100 beste spillere i 2017

Tradisjonen tro har jeg kåret og rangert det jeg mener er de 100 beste mannlige fotballspillerne fostret opp i lokale klubber.

Det er ingen enkel jobb å plukke ut de 100 beste fotballspillerne fra vår region, og det er tilnærmet umulig å rangere dem. Fremdeles finnes det drøssevis av gode fotballspillere som ikke er med her.

For å bli vurdert må spilleren være hankjønn og ha spilt mesteparten av sine barne- og ungdomsår i en fotballklubb på Nord-Jæren, Jæren, Dalane eller Ryfylke – altså det området som lokalfotballbloggen vanligvis skriver om. Tidligere meritter, årets prestasjoner, karrierekurve og potensial er vurdert, men klasse slår form i enhver vurdering.

Dette er ikke en oversikt over hvem som har hatt den beste sesongen. Spillere som er med her kan ha vært skadet, eller møtt andre utfordringer akkurat i år. Men når de likevel er på listen er det fordi jeg mener de er gode nok per i dag til å forsvare plassen.

Med det sagt skal jeg ikke legge skjul på at dette har vært vanskelig. Mer smerte enn gøy veldig ofte. Hvordan vurdere man en ung, ekstremt lovende tenåring opp mot en tilårskommen tidligere Tippeliga-spiller? Eller en spiller som herjer i 3. divisjon mot en spiller som ikke er god nok i Obosligaen. Eller en ung, teknisk og taktisk velskolert rekruttlagsspiller uten x-faktor, opp mot en uortodoks ener fra en breddeklubb?

Her er 2016-listen.

Her er 2015-listen.

Her er 2014-listen.

100. Sander Deilkås, Vard (ny)

Født: 1998. Oppvekst: Sand og Suldal

Har vært den beste og jevneste spilleren for Vard 2 i 4. divisjon i år, og ble belønnet med A-lagskontrakt i sommer. Har hatt tre innhopp for A-laget i 2. divisjon i høst, samt to kamper for start på tampen – men i Vard er det ikke alltid sportslige vurderinger som avgjør hvem som starter sesongens siste kamper. Er en talentfull, offensiv spiller, drivet med ball er ikke ulikt broren, Fredrik, som gikk fra Vard til Djerv 1919 foran årets sesong, men Sander er mer anvendelig, og blir ofte brukt inne sentralt i tillegg til på kanten.

99. Kristian Thorstvedt, Stabæk (ny)

Født: 1999. Oppvekst: Viking.

20 kamper og 5 mål for Stabæks rekruttlag i 2. divisjon avdeling 2. Mye brukt som innbytter, men fant høstformen og fikk flere kamper fra start, samt tre scoringer i september og oktober. I motsetning til rekruttlagene i Rogaland, endte Stabæk 2 helt oppe i toppen av sin avdeling, og rykket opp til 2. divisjon. Erik Thorstvedts sønn har scoret mye mål for Stabæks juniorlag, som ventende er, for en talentfull spiss. Ble matchvinner i ekstraomgangene da Tromsø ble slått 3-2 i tredje runde, og var på banen hele kampen da Odd ble slått i kvartfinalen. Mistet sesongavslutningen både i serien og cupen, og var ikke med da cupeventyret endte med tap i semifinalen mot Molde.

98. Jens Husebø, Viking (ny)

Født: 1999. Oppvekst: Brodd og Viking.

Storhaug-gutt med fortid i Brodd som ganske ung. Var med på benken da Viking møtte Odd på bortebane i Tippeligaen i vår. Spiller fast, og er ofte blant lagets aller beste spillere, på rekruttlaget i 3. divisjon. Duellvinner som også er klok med ball, og jeg har tro på at dette kan bli Vikings neste Tippeliga-produkt. Åtte gule kort er mye på 21 kamper.



97. Sander Remme, EIK (ny)

Født: 1998. Oppvekst: EIK.

Fikk to innhopp på A-laget i fjor, og har økt til 11 kamper i år. Var strålende i vår, og spilte blant annet hele kampen da Viking ble slått i cupen, og startet i 1-2-tapet for FK Haugesund etter ekstraomganger runden etter. Mistet plassen på laget da resultatene i 2. divisjon gikk feil vei for EIK, og har ikke klart å spille seg inn igjen. Har periodevis vært meget bra for EIK 2, som rykket opp fra 4. divisjon på overbevisende vis i høst. Trener målbevisst, og får veldig godt kamptilbud neste sesong enten det blir på A-laget i 2. divisjon eller rekruttlaget i 3. divisjon. Fyller 19 år på nyttårsaften.

96. Vetle Høivik, Lura (94)

Født: 1988. Oppvekst: Høle.

Minner meg alltid om Wayne Rooney i spillestilen. Er ofte først på ballen, og selv om ankepunktet gjerne er at han scorer for lite til spiss å være, så har altså Høivik satt inn 13 baller for et nedrykkslag i 3. divisjon i år, kun sju spillere i avdeling 3 har laget flere, og av dem er kun tre fra Rogaland.

95. Chris Danielsen, Madla (ny)

Født: 1987. Oppvekst: SIF.

Veteranen har gjort sin beste sesong på en stund, og virkelig vært en viktig årsak til at Madla har levert en fantastisk sesong, og er Rogalands beste 3. divisjonslag. Har mange av de samme ferdighetene som sin bror, Viking-kapteinen – bare ikke like ekstremt.

94. Joakim Berg Holter, Randaberg (ny)

Født: 1996. Oppvekst: Randaberg.

Målfarlig midtbanespiller som både er stor og sterk, har god ballkontroll og blikk for spillet. Mangler kun tempo på å være en komplett spiller. Holder mye høyere nivå enn Randaberg i 4. divisjon, og kunne både domintert i 3. divisjon og klart seg bra i 2. divisjon. Har scoret elleve seriemål i år for laget som ble nummer to i 4. divisjon avdeling 1.

93. Kristian Heimdal Magnusson (ny)

Født: 1991. Oppvekst: Bryne.

