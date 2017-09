Før kampen: Vardeneset – Ålgård

Ålgård har ikke tapt siden midten av juni, og har startet jakten på lagene foran seg på tabellen. På Tasta venter et opprykksjagende VBK, som kommer til å gjøre alt for å sende gjestene hjem fra byen med halen mellom bena.

Hvor: Modenabanen

Når: Fredag 01.09, kl. 19.00

Dommer: Sigbjørn Paulsen (Austrått IL)

Forrige møte: Ålgård – Vardeneset 1-1, 05.05.17

Statistikk: Ålgård ligger på 7. plass med 25 poeng. Status på bortebane er 4-0-3 og 16-21 i målforskjell. Totalt på de 6 siste kampene er status for Ålgård 3-2-1 og 11-11 i målforskjell. Vardeneset ligger på 1. plass med 40 poeng. Status på hjemmebane er 6-1-1 og 26-7 i målforskjell. Totalt på de 6 siste kampene er status for Vardeneset 4-1-1 og 18-9 i målforskjell.

Null mål, ett poeng.

Djerv 1919 krysset Boknafjorden på jakt etter tre poeng og distanse fra bunnlagene da de forrige fredag gjestet Solås, mens Ålgård ønsket alle poengene for å ta enda et steg nærmere Skjold og Frøyland. Kjedelig nok for begge greide ingen å få ballen i mål, dermed endte det 0-0, altså uavgjort.

Ålgård, som var svekket av både karantener og skader, slet med å etablere noe offensivt, og hadde vel strengt tatt bare én stor sjanse i løpet av kampen. Sjansen kom når Ezekiel Bala kom seg fri og fikk avsluttet. Dessverre, selv om det fra tribunen kunne se ut som at ballen gikk inn, gikk den på utsiden og i nettveggen.

Nå hadde ikke gjestene så altfor mange sjanser de heller. Mats Rasmussen hadde nok den største da han prøvde å være i overkant elegant alene mot Kenneth Espedal. Djerv spissen prøvde å dytte ballen til den ene siden for så å løpe rundt keeper på andre, men dytten ble for løs og ballen havnet rett i klypene til Ålgårds sisteskanse. Utenom dette hadde Haugesunderne noen mindre sjanser, og skulle nok strengt tatt hatt et straffespark i første omgang.

Selv om det ikke var særlig slagkraftig offensivt, var det bedre defensivt hos Ålgård. Djerv 1919 har bøttet inn mål i det siste, og er i utgangspunktet sterke offensivt. Men den nykomponerte bakre fireren, med god hjelp fra blant andre midtbanespiller Daniel Eide Hansen, gjorde en solid kamp. Kun én gang, da Mats Rasmussen hadde sin store sjanse, glapp det helt. Utenom dette slapp ikke gjestene til noe annet enn noen småsjanser.

Ålgårds trener Andreas Ravndal trekker også frem det defensive.

– Defensivt blir vi bedre og bedre for hver kamp. Offensivt mot Djerv ble det veldig synlig at energinivået var lavt og at vi manglet noen av de spillerne med x-faktor. Tunge bein og tunge hoder rett og slett. Men desto viktigere at vi klarte å holde konsentrasjonen oppe defensivt når kampbildet ble som det ble.

Uavgjort var i grunnen et helt greit resultat, da begge lag hadde en «midt på treet» dag på jobben – selv om Djerv 1919 nok ikke hadde blitt anklaget for ran om de hadde tatt med seg alle poengene.

Dommerne derimot, hadde nok en dag på jobben som kan kategoriseres som litt under «midt på treet». Hoveddommeren hadde antageligvis fredagstacoen i tankene litt vel tidlig, for han glemte helt ut å blåse da Djerv 1919-spiller Fredrik Abrahamsen Deilkås gikk i bakken i Ålgårds 16-meter og burde ha blitt tildelt straffespark. Det ble også delt ut et par gule kort av typen «hvaforno?», og den ene linjemannen hadde for anledningen blitt utstyrt med et altfor tungt flagg. TV2-ekspert Mark Clattenburg hadde hatt hendene fulle hadde han fått servert denne kampen av Børslid og co – «He would have had a field day», som engelskmennene sier.

Snakkes i tredje.

Vardeneset tøffet gjennom vårsesongen som et ustoppelig tog. Anført av en meget god Mikal Hebnes Olsen og med evnen til å vippe jevne kamper i sitt favør, tok laget ferie helt på topp – ubeseiret. Da Vardeneset gjestet Ålgård i vår, var det nærmest utrolig at de kun fikk med seg ett poeng – selv om det måtte et straffespark til for å utligne.

Litt mer rusk i maskineriet har det vært i starten på høstsesongen – uten at det er noen alvorlige sykdomstegn å spore. En knepen seier borte mot Nærbø ble etterfulgt av en solid smell hjemme mot Riska, hvor det endte med 3-0 tap. Borte mot Skjold ledet VBK 2-0 før hjemmelaget snudde til 3-2. På overtid greide de likevel å få inn en utligning, og fikk med seg ett poeng fra Tysvær. Mot Vard 2 på mandag var det likevel ingen tvil om at VBK-toget er på opprykksporet, da rekruttene til Haugesunds nest beste lag ble løpt sønder og sammen, og knust 6-1.

VBK-trener Richard Enge skriver til lokalfotball.no:

– Vi er forholdsvis fornøyde med starten på høstsesongen. De aller fleste kampene i årets serie er jevne. Vi var virkelig i flyten i vår, og vippet alle jevne kamper til vår fordel. I høst har det godt bra. Vi tapte fullt fortjent mot et godt Riskalag, men har kommet godt ut av de andre kampene.

