittseire i 1.runde, men det er likevel spenning i hvert oppgjør. De mindre klubbene mobiliserer virkelig for at de skal være laget som lager de største overskriftene, mens de større klubbene bare ønsker å komme seg helskinnet gjennom. Hvert år er det store diskusjoner om cupen skal trekkes eller settes opp, men i år som de siste årene har NFF satt opp følgende oppgjør:

Onsdag 26.04

Lura – Sandnes Ulf 18.00

Sola – Vard Haugesund 18.00

Riska – Viking 18.00

Staal Jørpeland – Egersund 18.00

Bryne – Brodd 18.00

Torsdag 27.04

Vidar – FK Haugesund

Hvor tror du at bomben smelle denne gangen? Klarer 3.divisjonslaget Lura å mobilisere nok til at Sandnes Ulf får det tøft? Er alle gode ting tre for Riska sin del? Uansett vil det bli spennende kamper og overraskende resultater i dag. Følg med fra 18.00 i dag!