Spissen med bakgrunn fra Islands innebandylandslag ble hentet til Bryne av lagkamerat Even Sel i Rosseland, og så ut til å ta nivået på direkten i vår. Scoret mye i sesongoppkjøringen, og gjorde noen gode innhopp, inkludert mot Vindbjart hjemme da han scoret sesongens eneste A-lagsmål. Fikk totalt 11 2. divisjonskamper før han ble skadet i august, og sesongen rant litt ut i sanden. Fire mål på 15 B-kamper i 3. divisjon er heller ikke fenomenalt.

92. Håvard Meinseth, Sola (ny)

Født: 1998. Oppvekst: Sola.

Som sønn av tidligere Viking-helt, Børre, blir han nok ofte sammenliknet med sin far. Steget ligner hvert fall, og har både tempo og kapasitet, samt gode ferdigheter én mot én offensivt. Har spilt 27 kamper i 3. divisjon i år, hans første sesong som etablert A-lagsspiller. Har sammen med Ronnel Mathiassen vært den store åpenbaringene på årets Sola-lag. En talentfull tenåring som har potensial til minst å spille i 2. divisjon, men mangler kanskje litt wow-effekt eller X-faktor?

91. Frank Hole, Bryne (ny)

Født: 1994. Oppvekst: Voll og Bryne.

Tilbake i moderklubben på amatørkontrakt etter tre sesonger i Frøyland. Fikk sitt gjennombrudd i vår da han dunket inn 23 mål på 14 kamper i 4. divisjon, og ble hentet til Bryne. Der har det blitt med ett innhopp i 2. divisjon, samt ett mål på fem kamper i 3. divisjon. Har slitt mye med skader foregående sesonger, og fikk også trøbbel med lysken etter overgangen til Bryne i høst.

90. Adonis Brahimi, Brodd (ny)

Født: 1997. Oppvekst: Sandved og Sandnes Ulf.

Sto fram som en robust midtbanespiller for Sandnes Ulf 2 i foregående sesonger, men har for det meste vært midtstopper i Brodd, og lagets kanskje beste spiller sesongen sett under ett. Flyttet til Norge da han var 11 år, og har spilt fotball i hjemlandet før han begynte i Sandved, og gikk videre til Sandnes Ulf som 14-åring.

89. Kristoffer Rasmussen, EIK (61)

Født: 1997. Oppvekst: Sola.

Slo gjennom i Sola under Maurice Ross, og det var også skotten som hentet ham til Egersund i fjor sommer. I vinter forsvant Ross, og under Olafur Bjarnason har det kun blitt fem A-kamper for Rasmussen. Var skadet fra mai til august, og har ikke klart å komme tilbake til sin beste form i høst. Har likevel spilt en rolle for EIK 2s opprykkslag i 4. divisjon i høst, der det har blitt tre scoringer på ni kamper.

88. Sanel Bojadzic, Vidar (92)

Født: 1998. Oppvekst: Klepp.

Vil være feil å si han har tatt 2. divisjon med storm, men har spilt 15 kamper, og vist fin framgang i høst. Fortsetter han å trene målrettet er dette en spiller som kan etablere seg på Vidar-laget neste sesong. Har vist bra igjen for Vidar 2 de gangene han har spilt i 5. divisjon, men det skulle strengt tatt bare mangle.



87. Sander Ystanes, Bryne (ny)

Født: 1998. Oppvekst: Bryne.

Den mest anonyme av de mange gode tenåringene i Bryne, men en typisk leder. Sjelden banens beste, men aldri den dårligste. Gjør jobben, aldri noe tull og trener hardt. Ble belønnet med startplass i siste serierunde i år, og fikk også ett innhopp i 2. divisjon tidligere i sesongen. Bryne 2-kapteinen kan fort spille en viktigere rolle neste sesong.

86. Martin Håland, Vidar (ny)

Født: 1986. Oppvekst: EIK

Har spilt færre kamper for Vidar i år (20) enn i fjor (27), men vist langt mer positivt igjen på banen denne sesongen. Var svak i Ålgård i 2015, og er fremdeles ikke like god som i glansdagene i EIK, men en god spiller med et meget godt blikk for spillet. En som gjør de rundt seg gode.

85. Elion Shatri, EIK (ny)

Født: 1996. Oppvekst: EIK.

Sliter med å tilrive seg en fast plass på EIKs A-lag, men har fått 21 kamper og én scoring, i 2. divisjon i år. Talentfull angrepsspiller, som er god én mot én offensivt, og kapabel til å skape ting på egen hånd. Er snart ikke ung og lovende lenger, og bør ta et nytt steg i 2018.

84. Harald Nilsen Tangen, Viking (ny)

Født: 2001. Oppvekst: SIF.

Startet tre av fire kamper, og scoret to mål, deriblant i finalen, da Norge G16 slo Danmark, og vant åpent nordisk mesterskap. Midtbanespiller med god ballbehandling og veldig fint blikk for spillet. Litt liten fysisk, men for det første blir han større, og for det andre er det ikke nødvendigvis en ulempe. Dominerer kamper på juniornivå, viser godt igjen på landslaget, og imponerer tidvis stort i 3. divisjon der han står med åtte kamper og ett mål i år. Var ikke den spilleren som viste mest igjen da det dro seg til i junior-NM, men var Vikings beste spiller i NM G16-finale da det ble tap for Stabæk. Har vært på benken to ganger i eliteserien år. Vikings mest talentfulle spiller per dags dato.

83. Erlend Tjøtta Vie, Lokomotiv Oslo (80)

Født: 1991. Oppvekst: Hinna.

Spilte våren for Strindheim i 2. divisjon, der det ble 12 kamper og 3 mål. I høst ble det 3. divisjonsspill for Lokomotiv Oslo i 3. divisjon avdeling 2, der det ble 2 scoringer på 16 kamper for laget som ble nummer ni i sin avdeling, fire poeng over nedrykk.

82. Einar Tunheim Lye, Bryne (98)

Født: 1998. Oppvekst: Undheim.

12 kamper, de fleste som innbytter, og én scoring for A-laget i 2. divisjon. 20 kamper og 7 scoringer for B-laget som rykket ned fra 3. divisjon. Har tatt steg fra i fjor, men ikke et så stort steg som man kanskje kunne håpe. Viser godt igjen i 3. divisjon, der han også var god i fjor, men klarte ikke spille noen stor rolle for A-laget.

