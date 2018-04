Før kampen: Ålgård – Bryne 2

Forfatter:

Fjerde serierunde avsluttes når et Bryne 2 med tabelltopp i sikte kommer til Ålgård i kveld. Og jeg tror vi kan stille med målgaranti.



Sterk bortekamp

Ålgård kommer fra nok en god prestasjon og ser virkelig ut til å være inne i en god periode om dagen. Etter 7-1 seieren over Sola 2 gikk turen videre til Hommersåk og bortekamp mot Riska. Gultrøyene var nok i utgangspunktet favoritter, til tross for at en langtidsskadet Torger Motland var ute og storscorer Vetle Myhre, som også hadde noen småplager, startet på benken.

Men et ÅFK i medvind hadde ingen planer om å bli noe lett bytte på kunstgresset til Riska, og imponerte nok en gang. En jevn førsteomgang der det ble slått mye langt, ble avsluttet med at gjestene tok ledelsen. Like før dommer blåste av skjøt ÅFKs nummer 10, Amir Habibi, via en Riska-spiller og i mål, og laget kunne gå i garderoben med en sterk 1-0 ledelse.

For Ålgårds del var det et skjær i sjøen at Henrik Kommedal, som har vært i bra form i det siste, måtte ut tidlig. Den kjappe kantspilleren har slitt nok med skader, så vi får håpe at det ikke blir langvarig denne gang.

Og i forbindelse med Kommedals skade oppsto en noe merkelig situasjon. Ifølge ÅFKs eget kampreferat var Ålgård-benken såpass lite forberedt på et tidlig bytte (Kommedal fikk strekk etter 2 minutter) at Vetle Birkedal, som skulle innpå, ikke hadde tatt med seg drakten fra garderoben. Dette resulterte i at Klaus Merkesdal ble byttet innpå i to minutter, mens Birkedal løp i garderoben og fikk tatt på seg en overdel.

Like etter hvilen økte nevnte Vetle Birkedal til 2-0, og da begynte folk i sort å øyne håp om seier og full pott med seg hjem.

Men ikke lenge etter Ålgårds scoring satte hjemmelaget inn Vetle Myhre, og ikke lenge etter det kom reduseringen. Joachim Boxill Knutsen var målscorer, og da fikk Riska blod på tann.

Etter 70 minutter fikk vertene straffe, og Vetle Myhre gjorde som mot Ålgård i fjor og scoret sikkert fra ellevemeteren. Myhre scoret forøvrig hele 6 mål borte mot Varhaug på fredag. Riska vant 6-2, og spissen sto altså for alle scoringene. Imponerende!

Men tilbake til kampen mot Ålgård. Etter utligningen kjørte Riska matchen. Ålgård prøvde seg ved noen anledninger, men det var hjemmelaget som var farligst. Ålgård sto likevel imot presset, og fikk med seg et meget fortjent poeng hjem.

– Det betyr mye for laget vårt å dra ut her, spille 2-2, og ta med ett poeng hjem, sa Ålgård-trener Bo Andersen til Gjesdalbuen etter kampen.

Unge, lovende jærbuer

En travel uke venter Brynes A-lag, noe som fører til at Jærens superlag stiller med lite stjernespillere på Solås denne mandagskvelden. Men tro ikke at det blir så mye enklere for ÅFK av den grunn.

For det er et sterkt, ungt Bryne-lag som kommer til Stadion i kveld. Bogafjell og Vaulen har blitt sendt hjem fra Jæren med 4-0 og 5-1 i sekken, og i første runde spilte laget uavgjort borte mot Riska, det samme som Ålgård gjorde sist runde, altså.

– Juniorene våre fikk god erfaring i tredjedivisjon i fjor, og viser i år at de sitter igjen med mye læring fra det. De holder et bra nivå, og flere har hatt god utvikling gjennom vinteren, sier lagets trener Even Sel.

Og det er mange unge gutter som spiller for rekruttlaget. I de to første kampene sto 16 år gamle Oscar Gåsland i mål, og fremme i banen har 17 årige Markus Eiane allerede markert seg med scoringer.

Mange, inkludert meg selv, har tross det unge preget tippet Bryne helt oppe i toppen av tabellen i år. Men selv om laget kommer fra spill i tredjedivisjon, er ikke målet nødvendigvis å komme seg rett opp igjen.

