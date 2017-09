Før kampen: Varhaug – Ålgård

Ålgård justerte muligens ned tenningsnivået et par hakk for mye i forhold til VBK-kampen og ble seende noe energiløse ut i lokalderbyet mot Frøyland forrige fredag. Nå bør laget være innstilt på å heve seg betraktelig skal det bli poeng mot unge, hardtkjempene Varhaug-spillere.

Hvor: Varhaug kunstgress («Iden»)

Når: Fredag 15.09 kl. 19.00

Dommer: Senthalan Sellathurai (Årvoll IL) – Dømmer sin første kamp i denne puljen så langt i år.

Forrige møte: Ålgård – Varhaug 3-0, 18.05.17.

Statistikk: Ålgård ligger på 7. plass med 25 poeng. Status på bortebane er 4-0-4 og 18-24 i målforskjell. Totalt på de 6 siste kampene er status for Ålgård 3-1-2 og 11-9 i målforskjell. Varhaug ligger på 12. plass med 16 poeng. Status på hjemmebane er 1-1-7 og 11-23 i målforskjell. Totalt på de 6 siste kampene er status for Varhaug 2-1-3 og 6-12 i målforskjell.

Tannløst derby

Det var ikke mye som tydet på en heftig naboduell da Ålgård og Frøyland møttes på Solås forrige fredag. Ålgård slet med å finne rytmen i angrepsspillet, og i første omgang så det noe tannløst ut hele opplegget. Frøyland på sin side lå lavt, var aggressive og stresset Ålgård nok til at vertene ble seende totalt ufarlige ut. Da gjestene i tillegg var dødelig effektive, var bordet nok en gang dekket for et Ålgård-tap mot rivalene.

Det gamle ordtaket «Det er av ens egne en skal ha det» kunne slenges ut etter en frekk cornervariant av Frøyland, som Ålgårdbuen Tommy Tønnesen satte i mål over hodet på keeper Kenneth Espedal. 2-0 scoringen kom etter en kontring hvor en pen ball ble skrudd inn fra kanten bak forsvaret til Ålgård og rett på foten til Johannes Vagle.

Fra Frøyland sitt perspektiv må denne kampen ses på som en nærmest perfekt gjennomført bortekamp. To mål på tre sjanser og stort sett god kontroll gjennom hele kampen, samtidig som en tapsrekke bestående av fire bortematcher ble brutt. Mourinho hadde i hvert fall vært stolt.

Ålgård slet som nevnt med å bygge opp noe angrepsspill og skapte ingen reelle sjanser før helt på slutten av kampen. Da hadde Frøyland lagt seg såpass lavt at ÅFK stort sett fikk trille ballen som de ville. Nok en gang var det Espen Nygaard som kom til de største sjansene, med blant annet et stolpetreff som det nærmeste. I tillegg hadde toppscorer Ezekiel Bala og Daniel Eide Hansen hver sin brukbare avslutning utenfor.

En skuffet Espen Nygaard fortalte Gjesdalbuen etter kampen at laget hadde vært på hele uken for å revansjere oppgjøret i vår (5-1 til Frøyland), men at dette var dagen der ingenting stemte. Ålgård-trener Andreas Ravndal sier at kampen ikke ble som de ønsket, og skriver til lokalfotball.no:

– Vi manglet energi og spilte oss i trøbbel i 1. omgang. FIL får selvtillit av første scoringen og kontrollerer kampen greit der i fra og ut. Vi klarer å legge litt press på dem i andre omgang, men kommer til litt for få sjanser og var ikke der vi har vært tidligere offensivt heller.

Det som også skuffet undertegnede litt, var at Ålgård ikke var noen trussel på dødball. Frøyland hadde før denne kampen sluppet inn seks av de syv siste baklengsmålene sine etter dødball imot, noe som kan tyde på at dette – i hvert fall tidligere – har vært et svakt punkt hos laget fra Kvernaland. Men Ålgård greide verken å true gjestene direkte fra dødball, eller legge press nok på motstanderen i etterkant til å skape noen farligheter.

Unge, lovende Varhaug trives best på bortebane

Varhaug sitt juniorlag sjarmerte mange da de i NM slo ut både Sandnes Ulf og FK Haugesund tidligere i år. Dessverre møtte ungguttene veggen i form av Vikings juniorer, men da hadde de allerede rukket å komme til 4. runde, og var med det det eneste juniorlaget igjen i NM som hadde et A-lag som lå lavere enn 2. divisjon. Selv om de fleste av disse spillerne også er en del av A-laget, har det ikke gått like godt for de grønnkledde i serien i år.

Varhaug lå lenge sammen med Avaldsnes under streken, men har i det siste greid å klatre opp på kvalifiseringsplass. Fortsatt ligger laget utsatt til, og med kun fire poeng og hele sju tap på eget kunstgress, blir det nok en kamp om å overleve for laget som i fjor vant 4. divisjon avdeling 1 (rykket ikke opp pga serie-omleggingen). Torben Dvergsdal er lagets toppscorer med fem fulltreffere, fire av disse har kommet på hjemmebane. Ivar Løge på sin side, er puljas største samler av gule kort med seks stykker.