81. Thomas Leidland, Madla (ny)

Født: 1994. Oppvekst: Eiger.

Har erfaring fra 2. divisjon med både EIK og Vidar tidligere, men har byttet mye klubb de siste årene, også under sesong. I år har han spilt for Madla hele sesongen, og over tid vist at han holder høyt 3. divisjonsnivå. En av dem som har ledet de blå til den historisk sterke tredjeplassen i 3. divisjon, men sju gule kort og ett rødt er i overkant mye.

80. Adrian Pereira, Viking (ny)

Født: 1999. Oppvekst: SIF.

Strålende venstreback, som kan bli minst like god som sin legendariske venstreback-far. Spilte de siste 35 eliteserie-minuttene da Viking slo Stabæk i siste serierunde, og klarte seg meget bra. 22 kamper og fem mål for Viking 2 i 3. divisjon i år, markant på juniorlaget og kanskje erstatteren for Kristoffer Haugen allerede neste sesong.

79. Bjarte Egeland, Vidar (65)

Født: 1990. Oppvekst: Vardeneset.

Fikk store deler av sesongen ødelagt av skader, og spilte kun 12 kamper i år. Vidar slipper alltid inn mye mål, så også i år. Av totalt 49 mål på 26 kamper, slapp Egeland inn 26 på 12 kamper, og kollega Eivind Meling tre færre på sine 14 kamper. En meget solid og god 2. divisjonskeeper, og vant også plassen tilbake da han ble skadefri, til tross for at Meling hadde gjort sine saker bra i mellomtiden.

78. Vegard Aasen, Sandnes Ulf (ny)

Født: 1997. Oppvekst: Lura.

Har fremdeles ikke kommet seg tilbake til nivået han var på våren 2015, da han var en komet i Obosligaen før han ble rammet av sykdom. Likevel har årets sesong vært et steg opp fra fjoråret, og han har vært den beste og mest stabile spilleren på et Sandnes Ulf 2-lag som rykket ned fra 3. divisjon. Drivende offensiv spiller med teft for målpoeng, og har scoret 14 ganger på 23 kamper i år. Kun Even Østensen og Christoffer Talge fra Rogaland scoret flere i avdeling 3. Fikk tre innhopp i Obosligaen i sommer.

77. Vegard Skjørestad, Nybergsund (79)

Født: 1995. Oppvekst: Hana.

Har spilt fast, og fått med seg 25 kamper for Trysil-laget som ble nummer ti i 2. divisjon avdeling 1. Jeg har ikke sett ham spille i år, men dette er vel en spillertype man vet hva man får av. Solid back som gjør ting enkelt og ordentlig uten å briljere.



76. Andreas Dybevik, Sandnes Ulf / Bryne (82)

Født: 1998. Oppvekst: Lura.

Er bare 19 år, men har ligget i vannskorpa til A-laget såpass lenge nå at man kan begynne å bli litt utålmodig på midtbanespillerens vegne. Etter én kamp fra start, stortapet for Åsane i fjerde serierunde, og fire innhopp i vårsesongen, ble det utlån til Bryne i høst. Det så ut som et smart trekk, men endte bare med like mye benkeslit. Likevel ett lite steg i riktig retning fra fjorårets ene innhopp i Obosligaen. Potensialet ligger der, fem kamper på G19-landslaget i år er et bevis på det, men nå handler det om å få tillit, og ta et nytt steg.

75. Stian Michalsen, Viking / Ljungskile (60)

Født: 1997. Oppvekst: Tasta.

Startet sesongen fint med én start og fem innhopp i eliteserien, og viste i små glimt hvorfor det har vært så store forventninger til ham de siste årene. Så ble det B-lagsspill i 3. divisjon gjennom sommeren uten å imponere. Og i høst har vingen vært utlånt til Ljungskile i svensk 2. divisjon. I divisjon 1 södra ble det sjuendeplass av 14 lag for Michalsens lag, men Tasta-gutten spilte seg ut av laget, og endte med benkesliting.

74. Jonas Pereira, Viking (96)

Født: 1998. Oppvekst: SIF.

Mistet vårsesongen i skade, men har vært den kanskje beste og jevneste spilleren for Viking 2 i 3. divisjon og for juniorlaget i høst. Ble belønnet med A-lagskontrakt for 2018-sesongen, fikk debuten i eliteserien borte mot Tromsø siste helgen i oktober, og blir en spiller man kan håpe kan ta store steg i Obosligaen. Endte med to innhopp på totalt sju minutter i eliteserien. En ballsikker og kondisjonssterk midtbanetype, men har arvet farens tempo.

73. Adrian Berntsen, Bryne (ny)

Født: 1999. Oppvekst: Bryne.

13 A-kamper for Bryne i år, og varierer fra å være helt strålende i 2. divisjon til bortimot anonym for rekruttlaget i 3. divisjon. Toppnivået er skyhøyt, det viste han blant annet da han scoret Norges mål i 1-2-tapet for Ukraina i den ene av to G18-landskamper Bjarne Berntsens nevø har på sin CV.



72. Kenneth Grande, EIK (53)

Født: 1991. Oppvekst: Orre og Bryne.

Denne sesongen har vært et lite tilbakeskritt. 4 mål på 16 kamper. Har ikke vært på banen i 2. divisjon siden bortetapet for Vard 14. september. Har spilt tre kamper for B-laget som rykker opp fra 4. divisjon avdeling 1 i samme periode.

71. Jostein Ekeland, Vidar (ny)

Født: 1997. Oppvekst: Viking

Følte selv han ikke ble satset på i Viking, og valgte derfor en overgang til Vidar i stedet for en treningshverdag med Vikings rekruttlag. Har vært uheldig med skader i den viktigste perioden av sesongen, men var i fyr og flamme første halvdel. Stoppet på fem mål i debutsesongen i 2. divisjon, den siste så tidlig som i niende serierunde 3. juni. Den hyperbevegelige spissen har stort potensial, og om spisskollega Martin Hummervoll forsvinner kan dette meget vel være mannen som overtar toppscorer-tronen i Vidar neste sesong.

70. Kristian Novak. Viking (91)

Født: 1998. Oppvekst: Austrått.

