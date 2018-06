Forfatter:

Sommervarmen herjer i distriktet vårt, og forhåpentligvis får vi sydlandske tilstander både på tribunen og på banen når Ålgård tar imot Frøyland til lokaloppgjør kl. 19.00 i kveld.

Ingen poeng med i posen hjem

Det ble bare nesten for Ålgård da de forrige fredag dro med ferja over til Ryfylke for å møte Midtbygdens IL for aller første gang i seriesammenheng. Selv om ÅFK tok ledelsen, noe som tidligere har resultert i seier hver gang, og som jeg før kampen også spådde ville være nøkkelen til seier, snudde hjemmelaget etter pause og vant 2-1.

«Surt, trist og leit», var oppsummeringen en skuffet ÅFK-trener ga Gjesdalbuen etter kampen, en kamp Bo Andersen mente laget hans hadde full kontroll på.

Sak i Gjesdalbuen: – Det var surt og trist

Referat Ålgård FK: Surt tap på Tau

Ålgård FK kom fra en sterk 4-1 seier over Varhaug, og tok også ledelsen på Tau. Vi som ikke hadde tatt turen kunne via ÅFK på Twitter få med oss at Henrik Kommedal satte 1-0 da 25 minutter var unnagjort, etter det som ble skildret som et soloraid av ypperste slag.

Før dette hadde Vetle Birkedal hatt et par sjanser uten uttelling, blant annet en scoring som ble avblåst for offside. Hjemmelaget MIL hadde også sine muligheter, og tidlig måtte keeper Marius Halvorsen i aksjon for å forhindre baklengs da MIL kom til en stor dobbelsjanse. De hadde også et skudd i tverrliggeren.

I andre omgang fortsatte hjemmelaget å presse for utligning, og i det 65. spilleminutt fikk de straffe. I samme situasjon mottok Sindre Abrahamsen Karlsen sitt andre gule kort og ble utvist, i en situasjon som visstnok var en smule forvirrende.

Hjemmelagets Henning Tjøstheim satte straffen, og utover siste del av matchen ble det tøffere og tøffere for ÅFK. Savnet av Sindre Abrahamsen Karlsen var merkbart, og til slutt kom scoringen Midtbygdens jaget. I det 82. minutt fikk Brage Woie vendt opp og avsluttet fra 18 meter, og ballen gikk i mål utagbart for Marius Halvorsen.

MIL hadde god kontroll de siste minuttene, og dermed ble det heller ikke denne gang tre poeng med hjem til Solås.

Forsvarsspillerne Einar Øvstebø og Mathias Szanto trekkes frem som to som leverte en god kamp.

Nå: Lokalderby!

Lenge siden sist

«Spenning og dramatikk, sammen med stor innsats og periodevis godt spill, var hovedingrediensene i lokalderbyet mellom Ålgård og Frøyland i går kveld.»

Slik startet Aftenbladets referat fra da lagene møttes på Ålgård i 1984. Sist Ålgård FK slo sine rivaler på hjemmebane.

For vi må faktisk hele 34 år – nesten på dagen – tilbake i tid for å finne sist Frøyland ikke fikk med seg poeng fra Ålgård. Den gang vant hjemmelaget 3-0 etter scoringer av Kenneth Egeland (2) og Sverre Kristian Vaule.

Sesongen i 1984 var den første etter nedrykket fra nivå tre for ÅFK, og laget endte til slutt på en andreplass, like bak rivalene fra Figgjo, som hadde suksess under dagens Viking-trener Bjarne Berntsen.

Etter en elendig sesong i 85, som nesten endte med nedrykk til nivå fem, tok det seg opp i 86. Og i 1987 kom opprykket til nivå tre, da med dagens Frøyland-trener, Asgeir Kleppa, som spillende trener, og spillere som Jan Erik Aunevik og Rune Medalen i troppen.

Selv om 1984 er lenge siden, såpass lenge siden at selv ikke undertegnede var påtenkt, og det kan virke utrolig at Ålgård ikke har greid å slå laget fra Kvernaland siden da, skal det legges til at lagene stort sett har holdt til på hvert sitt nivå i hele perioden siden den gang. Faktisk har ikke lagene møtt hverandre i tellende oppgjør mer enn syv ganger siden åttitallet, og det har vært de tre siste sesongene, noe som har endt med to seire til hvert av lagene.

