Derby-helg i lokalfotballen

Seriestarten i fjerdedivisjon bød både på overraskelser og dramatikk. I runde 2 spilles tre interessante lokalderby.

Fotballsesongen 2017 startet med et brak på Randaberg da Klepp skapte sjokkbølger i hele lokalfotballen med sitt kruttsterke 0-1 resultat på bortebane mot RIL. I følge rapportene gikk gjestene fra Klepp respektløst til verks og det var ikke ufortjent når Marius Santos Osmundsen ble matchvinner med sitt mål etter 78 minutter.

Santos er bare en av flere spillere i dette klepplaget som har framtiden foran seg og vi som følger lokalfotballen forhåpentligvis får masse glede av i årene som kommer. Det må også nevnes at førstekeeper Fredrik Vigre var ute i kampen mot Randaberg.

Inn kom 2001-modellen Sondre Kyllingstad og holdt buret rent i debuten.

Videre utover kvelden spilte Sola 2 – Havørn uavgjort, det tok 3 minutter før målkåte Daniel Håland sendte gjestene fra Tananger opp i 0-1 og selv om Havørn ledet to ganger klarte Sola 2 med flere solide navn i troppen å redde med seg et poeng i seriepremieren.

Uavgjort ble det også på Buøy. Selv om fjorårets avdelingsvinner Midtbygdens IL ledet 2-0, maktet fjorårets toppscorer Andrè Talge med sine to kjappe scoringer å redde et poeng for de blå-hvite.

På Rosseland maktet hjemmelaget å vinne 2-0 mot Hundvåg etter to mål i fra dødball. Svein Arne Monsen satte som vanlig ballen i mål fra straffemerket etter at strikkmotoren Hans Undheim ble lagt i bakken etter 73 minutter.

Mot slutten av kampen punkterte Eirik Serigstad kampen med et frispark fra 20 meter. 115 tilskuere på Rosselandsbanen en kald mars-kveld er imponerende på dette nivået.

Drama i Tananger

Fredagen ble ytteligere tre kamper i avdelingen avviklet. Selv om Hinna maktet å slå Eiger hjemme og Voll slo til med imponerende 3-1 borte mot Hana var det på Tananger Stadion overskriftene skulle komme.

NFF har et regelverk som sier at maks tre spillere som har startet toerkamp før a-laget har seriekamp kan delta i a-kamp. EIK løste det på elegant vis med å gjøre en drøss med bytter etter bare 30 sekunder.

Spillere som Sondre Norheim, Kim Skogsrud, Morten Bjørlo, Chris Sleveland og Kristoffer Rasmussen starter kampen på benken og er derfor tilgjenglige når EIK møter Nest Sotra andre påskedag.

Selv om EIK har regelen på sin side er det lett å forstå at andre lag er forbannet med slik oppførsel. Heldigvis for Sunde (og fotballen?) tok guttene fra Kvernavik utfordringen på strak arm og selv om Daniel «Kvernå» Kvernstrøm satte ballen i feil mål etter 13 minutter viste mannskapet til Anfinn Nilsen stor moral og snudde kampen.

4-1 ble sluttresultatet etter mål fra Jørn Hornseth, Andreas Pedersen og Simen Soma Hjelle (2).

En actionfylt førsterunde i avd 1 ga oss med andre ord noen overraskelser. Profilene vi omtalte leverte som forventet og det blir spennende å se hvem av disse målmaskinene som tar toppscorertittelen i år.



Runde 2 – Derbyhelg!

Klepp Stadion torsdag 19:00. Hjemmelaget Klepp tar i mot Rosseland og ser man vekk i fra de tre poengene som skal deles ut så er det masse å ta tak i før kampen.

For det første har jeg hatt gleden av å spille for disse to flotte, men vidt forskjellige klubbene. I tillegg har jeg noen av mine beste venner på disse to lagene, dessverre har jeg ikke muligheten til å få med meg kampen jeg forventer samler minimum 250 tilskuere.

De to siste sesongene har lagene møttes fire ganger. Samtlige oppgjør har endt med hjemmeseier, noe som taler fordel Klepp før avspark.

Ting blir ikke verre av at kaptein Waaland, hurtigtoget Simen Andresen, rutinerte Ronny Stokkeland Egelandsdal og keeper Vigre rapporteres om å være tilbake i troppen til oppgjøret. Det samme er Vetle Salte, Vegard Eide og Kjartan Kjartansson.

Når det er sagt er trener Tallak Nærland bortreist og det kan bli interessant å se hvem som leder laget fra sidelinjen da spillende trener Runar Andersen spiller en sentral rolle i dette klepplaget.