Valgte i vinter å gå fra Ålgård til Viking uten å få proffkontrakt, men har trent med A-lagsgruppen. Fikk våren ødelagt av skader, men tydeligvis brukt tiden godt i styrkerommet, og er nå tilbake på fotballbanen med en enda tøffere fysikk enn tidligere. Fikk ni kamper i 3. divisjon, samt juniorlagets tre siste cupkamper, inkludert semifinaletapet for Rosenborg. En kraftpakke av en midtstopper, knallhard i duellene, men sindig og rolig med ball. Hovedutfordringen har alltid vært tempo for Sandnes-gutten. Tatt med i troppen til Vikings siste eliteseriekamp, men kom aldri på banen.

69. Mikal Hebnes Olsen, Vardeneset (88)

Født: 1993. Oppvekst: Vardeneset og Viking.

Kaptein, leder, ballvinner, pasningslegger og målscorer. Den viktigste enkeltspilleren i Vardenesets opprykkssesong, og den nest beste 4. divisjonsspilleren i Rogaland i år. Har spilt på nivå 5, lavere enn de aller fleste på denne listen, men jeg er overbevist om at Hebnes Olsen blir en av de beste lokale spillerne i 3. divisjon neste år, og at han kunne spilt en rolle for eksempel på Vidar i 2. divisjon. 19 scoringer fra en tilbaketrukket midtbanerolle er enormt bra selv i 4. divisjon.

68. Petter Olsen Haukali, Brodd (87)

Født: 1994. Oppvekst: Viking.

En entertainer som kan utrette ting på egen hånd, og utgjør en offensiv trussel. Har scoret 13 mål i år, det meste han har scoret på seniornivå noen sinne, og også nok til å bli Brodds toppscorer, samt en åttendeplass på toppscorerstatistikken i 3. divisjon avdeling 3. Kun Even Østensen, Christoffer Talge og Vegard Aasen fra Rogaland scoret flere.

67. Eirik Jakobsen, Vidar (49)

Født: 1992. Oppvekst: Vardeneset.

Toppnivået hans er Obosligaen, men dessverre er det slik at kun de med god hukommelse husker hvordan den målfarlige angrepsspilleren var på sitt beste. Nok en sesong er ødelagt av skader, og dermed også kun to scoringer. Blir han skadefri igjen, blir han også en nøkkelspiller for Vidar, og en forsterkning for det laget som stort sett måtte klare seg uten ham i år.

66. Ole Thomas Herrem, Lysekloster (62)

Født: 1994. Oppvekst: Bryne.

Scoringsboomen fra Frøyland-tiden er historie, og 4 mål på 22 kamper likner lite på tidligere års monsterstatistikker. Noe av årsaken er at den tidligere spydspissen nå ligger i en mer tilbaketrukket rolle, som tier bak spissen i år. Har slått flere målgivende pasninger, og har et tosifret antall målpoeng for Lysekloster som bare var målforskjellen unna opprykk fra 3. divisjon avdeling 4. Herrem gjorde sin del av jobben da han scoret sesongens siste Lysekloster-mål i siste serierunde mot Brann 2, men Brattvåg vant sin kamp, og knep dermed opprykket med minst mulig margin.



65. Petter Midbøe Lunde, Bryne (70)

Født: 1989. Oppvekst: Viking.

Outstanding for Brodd i vår, og ble hentet til Bryne på sensommeren. Det ble en blytung høst for jærlaget, og det ble en del benkesliting for siddisen, men de få gangene han fikk spille viste Midbøe Lunde at han fremdeles holder høyt 2. divisjonsnivå – slik han har gjort helt siden debuten i 2010. Endte på fire kamper og én scoring i 2. divisjon, samt fem for Bryne 2 som rykket ned fra 3. divisjon, og klarte jammen skrape med seg åtte gule kort på totalt 22 kamper i år.

64. Rune Pedersen Bore, Bryne (99)

Født: 1994. Oppvekst: Frøyland.

Så kom endelig sjansen i Bryne, etter så mange sesonger der han har blitt nevnt som et aktuelt navn. Ble en skikkelig 2. divisjonssliter på direkten. Løper mye, vinner dueller, men dominerer sjelden. 27 kamper og 2 mål har det blitt i debutsesongen i 2. divisjon.

63. Christoffer Talge, Madla (76)

Født: 1994. Oppvekst: Buøy og Viking.

Fortsetter å herje med sin fine miks av fysikk og målteft. En spiller som kan gjøre ting på egen hånd. Har scoret 15 mål i år, og skutt Madla til en sterk tredjeplass i 3. divisjon avdeling 3. Kun Even Østensen har scoret flere mål av de lokale spissene.

62. Chris Sleveland, EIK (ny)

Født: 1997. Oppvekst: Helleland.

Har fått sitt definitive gjennombrudd på EIKs A-lag i år etter tre sesonger i vannskorpa. Endte på 21 A-kamper og ett mål. Det målet var til gjengjeld karrierens største for 20-åringen, nemlig den uhyre viktige 2-1-scoringen i 3-1-seieren over Viking i cupen. Ryddig midtbanespiller som gjør en god jobb for laget uten å briljere.

61. Jefferson de Souza, Brodd (50)

Født: 1995. Oppvekst: Tasta.

Ferdighetene og potensialet er ubestridt, men de Souza har ikke tryllet like ofte i årets spissede 3. divisjon, som i fjorårets. Fikk sin seriedebut først i sjuende serierunde, og endte derfor ikke på mer enn 19 kamper i år. Ni scoringer fra vingen er absolutt godkjent på et lag som slet voldsomt i høst.

60. Geir Dahle Høyland, Bryne (54)

Født: 1991. Oppvekst: Bryne.

Tilbake i moderklubben i år, og gjorde en fin vårsesong med blant annet to seriescoringer og ett cupmål for A-laget. I høst gikk det tyngre, med blant annet to røde kort, derpåfølgende karantener og i tillegg sykdomsforfall på slutten av sesongen. Av de 18 A-kampene var de fleste innhopp, men Dahle Høyland holder selvsagt 2. divisjonsnivå når han blir brukt riktig. Spedde på med 11 kamper for rekruttlaget, og befestet sin posisjon som den spilleren gjennom tidene med flest kamper for Bryne 2.