Sesongen 2018 har så langt vært sånn passe for Frøyland, som for øyeblikket ligger plassert på en 5. plass. Tap, seier, tap, seier, tap, uavgjort, seier og seier, slik er rekken Frøyland-trener Asgeir Kleppa ikke er fornøyd med, selv om han også sier det har kommet seg, og samtidig påpeker at alle slår alle i denne pulja.

Som i fjor er Frøyland også i år helt klart best hjemme, hvor de har tatt ti av sine tretten poeng så langt. Borte har det kun blitt poeng i én kamp, men til gjengjeld var det seier over Bryne 2, rekruttlagets første tap for sesongen. Frøyland vant denne kampen 3-2 etter tre scoringer på syv minutter i starten av andre omgang. En sterk prestasjon, som viser at laget på sitt beste hører til i toppen av tabellen.

Mangeårige keeper, Bjørn Magne Bakken, har gitt seg, men laget har fortsatt rutinerte karer som Sigbjørn Kalberg Skjæveland, Tommy Tønnesen og Preben Løvdahl Hellvik i troppen.

Foran denne sesongen forsterket også Frøyland med Geir Dahle Høyland (Bryne), Sam Danby (Rosseland), Aslak Ravndal, (Ålgård) og Eirik Hadland (Bryne).

Til kampen i kveld er Tommy Tønnesen ute, etter at han pådro seg en ankelskade i oppgjøret mot Bryne 2. I tillegg er Morten Karlson og Sam Danby utilgjengelige.

På Frøyland finner vi nå totalt fire spillere som har en fortid i Ålgård FK. Geir Dahle Høyland kom til ÅFK fra Bryne, og spilte så og si alt av kamper i 2013 og 2014 sesongen før han dro videre til Frøyland. Der ble han én sesong før Sola fristet for mye og turen gikk til flyplass-kommunen. Heller ikke der ble han lenge, og etter 2016-sesongen tok han turen til Bryne igjen. Der ble han også … ja, én hel sesong før han nå har havnet hos Frøyland nok en gang.

Sigbjørn Kalberg Skjæveland spilte andredivisjons-fotball for Ålgård i 2012-sesongen. Det ble med den ene sesongen, og han endte med 19 spilte kamper og 3 scoringer.

De andre to spillerne er Tommy Tønnesen og Aslak Ravndal, begge Ålgårds-gutter som er vokst opp i sort og grønt.

Se opp for

Det er vel et gammelt ordtak som går noe sånt som: «Det er av sine egne man skal ha det», og nettopp det har vært en gjenganger i disse oppgjørene. Hans Kristian Håland, Geir Dahle Høyland, Sigbjørn Kalberg Skjæveland og nå sist, i fjor, Tommy Tønnesen er alle tidligere Ålgård-spillere som har scoret for Frøyland mot gamleklubben. Og hva er vel da mer naturlig enn å tenke at Aslak Ravndal blir nestemann ut.

Når han ikke står ved sidelinja på Figgjo-kamper, med notatblokk i den ene hånda og kamera i den andre, er Ålgårdsbuen blant annet altså å finne i Frøyland-drakta. 26-åringen ble ikke med resten av gjengen fra fjorårets ÅFK-lag som valgte å starte opp igjen Gjesdal FK, men dro heller til rivalen på Kverneland da valget om å bytte klubb var tatt. Der har han så langt i sesongen vært involvert i alle kampene, hvorav litt over halvparten har vært fra start.

Mens Tommy Tønnesen forlot ÅFK etter lite spilletid i 2013, dro Ravndal til Lura allerede året før. Der ble han i tre sesonger, og var blant annet med på å rykke opp til tredjedivisjon med Sandnes-laget. Før 2016-sesongen vendte han hjem og spilte to sesonger for Ålgård før han nå altså har blitt gjenforent med sin tidligere lagkamerat Tommy Tønnesen i Frøyland. Og i kveld spiller han mot moderklubben for første gang.

Te å skilja mjødlå rett og galt

Hva er vel mer passende når det skal spilles et – forhåpentligvis – hett, intenst og livlig lokaloppgjør, enn å løfte frem dommeren.

Kveldens fløyteblåser er Svein Axel Johannessen. En rutinert herremann fra Hidra, som gleder seg til kamp.