En faktor som kan bli avgjørende i slike tette kamper er ofte rutine. Hvis det er noe dette rosselandlaget ikke mangler så er det nettopp det. Av de 11 spillerne Kai Ove Stokkeland sendte ut i premieren mot Hundvåg har 6 av dem fortid i Klepp, dessuten satt nest-yngste blad Monsen på benken.

Flere av disse har også vært med på å prege det som på papiret har vært sterkere klepp-lag. Even Sel var svært viktig i 2008-sesongen da Klepp tapte kampen om opprykk over to kamper mot Kopervik. Eirik Serigstad og Sindre Meling spilte dessuten under Alf I. Berntsen litt tidligere på 2000-tallet, da laget var i 2.divisjon.

På høyre flanke fikk dessuten stasjons-ungen Paul Ove Laland starte mot Hundvåg. Laland startet karrieren i Klepp før han gikk til Bryne som 16-åring i 2001. Paul Ove er sønn av Per Helge Laland, mannen som troner nest-øverst på Klepp sin adelskalender med 511 kamper i grønt, her får han selskap av bror Tor Sølve og søskenbarn Ole Johannes på heholdsvis 15. og 16. plass med 328 og 319 kamper. Den bortkomne sønn kommer hjem i morgen og vi får håpe at selv de ivrigste klepp-patriotene kan gi Laland den hyllesten han fortjener.

Ellers meldes det om at midtbanespillerne Anders Hognestad og Tommy Eide Møster er usikre til oppgjøret, trener Stokkeland har litt å velge i på benken fra sist kamp i tillegg til at Kenneth Monsen og Emil Selliken er tilbake i troppen.

For meg ville det vært naturlig å flytte Svein Arne Monsen ned på midtbanen, hvor han etter mitt syn er klart best. Siden fjorårets toppscorer Danby fortsatt er skadet mener jeg at Hans Undheim må flyttes frem som spiss og Runar Haugland inn på en kant.

Jeg spår en jevn og tøff kamp på Klepp Stadion i morgen. Rosseland er avhengige av å få kampen inn i sitt spor men Klepp beviste i forrige runde at de er klar til å ta opp kampen mot større, sterkere og mer rutinerte motspillere.

Dødballer kan fort bli avgjørende og her fikk jo Rosseland begge sine scoringer i forrige runde. Jeg anser Klepp som knappe favoritter men klaffer ting for Rosseland kan poengene fort havne i Bryne-øst.

Slaget om Hafrsfjord Bru

I tillegg til dette meget spennende lokaloppgjøret spilles det ytteligere to mektige lokaloppgjør. På Tananger Stadion møter hjemmelaget Havørn Sunde til «kampen om bruå».

Det blir spennende å se hvem som går seirende ut av denne duellen. Begge lag er som nevnt i forrige innlegg avhengige av sine toppscorere og det blir fort enten Daniel Håland eller Simen Soma Hjelle som avgjør kampen i sitt lags favør. Ekstra spesielt dette året er at Sunde låner Tananger Stadion som sin hjemmebane nå som «Santiago Kvernabeu» er under oppgradering.

Slaget om Hå i avd.2

På Nærbø, i Nye Loen skal naboene Nærbø og Varhaug gjør opp om hvem som skal eie Opstadvegen frem til neste oppgjør. Trenerduellen her er for meg interessant. To trenere med veldig forskjellig tilnærming gjør at oppgjøret får en ekstra «kamp-i-kampen». Tommy Andrè Velde har med sin lærerbakgrunn og akademiske bakgrunn en annen fremtoning en brødrene Jan og Lars Gaute Bø som vi ofte ser langs sidelinjen der de pisker sine spillere til innsats. Nærbø kommer fra et knepent 2-1 tap borte mot gode Vardeneset og er dessverre svekket av at selve hjertet i laget, Jonas Øvestad ble utvist mot slutten av første kamp.

På motsatt banehalvdel blir det spennende å se hva Varhaug klarer å hoste opp av spillere. Varhaug som først trakk seg til tirsdagens oppgjør om retten til å spille NM mot Staal. Heldigvis snudde dem og beholdt æren selv om Staal vant komfortabelt 3-0.

Til Jærbladet forklarte trener Bø at laget sliter med masse skader og jeg håper at spillere som Ivar Løge og Glenn Andrè Frøyland kommer seg tilbake fortere en svint. Varhaug er avhengige av rutinen til disse om de skal klare å holde seg i denne knallsterke avdelingen.