– Målet er helt klart å kjempe i toppen, men vi vet at det er mange gode lag i denne avdelingen. Vi har ikke noe konkret resultatmål, sier Sel og fortsetter:

– Vi har et spillerutviklingfokus og har mest fokus på prestasjoner og utvikling, men vi ønsker selvfølgelig å vinne kamper.

Da Ålgård og Bryne 2 møttes til treningskamp i vinter rant det inn med mål. 4-4 ble det på Aarbakkebanen, etter at ÅFK hadde havnet under 2-0 før det var spilt ti minutter. Sorttrøyene kjempet seg råsterkt inn i kampen igjen og ga Bryne en god match, og Even Sel tror ikke spillerne hans får det lett i kveld heller.

– Ålgård borte blir en tøff kamp og en fin utfordring for våre unge spillere. Vi er inne i en travel uke for A-laget med tre kamper på 6 dager, så det blir nok ikke mange seniorspillere med, sier Sel, som i tillegg til å ha ansvaret for rekruttene er assistenttrener for A-laget.

(Vetle Svalestad Hovland (venstre) og Kalle Skrettingland Roba i aksjon for Brynes rekruttlag. Foto: Tarjei Sel/Jærbladet)

Kortstokken

Seks Ålgård-spillere har fått gult kort så langt, mens Bryne 2 står med ett gult og ett rødt kort.

Følg med på

Bryne 2-treneren sier laget har flere unggutter de forventer skal fortsette utviklingen og markere seg i år. En av som var gode for rekruttlaget i fjor, og som har blitt belønnet med noen kamper for A-laget, er kaptein Sander Ystanes. Ystanes som alltid har spilt for Bryne beskrives som en talentfull spiller med bra løpskapasitet, gode ferdigheter og en som er flink med ballen.

I tillegg kan det være verdt å følge med på Markus Eiane. 2001-modellen fra Frøyland bøttet inn mål for Brynes G-16 lag i fjor, har scoret både mot Vaulen og Bogafjell for Bryne 2 i år og fikk sitt første innhopp for A-laget i deres seier over Kjelsås i går.

Spådom

De blir etter alt å dømme to unge lag som løper ut på kunstgresset på Solås i kveld. Ålgård kommer fra en god bortekamp mot Riska, som resulterte i ett poeng, mens Bryne 2 slo Bogafjell 4-0 forrige mandag. Om det spiller noen stor rolle vet jeg ikke, men Ålgård-spillerne har fått seg et par dager lengre hvile en kveldens motstander, ettersom de ikke har spilt kamp siden torsdag for halvannen uke siden.

Bryne 2 stiller som tidligere nevnt uten noe særlig med forsterkninger fra A-laget, noe som kan slå ut begge veier. Jeg tror det blir tett og jevnt, mange tøffe dueller og håper på bra med mål. Ålgård kan med stor nok seier ta seg forbi Bryne 2 og lande på en fjerdeplass på tabellen, mens gjesten går helt til topps skulle de greie å få med seg 3 poeng.

For Bryne sin del er det naturlig å tro at Frank Hole hadde spilt hadde han vært skadefri, men mannen som scoret to mål for Frøyland mot Ålgård i fjor er ute et par uker til. Hjemmelaget må klare seg uten Henrik Kommedal, som gikk ut med skade i borteoppgjøret mot Riska.

Jeg startet innlegget med å stille med målgaranti, her er hvorfor: Da lagene møttes i vinter endte det 4-4, de to lagenes kamper hittil i å sesongen snitter på henholdsvis 4 og 5 mål og da lagene møttes på Solås i 2015 og 2016, ble det servert 5 og 7 mål.

Møt opp på Stadion, det er ingenting annet å gjøre på Ålgård en mandagskveld!

Hvor: Nye Ålgård stadion

Når: 30.04.18 – kl. 19.00

Dommer: Anders Løge (Forus og Gausel Idrettslag)

Tidligere møter: Ålgård – Bryne 2 2-5 (2016), Bryne 2 – Ålgård 1-1 (2016), Ålgård – Bryne 2 3-2 (2015), Bryne 2 – Ålgård 1-1 (2015)

Form: Bryne 2 står med to seire og én uavgjort, Ålgård med én seier, én uavgjort og ett tap