59. Georg André Danielsen, Vidar (75)

Født: 1995. Oppvekst: Staal.

Ikke på sitt beste da Staals nye trener Fannar Berg Gunnolfsen ville ha den høyrebeinte backen på høyresiden i starten av sesongen, men fant tilbake til sitt gamle jeg da han ble flyttet over på venstresiden, og kunne forsere opp langs kanten og skjære inn – som han er så god til. Ble hentet til Vidar på sensommeren, og har tatt nivået i 2. divisjon på strak arm fra en venstre vingbackrolle. Skikkelig god spiller, som bare kommer til å vokse utover i sesongen.



58. Stian Sleveland, EIK (ny)

Født: 1991. Oppvekst: Helleland.

Tilbake i klubben han forlot i 2013. Og for en retur det ble. God fysikk og fandenivoldsk innsats har vært varemerket, men er også meget anvendelig og kan brukes i alle de tre fremste lagdelene. Blant annet imponerende som midtspiss i storseieren borte mot Bryne i høst.

57. Herman Kleppa, Vidar/Viking (83)

Født: 1996. Oppvekst: SIF.

Fikk kun spille cupkampen mot Riska for A-laget til Viking i vår, og da sommeren kom valgte Viking og Kleppa en låneavtale med Vidar. Det viste seg å være klokt. På Lassa imponerte Kleppa fra første trening, og gikk rett inn på laget. Har spilt fast, fått verdifull erfaring og bevist at han holder høyt 2. divisjonsnivå.

56. Sander Flåte, Skeid (72)

Født: 1996. Oppvekst: Viking og Randaberg.

Tar nye steg hele veien, og holder nå høyt 2. divisjonsnivå. Var veldig god for Vidar i vår, og har vært tilnærmet fast for Tom Nordlies Skeid i 2. divisjon avdeling 1 i høst. Laget endte på femteplass, tre poeng bak Raufoss som fikk spille kvalifisering. Scoret ett mål for Skeid, en perle fra 25 meter.

55. Andreas Ueland, Bryne (ny)

Født: 1999. Oppvekst: Bryne.

Har kommet som en komet denne sesongen, og spilt fast i 2. divisjon som den ene av tre stoppere. Har, med få unntak, levert stabilt gode prestasjoner på dette nivået, og har definitivt potensial til å spille både ett og to nivå opp i løpet av få år. 23 kamper og 2 mål er mye for en 18-årig stopper som debuterte på A-laget i år. Står også med tre kamper og ett mål på G18-landslaget denne sesongen. Er på utgående kontrakt, og garantert interessant for større klubber enn Bryne.

54. Kristian Høvring, Vidar (59)

Født: 1986. Oppvekst: Hundvåg.

En klassespiller i 2. divisjon. Tempo og fysikk som passer divisjonen perfekt, og nok ballkontroll til å klare seg. Kan bekle både stopperrolle og vingbackrolle uten problem. Spiller aldri en dårlig kamp. Vinnerskalle og ledertype.



53. Vetle Myhre, Riska (57)

Født: 1991. Oppvekst: Hana og Riska.

34 mål på 22 kamper i år, derav 32 på 20 i seriespill, noe som gjorde ham til toppscorer i 4. divisjon i Rogaland med hele seks mål flere enn Åkra-spiss Mats Kvalvågnes på andreplass. Nå er dette bare 4. divisjon, men Myhre har vist i flere sesonger på rad at han kan score mye mål både ett, to og til en viss grad også tre hakk opp.

52. Pål Fjelde, 07 Vestur (29)

Født: 1994. Oppvekst: Staal.

Meldte overgang til den færøyske ligaen i sommer. Han er ingen stjerne, men gjør en god jobb på et nivå der kun de aller beste lagene holder Obosligaen-nivå. Laget havnet nest sist av ti lag i færøysk eliteserie, men Fjelde har spilt 13 kamper og scoret to mål. Fikk kun én start og tre innhopp på skotsk nivå 2 i vår. Hadde muligheter både i Bryne og Fredrikstad i Obosligaen etter avslutningen i St. Mirren, men valgte å fortsette utenlandseventyret. Ledig på markedet igjen nå.

51. Sigve Kleppa Christensen, Vidar (46)

Født: 1990. Oppvekst: Hjelm og Staal.

Fantastisk fotballspiller, og har vist i enkeltkamper også i år hvor god han er. På gode dager er han en konstant trussel med sin fysikk, og binder opp motspillere på en måte som gjør livet langt enklere for de rundt seg.

50. Sverre Larshus Larsen, EIK (43)

Født: 1990. Oppvekst: Eiger.

Scoret og sendte Viking ut av cupen for andre gang i karrieren i vår. EIKs ubestridte kaptein de siste tre sesongene måtte mot normalt se noen kamper fra innbytterbenken i høst, men det var kun fordi EIK endelig fant formen mens han var skadet. Må, i lys av sin rolle, ta sin del av ansvaret for at EIK har underprestert i år, men holder sedvanlig høyt 2. divisjonsnivå i alt han foretar seg på banen.

49. Henning Romslo, EIK (39)

Født: 1991. Oppvekst: Eiger.

Ikke like dominerende sentralt på midtbanen i år som tidligere sesonger. Finfin pasningsfot, og god til å ligge å sope sentralt, men et EIK-lag som har underprestert hadde kanskje hatt godt av at Romslo sto enda mer fram og tok lederrrollen på midtbanen. 22 kamper.

48. Tord Johnsen Salte, Lyon (51)

Født: 1999. Oppvekst: Bryne.

Utrolig vanskelig å vurdere en akademi-spiller i en av Frankrikes beste klubber opp mot jevnaldrende gutter som spiller divisjonsfotball i Norge. Men tar vi utgangspunkt i at Salte var lengst fremme av Brynes meget gode 99-årgang da han dro, og legger på forventet utvikling, så skal han fremdeles ligge et par hakk foran. Det beviser vel også landslagsstatistikken, der han står med 12 kamper for G18-landslaget i år – som kaptein. Skrev ny kontrakt med Lyon i sommer, fram til sommeren 2019, og det er jo et klart signal om at franskmennene har tro på ham. Er U19-troppen, som ligger på tredjeplass i den ene av fire avdelinger i den landsomfattende U19-serien i Frankrike. Neste, naturlige steg er å etablere seg på reservelaget, men der er nåløyet trangt. Tar høyde for at Johnsen Salte kan være rangert for lavt.