Forrige fredag var serieleder Vardeneset på besøk på «Iden», og det ble en dramatisk slutt på oppgjøret. Kampen endte til slutt 2-2 etter at VBK hadde tatt ledelsen to ganger. På overtid sørget Sondre Dvergsdal for at det ble uavgjort, og med det, i tillegg til å sikre et viktig poeng for Varhaug, strakk han ut en hjelpende hånd til Vardenesets opprykksrivaler Riska og Åkra.

Tilbakeblikk

Forrige gang Ålgård dro til Varhaug for å spille seriekamp, var i 1987. Året da Guns N’ Roses ga ut den fantastiske debutplaten Appetite for Destruction, den aldeles strålende komedien Spaceballs kom ut og Bryne av alle lag vant cupen.

Oppgjøret endte 3-0 til Varhaug etter scoring av blant andre Jan Bø, som nå står på sidelinjen for Varhaug. Oppgjøret på Ålgård den gang endte også 3-0, men da til ÅFK slik som i vår. En annen Varhaug-trener, Lars Gaute Bø, var på sin side med på å vinne cupgull med Bryne dette året. Senere gikk turen videre til erkefienden Viking, i det som vel er den mest opphetede overgangen de to lagene mellom noensinne. I Viking ble det et nytt cupgull på Lars Gaute i 2001, denne gang med Bryne som motstander.

Kortstokken

Midtstopper Alexander Viland må denne gang stå over på grunn av tre gule kort. Dette blir første kampen Ålgård må klare seg uten den unge stopperen denne sesongen, som med unntak av noen få minutter har spilt alt av seriefotball for laget i år – kun slått av keeper Kenneth Espedal. Fem Ålgård-spillere er ett gult kort unna karantene. Hos Varhaug soner ingen denne kampen, men fire spillere er ett kort unna karantene.

Se opp for

Jakob Lye Skretting – nummer 69. Av de som ble lagt merke til i forrige møte mellom lagene, var vel den lille fyren med det store – og ikke minst frekke – tallet på ryggen den som skinte mest gjennom. Utfordret Ålgårds back gang på gang fra sin posisjon på kanten, og viste frem slepen teknikk. Tror også det var han som fikset den noe billige straffen Varhaug fikk – og brant – rett før slutt. Skretting var også med på å slå ut FK Haugesund og Sotra i junior-NM tidligere i sesongen. Han står med tre scoringer for A-laget så langt.

Resultattips: 1-2.

Selv om de tre siste serieoppgjørene mellom disse lagene har endt 3-0 og historien tilsier at også dette oppgjøret skal ende det, tror jeg på en litt jevnere kamp denne gang. Riktig nok tipper jeg det blir tre mål, men med en litt annen fordeling.

Varhaug er fryktelig svake hjemme, noe én seier, én uavgjort og kun elleve mål på ni kamper tyder på. Laget består hovedsaklig av unge spillere, noe som jo er bra, men som også fører til at de har varierte mye i prestasjonene. Likevel kjemper de med nebb og klør for å overleve, og har sett bedre ut i det siste med blant annet seire borte over Kopervik og Skjold, og ett poeng hjemme mot serieleder VBK forrige runde.

Ålgård på sin side har slitt kraftig med å komme i gang med angrepsspillet de siste kampene, og spesielt førsteomgangene har bydd på svært lite. Én eneste sjanse er det jeg har notert meg på de tre siste førsteomgangene, og med så lite sjanser sier det seg selv at det blir vanskelig å score mål. Det har ofte sett litt omstendelig ut når ballen skal fremover og laget har tidvis slitt med alt fra å holde på ball, utfordre én mot én og ikke minst bevegelse foran ballfører. Mot Varhaug kan det enkle kanskje være det beste, og Andreas Ravndal sier at akkurat dette er en del av planen.

– Vi legger en tydelig plan mot Varhaug og vil prioritere litt enklere offensive mønster, så får heller krydderet komme med selvtilliten vi spiller på oss.

– Alle motstandere er overkommelige i denne puljen, hvis vi gjør det vi skal. Forventer et Varhaug lag som har mer selvtillit enn i vår som følge av poenget mot serieleder. Regner med en fysisk tøff kamp hvor vi må vinne krigen først for å gjøre oss fortjent til å spille eget spill.

Da juniorlaget til Varhaug møtte Viking i cupen, reiste busslaster med folk fra Jæren til Stavanger for å se, og det sies at i hver fall halvparten av de i overkant av 700 som var til stede på kampen var fra Varhaug. Om det blir like mange på tribunen på fredag, tviler jeg på. Men med været som er meldt (sol og skyfritt) må det vær mulig å overgå de 90 betalende som møtte opp i 1987. Jeg stiller i hvert fall med solbriller og godt mot, og gleder meg til å sjekke ut «Iden», hvor jeg ikke har vært siden jeg spilte på en blytung gressmatte der ute for et halvt liv siden. Vel møtt!