– Det er alltid kjekt med lokaloppgjør, og Ålgård – Frøyland er en kamp jeg ser fram til og som det alltid er en ekstra spenning rundt, sier Johannessen, som også dømte tilsvarende oppgjør i fjor, et oppgjør han beskriver som rolig:

– Fairspillende lag og overraskende lite trykk i duellene i forhold til det jeg hadde forventet. Det hjalp litt på temperaturen når dommerkollega Preben Hellvik kom innpå i andre omgang, men ikke mer enn at det var langt innafor.

Livet som dommer er ikke for alle, og selv har jeg flere ganger lurt på hvordan det egentlig er å løpe ute på banen med en haug med spillere som ofte er bedre til å slenge med leppa enn de er med en ball i beina.

– Når du inntar rollen som dommer vet du at dette ikke er noen idolkonkurranse der det gjelder å være mest populær. Jeg opplever klubbene, trenerne og spillerne langt mer bevisste på holdninger nå enn før, forklarer Johannessen, som skjønner at det kan virke tøft å være dommer for folk som ikke har vært borti det selv:

– Dette er jo en konkurranse der adrenalin og vinnermentalitet er viktig for å vinne. Da må du tåle reaksjoner og spontanitet. For folk som ikke dømmer kan nok dommerjobben virke brutal, men tåler du ikke stå i det eller få kritikk eller reaksjoner, kan vi slutte med dømmingen og begynne med frimerker eller sjakk.

Den Klepp-bosatte dommeren forklarer at dømming handler mye om å være konsentrert og ha fokus, og beskriver kampforberedelsene sine slik:

– De fleste kamper begynner kl. 19.00 og vi må være på plass senest én time før. Så langt det lar seg gjøre unngår jeg andre avtaler tidligere på ettermiddagen slik at du slipper tidspress og stress fram mot kampen. Jeg tar som oftest en kjapp kikk på tabellen og på lagoppstilling når den legges ut, og en oppdatering på hvem som skal være assistentdommere. Men utover det mener jeg det er viktig å være nullstilt og ikke dra gammel historikk inn i ny kamp.

Når kampen er over tar han og assistentdommerne en runde på eventuelle situasjoner som har vært gjenstand for diskusjon, før kamprapporten fylles ut og blir signert av lagene. Skulle det være noen situasjoner trenerne ønsker å ta opp, blir dette gjort etter en dusj, når pulsen har roet seg en smule.

Den rutinerte dommeren reflekterer gjerne litt rundt kampen på bilturen hjem, men lar ikke lengre hendelser gå ut over nattesøvnen.

– Før brukte jeg mer tid på å få kampen ut av hodet. Etter rundt 20 år med fløyta lærer du å legge ting bak deg og jeg sovner godt. Selv når jeg har hatt en dårlig dag på jobben.

I løpet av en så lang karriere opplever man litt av hvert på en fotballbane. Selv om det for det meste er positivt finnes også dager der det koker over, og oppførsel man ikke ønsker å se kommer til overflaten.

Selv om dommerne bestemmer under kampene, og har både gule og røde kort til hjelp skulle ting utarte, er Johannessen klar på hvor de riktige holdningene bør komme fra:

– Trenere og spillere skal være gode rollemodeller for klubben, unge spillere og publikum. De må spørre seg selv om hvilket inntrykk de vil at omverden skal sitte igjen med etter en kamp er ferdig; Hvordan forlater du garderoben, hvordan skaper du en atmosfære for en god sportslig ramme rundt kampen og hvordan opptrer du som spiller, trener eller leder underveis i kampen? Spontanitet, engasjement og lidenskap er jo en del av fotballen. Usportslig opptreden, syting og juksing vil vi ikke ha. Vi dommere kan bestraffe, men holdninger endres av tydelige ledere.

Men det er ikke slik at det bobler over av problemer:

– Alt i alt er det mye god oppførsel. Jeg opplever problemet med negativ atferd større i lavere divisjoner og i aldersbestemte klasser med uskolerte trenere som tror at jungelens lov gjelder. Heldigvis er det ikke ofte.

Og ikke alle er like fornøyde etter kamp:

– Jeg hadde en fjerdedivisjons-kamp i fjor der trener tok med seg laget i garderoben etter kampen og takket hverken dommere eller motstander for kampen, det har jeg ikke opplevd før, sier Johannessen.