47. Marius Andersen, Arendal (38)

Født: 1991. Oppvekst: Eiger.

Nils Petter Andersens lillebror har kun startet åtte kamper og fått fire innhopp for bunnlaget i Obosligaen. Har kun vært på banen i fire minutter etter 23. serierunde 10. september. Pådratt seg fire gule kort. Tilbake til EIK og 2. divisjon neste år, et nivå alle vet han mestrer godt.

46. Pål Aamodt, Levanger (37)

Født: 1995. Oppvekst: Bryne.

Har kun startet tre ganger for trønderklubben som endte på sjetteplass i Obosligaen. Det har også blitt 12 innhopp, men ingen etter 23. serierunde tidlig i september. Slo gjennom i Obosligaen som vingback i fjor, men har blitt brukt i ulike posisjoner i Levanger.

45. Rogvi Baldvinsson, Bryne (44)

Født: 1989. Oppvekst: Ålgård

Boom! Den fantastiske scoringen hans i VM-kvalifiseringskamp mot Cristiano Ronaldos Portugal, og ikke minst den majestetiske feiringen, må da være sesongens- og karrierens største høydepunkt. Færøyene er en miniputtnasjon, men det står stor respekt av måten Baldvinsson har kjempet seg tilbake på A-landslaget. Endte med tre landskamper i år, etter å ha vært ute av laget i 14 måneder. Åpnet sesongen med en del skader og sykdom, men brukte ikke lang tid på å spille seg til fast plass på Bryne.

44. Pål Vestly Heigre, Strømsgodset (32)

Født: 1995. Oppvekst: Hana.

Forlot Viking 1. januar i år, og startet sesongen i Aalesund, men byttet klubb, by og innbytterbenk på ny da han gikk til Strømsgodset i august. Fikk tre cupkamper og én seriekamp for Aalesund da han seriedebuterte borte mot FK Haugesund i juli. Laget tapte, men Vestly Heigre fikk mye skryt for sin prestasjon. Likevel mistet han plassen til Andreas Lie igjen. I Strømsgodset har han ikke spilt A-kamp, men fikk tre kamper for B-laget i 3. divisjon før han skadet seg. Er fremdeles ung, især til keeper å være, men trenger spilletid på høyere nivå enn 3.- og 4. divisjon.

43. Ole Marius Aasen, Notodden (33)

Født: 1992. Oppvekst: Riska.

Tok et steg ned da han gikk fra Strømmen i Obosligaen til Notodden i 2. divisjon foran denne sesongen. Notodden har vært høstens store formlag i 2. divisjon avdeling 2, og sto for både én og to bragder i høst da de først sikret kvalik på bekostning av Bryne, og deretter knuste Fredrikstad i kvalifiseringskampene. Aasen har ikke spilt hovedrollen i denne superspurten, og som oftest har han enten blitt byttet ut eller inn i løpet av kampene. Fikk kun 17 minutter totalt i kvalifiseringskampene mot Fredrikstad. Endte på 20 kamper og seks mål.

42. Mathias Bringaker, Viking (24)

Født: 1997. Oppvekst: Staal.

Fantastisk mot Stabæk, da han avsluttet sesongen på best tenkelige vis med to scoringer i den siste eliteseriekampen på Viking stadion på en god stund. Har imidlertid ikke sett ut til å holde eliteserie-kvalitet de gangene han har fått sjansen forut for denne siste serierunden. Fem seriemål i fjor, ble til fire i år for spissen. Endte med 12 starter og 12 innhopp for eliteseriens jumbo. Spent på om Obosligaen er et mer riktig nivå for ham, eller om det passer best med en retur til Staal.

41. Iven Austbø, Viking (15)

Født: 1985. Oppvekst: Randaberg.

Fortsatte den negative trenden som startet høstsesongen i fjor, og har dessverre gjort mange feil i Viking-målet denne sesongen. Har definitivt ikke fått enkle arbeidsvilkår med underpresterende lagkamerater foran seg på banen, men det var langt fra ufortjent at han til slutt mistet keeperplassen til langt yngre Amund Wichne utpå høsten. Plutselig fikk han den tilbake igjen også helt på tampen. Endte med 24 kamper i eliteserien i år. Rent statistisk skal Austbø nå gå inn i gylne keeperår, men da må det skje en endring i prestasjonene.

40. Martin Hummervoll, Vidar (78)

Født: 1996. Oppvekst: Øyane og Hundvåg.

Har re-startet karrieren på Lassa etter noen tunge år i Viking og på Island. 16 scoringer på 24 kamper er absolutt godkjent i gjensynet med 2. divisjon. Først og fremst smart i bevegelsene, og flink til å være der ballen dukker opp, kombinert med gode avslutninger. Kun fire spillere i avdelingen scoret flere mål, ingen av dem aktuelle for denne listen her.

39. Andreas Westlye, Vidar (41)

Født: 1986. Oppvekst: Sandved.

25 kamper i år og 25 i fjor. Det er bevis på at han ikke spiller så få kamper som ryktene vil ha det til. Er veldig viktig for Vidar med sin rutine og som duellvinner. Er ingen boksåpner med ballen, men gjør ting enkelt og presist. Tre scoringer denne sesongen er langt færre enn fjorårets sju.



38. Even Østensen, Staal (68)

Født: 1993. Oppvekst: Hjelm/Hjelmeland.

Minner litt om nesten-navnebror Egil Østenstad rettvendt. Rask, sterk og derfor vanskelig å stoppe. Notorisk målscorer som har notert seg for 23 kasser i 3. divisjon i år, men brenner også mye sjanser, og har et uant potensial om han blir enda kaldere foran mål. Fjerdeplass på toppscorerlisten i avdelingen, men desidert best av de lokale spissene. Går til en større klubb dersom han selv ønsker i vinter.