VBK har nok av kvalitet i laget til å holde helt inn, og selv om det nok er noen av spillerne som er litt mer skråsikre på opprykk enn treneren – i hvert fall skal man tro sosiale medier – er Enge enig i at laget har muligheten.

– Vi håper å henge med i toppen så lenge som mulig, og har som mål å vinne hver kamp vi spiller. Opprykk er noe vi håper på. Og har sjansen på!

Opprykksdrømmen lever altså på Vardeneset. 3. divisjon og spill mot rivalene fra Storhaug henger høyt, og det må sies å være en sterk prestasjon om VBK spretter rett opp igjen på første forsøk. Likevel lurer to sterke konkurrenter i Riska og Åkra tett bak, og det skal ikke for mange poengtap til før «hat»-oppgjør på Midjord blir til lokalderby på Stemmen neste år, mot et Tasta IL som for øyeblikket topper 5. divisjon.

Tidligere møter.

Lagene har ikke en veldig lang historie med møter bak seg, og i seriesammenheng er det faktisk kun i fjor og denne sesongen lagene har møtt hverandre. Forrige sesong ble det 3-0 til Ålgård på Tasta og 1-0 på Ålgård. I vår ble det som tidligere nevnt 1-1 på nye Ålgård stadion. Faktisk så har Vardeneset spilt flere kamper mot B-laget til Ålgård, slik som kampen fra utklippet under for ti år siden.

Christoffer Bigseth Olsen (må være den samme, nekter å tro at det finnes en Kristoffer Bigseth-Olsen i tillegg), som her var banens beste, spiller ennå, mens tomålsscorer Richard Enge som kjent er trener for Vardeneset. Greide ikke å spore opp noen lagoppstilling, så jeg er usikker på om noen fra dagens Ålgård var med den gangen. Men fullt mulig trenerne Jonas Vølstad Fjeldsbø og Andreas Ravndal spilte. Leser Birk Lima dette, har han helt sikkert svaret.

Kortstokken.

Ålgård har Christer Reinertsen og Sven Næsse tilbake fra karantene, mens ingen soner. Fem Ålgård-spillere er ett gult kort unna karantene. Hos Vardeneset soner heller ingen spillere karanten, mens fire spillere ser ut til å være i faresonen.

Se opp for Mikal Hebnes Olsen. Muligens det opplagte valget, men det er gode grunner til å ikke la denne fyren herje. Kapteinen dirigerer, serverer og scorer, og MÅ stoppes om Ålgård skal få med seg noe annet et baklengsmål hjem. 15 scoringer for en midtbanespiller er solid, og Hebnes Olsen og lagets andre storscorer, Steffen Klemetsen Jakobsen, har tilsammen nesten like mange scoringer som Ålgård totalt denne sesongen.

Resultattips utgår denne gang da det har vist seg å både være en vrien oppgave for undertegnede, samt at det rent prinsipielt vil være vanskelig å tippe resultat som går i Ålgårds disfavør. Derfor kommer det heller noen tanker rundt kampen.

Ålgård står ovenfor en meget tøff oppgave. Vardeneset er solide, og kontrastene fra når Ålgård vant 3-0 på Tasta i fjor, til i år, er store. For Ålgård sin del bør fokus ligge på det defensive, samt tålmodighet. Overganger tas når muligheten byr seg, men med lav risiko. Mot Vard 2 var VBK nådeløse når de fikk rom, og de har plenty av spillere som står klare til å straffe Ålgård skulle de få muligheten. Aslak Ravndal er ute, noe som betyr at det blir tynnere fremover, og Amir Habibi, som scoret to i tilsvarende oppgjør i fjor, er usikker. Ellers mønstrer Ålgård en skade- og karantenefri tropp, og spiss Espen Nygaard skal også være tilbake etter et par kamper på sidelinjen.

Om svarttrøyene greier å være til hjelp for Riska og Åkra, som torsdag spilte 2-2 og med det ligger ett og to poeng bak VBK, er jeg usikker på. Men klubben har stått for større bragder enn å slå en bydelsklubb fra Tasta, så håpet er der i hvert fall.

Trenerne.

Begge lags trenere tror det blir en tøff kamp. Ravndal trekker frem at VBK har kvalitetspillere i alle ledd og deres styrke på dødballer, mens Enge tror på en jevn kamp og mener det blir viktig å få det første målet.

Ålgård og Vardeneset er de to lagene som har plukket flest kort så langt i sesongen. Totalt har lagene samlet sammen 64 gule og 4 røde kort. Sjansen for at det kan bli en kamp med mange tøffe dueller og høy temperatur er dermed tilstede.

Richard Enge ønsker Ålgård velkomne, og har tro på at det blir høy temperatur.

– Høy temperatur blir det nok. Sjekket akkurat værsidene på NRK tekst-tv. Skal visst bli 14-15 grader. Det er brukbart når vi runder august.

– Vil ønske Ålgård velkommen til Vardeneset på fredag og håper på en god kamp.

Med andre ord er det ingen grunn til å holde seg hjemme fredag; The Voice kan settes på opptak, ølet blir kaldere med noen ekstra timer i kjøleskapet og Grandiosaen smaker like godt etter kampen.

Til slutt en liten avsporing.

I innlegget før Ålgårds kamp mot Vard 2 skrev jeg om de ulike skjebnene til spillerne i lokalfotballen. I den forbindelse fant jeg noen fine linjer i artikkelen «Proffeventyret har begynt» i Aftenbladet 1. juli 1997.

«I oktober i fjor sa Erik Nevland til Aftenbladet at han enten kom til å spille fotball for Viking eller Vardeneset. En måned senere fikk han sjansen til å vise seg frem på et treningsopphold i Manchester United. Tre kamper og sju mål senere var en fireårs-kontrakt med klubben i boks»

Heia lokalfotballen, og vel møtt til kamp!