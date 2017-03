Hvem har best peiling på den nye Kretsserien?

Torsdag 30. mars sparkes Kretsserien, Rogaland fotballkrets sin nye fjerdedivisjon, i gang.

Du kan spå utfallet av den nye ligaen.

Kretsserien blir nå det øverste nivået i seniorfotballen som administreres av fotballkretsen, nytt av året er at divisjonen er redusert fra tre til to puljer. Puljevinnerne rykker opp til tredjedivisjon, lag 13 og 14 rykker direkte ned. Lag 12 på tabellen må spille kvalifisering mot beste toere i femtedivisjon.

Randaberg, Ålgård, Frøyland, Åkra, Vardeneset og Åkra er lag som tradisjonelt sett har spilt på høyere nivå, flere av disse klubbene har nok ambisjoner om en snarlig retur til tredjedivisjon.

Det er to jevne puljer, men det var enighet på sosiale medier om at avdeling 2 var sportslig sterkere da oppsettet ble offentliggjort 2. desember.

Avdeling 2 har hele seks lag som kommer fra nivå fire (tredjedivisjon), avdeling 1 har bare tre lag som rykket ned fra 3. divisjon.

Lokalderby og reiseavstand

Antall lokalderby og reiseavstander ble også heftig diskutert i sosiale medier. De seks lagene på Jæren er delt inn i to puljer. Hå-lagene Varhaug og Nærbø sendes nordover sammen med Time-laget Frøyland, Rosseland plasseres i sør sammen med Klepp-duoen Klepp og Voll.

Også Sandnes- og Stavanger-lagene splittes i de to divisjonspuljene. Lag sør for Vigrestad er fritatt nordpulja grunnet reiseavstand, EIK II og Eiger fra Egersund spiller derfor i sørpulja.

Publikum snytes for klassikere som Hana – Austrått, Vaulen – Hinna, Randaberg – Vardeneset, Nærbø – Rosseland og Klepp – Frøyland, men kan se fram til derbykamper i form av Varhaug – Nærbø, Sunde – Havørn, Voll – Klepp, Kopervik – Åkra, Vard II – Djerv 1919 og Buøy – Hundvåg.

Sett opp ditt tabellforslag

Oddsselskapene har satt sine oddser for lokalfotballen, men hva tror virkelige supportere og lokalfotballentusiaster om årets sesong?

Vi inviterer deg til å tippe utfallet av årets fjerdedivisjonspuljer. Hvilke lag blir puljevinnere, hvilke lag rykker ned til femtedivisjon?



Du kan tippe utfallet av begge avdelingene, eller den puljen du er mest interessert i.

Tipsene vil samles og presenteres på lokalfotball.no.