37. Daniel Berntsen, Vidar (42)

Født: 1987. Oppvekst: Buøy og Hundvåg.

Må, i lys av sin rolle og posisjon, ta sin del av skylden for at Vidar er det topp 10-laget i 2. divisjon som slipper inn desidert flest mål. Likevel er det ingenting ved prestasjonene som tyder på at han gjør en dårlig forsvarsjobb. Bøter også på de mange baklengsmålene ved selv å være en offensiv trussel. Fem mål i år, samt åtte i fjor. Runder 30 år i år, men på banen ser han minst like bra ut som foregående sesonger. I tillegg til duellkraft og pasningsfot er han en naturlig leder.

36. Kim Robert Nyborg, Levanger (58)

Født: 1988. Oppvekst: Eiger.

Når skadefri spilte han fast på et lag som kjempet om opprykkskvalik til eliteserien. Anvendelig, god på hodet og målfarlig. Fire scoringer på 16 starter er ikke dårlig i gjensynet med nivå 2 i norsk fotball. Returnerer tilbake til 2. divisjon og EIK foran neste sesong.

35. Robert Undheim, Bryne (63)

Født: 1992. Oppvekst: Undheim og Bryne.

Gjorde sin beste sesong noen sinne i år. Kanskje fordi 2. divisjon er et mer passende nivå enn Obosligaen, men trolig også fordi han holdt seg skadefri over tid. Det nivået Undheim har holdt i år, hadde vært godt nok også i 1. divisjon. Og det er det langt fra alle Bryne-spillere som kan slå seg på brystet med. Fire scoringer på 24 kamper er greit.

34. Sondre Bjørshol, Åsane (45)

Født: 1994. Oppvekst: Vidar.

Førstevalg på høyrebacken for Åsane når han er tilgjengelig. 22 kamper i Obosligaen i år, derav 17 fra start, og leverer ifølge rapportene gode prestasjoner, og er blitt en god spiller også på dette nivået. Laget endte på 12. plass i år.

33. Mads Bøgild, Bryne (34)

Født: 1988. Oppvekst: SIF og Viking.

Har vært Brynes beste og jevneste spiller. 2. divisjon er et nivå han har vist gang på gang at han mestrer. Har blitt brukt litt rundt omkring på banen, og ikke som spiss, der jeg liker ham aller best. Endte med sju scoringer på 23 kamper. Fortjener en ny sjanse til å bevise at han kan også i Obosligaen.

32. Alexander Gabrielsen, Sandefjord (25)

Født: 1985. Oppvekst: Randaberg.

Kun én kamp fra start og fire innhopp i gjensynet med eliteserien. Det betyr at han kun har startet 14 seriekamper de siste tre årene. Ekstremt skadeforfulgt. Legger opp nå, ti år etter han kom til klubben, og ser ut til å ha en lovende trenerkarriere foran seg.

31. Aslak Falch, Vålerenga / IFK Norrköping (19)

Født: 1992. Oppvekst: Hundvåg.

Fikk ingen spilletid i eliteserien for Vålerenga i vår, og har heller ikke fått noe spilletid for IFK Norrköping i Allsvenskan i høst. Dermed har han måttet nøye seg med spilletid i norsk 2. divisjon, og for Norrköpings U21-lag. Er ikke ung eller lovende lengre, og trenger sårt spilletid nå, for å vise at han er så god som han var for Hødd i Obosligaen for to sesonger siden. Kontrakten varer kun ut året.

30. Nils Petter Andersen, Jerv (26)

Født: 1986. Oppvekst: Eiger.

Ikke direkte bankers på laget, men har fått relativt mye spilletid i Obosligaen i år. 17 starter og fem innhopp er brukbart, og det er mulig jeg er streng når jeg sier jeg hadde forventet en enda større rolle i laget. Spilte fast fram til han pådro seg sesongens tredje gule kort i 1-6-tapet for Kongsvinger i august. Klarte aldri spille seg inn på laget igjen etter å ha sonet karantenen. To mål, derav ett i en deilig revansj mot Sandnes Ulf, og én assist i Obosligaen. Bemerket seg med tre straffescoringer i én og samme kamp for rekruttlaget i 4. divisjon tidligere i høst. Skal neste sesong spille for Fløy i 2. divisjon.

29. Rasmus Martinsen, Viking (47)

Født: 1996. Oppvekst: Hinna.

Endelig tilbake på banen etter to skadespolerte sesonger. Følte seg litt oversett av Viking-trenerne i vår, men fikk sjansen på forsommeren. Slet litt innledningsvis, og var involvert i litt vel mange baklengsmål. Har spilt seg tryggere utover høsten, til tross for at laget langt fra har prestert. For en ung midtstopper kunne det vel knapt blitt en vanskeligere sesong å etablere seg på A-laget. Endte på 15 kamper, alle fra start, og én scoring. Får en ny sjanse til å spille seg trygg i Viking i Obosligaen, og en mulighet til å svare til sitt store talent og forventningene knyttet til det. Er på utgående kontrakt.



28. Ingvald Halgunset, Vidar (27)

Født: 1996. Oppvekst: Suldal.

Drivende midtbanespiller med målteft. Skaper målsjanser for seg selv og andre. Var halvskadet i vår, og det bar spillet preg av, men har virkelig levert obos-kvalitet på prestasjonene sine utover høsten. Blitt voksnere, hurtigere og bedre siden i fjor. Endte på ni scoringer fra midtbaneposisjon.

27. Morten Bjørlo, EIK (23)

Født: 1995. Oppvekst: Staal.

Fikk store deler av sesongen ødelagt av skader, og ble til slutt operert. Kom først tilbake på senhøsten, og da var det endelig god, gammeldags Bjørlo-kvalitet på prestasjonene. En driblefant med sluttprodukt i form av både målgivende pasninger og scoringer selv. Er kontraktsløs etter sesongen, og da ligger alt til rette for en overgang til en større klubb. Fikk to mål på ti kamper i 2. divisjon i år.

26. Magnus Retsius Grødem, Vålerenga / Ull Kisa (21)

Født: 1998. Oppvekst: Bryne.