Før sesongen vurderte NFF blant annet følgende endring: «Innbytter: Flygende innbyttere i alle klasser der det er 7 bytter ut og inn – 4. divisjon menn/2. divisjon kvinner og lavere». Dette ble det ikke noe av.

Endringsforslaget fikk hard medfart i sosiale medier, og jeg må ærlig innrømme at jeg også selv så på dette som en håpløs idé, og noe som ville bidra til å forandre spillet i en negativ retning da man ville kunne spekulere i bytter på en helt annen måte enn i dag. Noe annet jeg tenkte på var at det ville bli rotete og uoversiktlig for dommeren hvis man skulle drive å bytte i hytt og gevær, men Svein Axel Johannessen har en annen oppfatning:

– Jeg er for flyvende bytter. Det har i mine øyne vært en stor suksess i aldersbestemt fotball, og sikrer en helt annen flyt i kampen. Hvem er det som går på fotball for å se på stadige stopp i spillet?

Og her har Johannesen et poeng. I kampen mellom ÅFK og Vaulen for noen uker siden, for eksempel, ble det totalt foretatt ti spillerbytter, og selv om ingen brukte i overkant lang tid når det gjaldt å komme seg av banen, bidro dette likevel til å stykke opp kampen kraftig, etter min mening.

For å ta uthaling av tid er selvsagt dette noe alle ønsker å få bort, og i den siste tiden har også debatten om effektiv spilletid i fotballen blusset opp igjen, men jeg er fortsatt ikke like overbevist om at flyvende bytter i lavere divisjoner er veien å gå, ei heller om dette vil komme, slik kveldens dommer tror:

– Dette vil tvinge seg igjennom, tror jeg, men fotballen er konservativ og det tar ofte lang tid å få gjennomført endringer. Når du kan få dette til i håndball og ishockey, der byttene kan være kampavgjørende, så kan jeg ikke se at et flyvende bytte på midtsirkelen kan føre til at lagene får noen fordel som påvirker resultatet, mener Johannessen.

Tiden vil vise hvilke endringer vi står ovenfor, men i kveld blir det uansett ingen spillerebytter på hockeyvis.

Kveldens dommer kommer også med litt skryt i retning de to klubbene, som han beskriver som velorganiserte og ryddige. I tillegg skryter han av begge klubbers anlegg, og tilføyer at de legger stolthet i å levere gode arrangement.

Han trekker også frem Kåre Lima, Kari Nielsen, Olav Ognedal, Egil Lode og Svein Åge Skjæveland, og sier:

– Slike rause mennesker må alle lokalfotballentusiaster ta godt vare på.

Kortstokken

Vikar Valsson og Einar Øvstebø står stadig med sine tre gule kort, ett unna karantene, mens Sindre Abrahamsen Karlsen må stå over etter utvisningen mot Midtbygdens forrige fredag.

Toppscorer, assistentdommer og kortsamler Preben Løvdahl Hellvik står med tre gule for kveldens gjester.

Når: 31.05.18 – kl. 19.00

Hvor: Nye Ålgård stadion

Dommer: Svein Axel Johannessen (Hidra FK-Fotball)

Tidligere møter: ÅFK-Frøyland 0-2 (2017), Frøyland-ÅFK 5-1 (2017, Frøyand-ÅFK 2-2 (2016), ÅFK-Frøyland 1-1 (2016), Frøyland-ÅFK 1-2 (2015), ÅFK-Frøyland 1-1 (2015)

Form (fem siste): ÅFK; U-T-T-S-T, Frøyland; S-T-U-S-S

Tabellen (4. div avd 1) (Etter 8 kamper):

Bryne 2 – 17 Klepp – 16 Eiger – 13 Riska – 13 Frøyland – 13 Varhaug – 12 Midtbygdens – 11 (6 kamper) Nærbø – 10 Sola 2 – 9 Vaulen – 9 Lura – 8 Moi – 8 Ålgård FK – 8 Bogafjell – 6 (7 kamper)

Toppscorerne (4. div avd 1):

Vetle Myhre (Riska) – 12 Torben Dvergsdal (Varhaug) – 8 Martin Skeie (Nærbø), Sven André Kyvik (Klepp) – 7 Markus Eiane (Bryne 2) – 6 Preben Løvdahl Hellvik (Frøyland), Vetle Birkedal (ÅFK) – 5

Andre kilder: Aftenbladets arkiv, blackarmy.co.uk