I fjor på denne tiden virket det som eliteseriestjerne var neste steg for Magnus Grødem. Var rå for Bryne i Obosligaen, og imponerte da han fikk sin eliteseriedebut for Vålerenga på senhøsten. 2018 kom med skader, lite spilletid og til slutt utlån til Ull/Kisa. Fikk med seg én start, fire innhopp og én scoring for Vålerenga før lånet. Tilbake i Obosligaen har han heller ikke vært mer enn ok. Vil mye, men har slitt med å finne sin plass i laget. Kanskje ikke så rart med to klubbytter og et skadeopphold på kort tid etter han spilte for sin trygge hjembygd og moderklubb. Endte med ti kamper, derav fem fra start, og to mål for Ull/Kisa i høst.

25. Axel Kryger, Sandnes Ulf (35)

Født: 1997. Oppvekst: Sandnes Ulf.

Fortsetter å ta steg for steg, og utvikle seg som fotballspiller. Har blitt omskolert fra spillende midtstopper til både sentral og bred midtbanespiller. Har en veldig god høyrefot som han får vist bedre fram bedre i sin nye posisjon. 18 kamper fra start og fem innhopp, samt solide prestasjoner gjør at man trygt kan kalle 2017 et gjennombrudd i Obosligaen. Tre mål, deriblant en skikkelig perle mot Elverum i høst, samt tre assister.

24. Vidar Nisja, Sandnes Ulf (30)

Født: 1986. Oppvekst: Vigrestad.

En liten revansje etter to mislykkede sesonger i forveien. Har spilt fast, og gjort en ok jobb på Sandnes Ulfs midtbane. Brukte ett år på å tilvenne seg Obosligaens tut og kjør, men har funnet seg bedre til rette nå, selv om han nok hadde vært enda bedre som ren indreløper. 25 kamper fra start og to innhopp i Obosligaen, tre scoringer og én assist.

23. Kenneth Sola, Sandnes Ulf (36)

Født: 1985. Oppvekst: Havdur og Sola.

På tide å dra fram god vin-klisjeen, for Kenneth Sola blir bare bedre og bedre for hvert år. Debuterte i norsk toppfotball for 12 sesonger siden, og har vært der fast siden 2009. Dette er hans desidert beste sesong i Obosligaen, der han spiller en sentral rolle på det femte beste laget i divisjonen. Har startet 26 kamper, noe som er enda mer enn opprykkssesongen 2011. To assister og ett mål. Huskes best for kanonscoringen fra 25 meter borte mot Arendal. Feilet i kvalik i år igjen.

22. Viljar Vevatne, Sandnes Ulf (20)

Født: 1994. Oppvekst: Tjensvoll og Viking.

Soleklart førstevalg på backen, der han leverer varene uke inn, uke ut. 29 kamper i serien, samt en kvalikkamp, samtlige fra start. I utgangspunktet toveisspiller, men står med kun én scoring, og har ikke skapt flere målpoeng slik han var så godt på i Bryne i 2014 og 2015. Kontrakten varer kun ut året.

21. Geir André Herrem, Åsane (17)

Født: 1988. Oppvekst: Bryne.

Sammen med Niklas Sandberg den mestscorende lokale spiller fra de to øverste ligaene med sine elleve mål. Har startet 27 kamper, og slått to målgivende pasninger i Obosligaen. Hypen er ikke like stor som for et par sesonger siden, men jærbuen er en notorisk goalgetter år etter år. Kontrakten går ut nå, og akkurat der ligger kanskje karrierens siste mulighet for å bli en hit i eliteserien.

20. Fredrik Torsteinbø, Viking (10)

Født: 1991. Oppvekst: Hundvåg.

Tilbakesteg etter mange gode sesonger. Klarte ikke spille seg inn på Hammarbys Allsvenskan-lag i vår, der det ble fire kamper fra start og seks innhopp. Ble hentet til Viking i sommer. Har spilt tilnærmet fast, men ikke klart å heve et allerede svakt lag nevneverdig. Sju kamper fra start, tre innhopp, ett mål og to assister.



19. Erling Braut Håland, Molde (52)

Født: 2000. Oppvekst: Bryne.

Har gått fra å være en ok innbytter i Obosligaen i fjor, til å bli en god innbytter i eliteserien i år. 14 kamper, tre fra start og to mål er absolutt godkjent for en 17-åring. Har råskap og målteft, og viste seg som en typisk jærsk entertainer da han jublet foran Viking-fansen etter å ha senket hatklubben. Ble belønnet med sølvmedalje i serien. Kom inn som innbytter da Rosenborg ble slått 7-6 på straffespark i finalen i junior-NM, og ble dermed norsk mester.

18. Zymer Bytyqi, Viking (18)

Født: 1996. Oppvekst: Lura.

Det vil seg liksom ikke helt. Talentet er ubestridt. Høyestenivået det samme. Men klarer ikke prestere jevnt høyt over tid, og får heller ikke tillit nok til det. Har nå vært inn og ut av ulike lag de siste fem sesongene. 17 kamper fra start, åtte innhopp, ett mål og én assist. Jeg synes Bytyqi burde fått spille mer i år, fordi han har vært god oftere enn tidligere. Trenger å spille fast nå, trenger å vise sitt enorme ferdighetsregister hver uke, og trenger å være litt mer stjerne enn han har vært i år. Har kontrakt som går ut nå, men Obosligaen med Viking kan være vel så bra som et miljøskifte.

17. Birk Risa, Köln (31)

Født: 1998. Oppvekst: Sola.

Utrolig vanskelig å vurdere opp mot de andre på listen. Skal være i vannskorpa til å få prøve seg på Kölns A-lag, men foreløpig har han ikke kommet lenger enn én kamp på benken i vår og én i høst i Bundesliga, samt én kamp på benken i Europa League. Köln ligger aller sist i Bundesliga med bare to poeng, men har mulighet til å ta seg videre fra Europa League-gruppespillet idet én kamp gjenstår. Har spilt mye for rekruttlaget i Regionalliga West. Ser ut til å bli en kamp for å unngå nedrykk også fra tysk nivå 4. Har spilt seg til fast plass i den norske U21-landslagstroppen, der han står med seks kamper i år, og blant annet spilte hele kampen i den meget sterke seieren over Tyskland. I den troppen er det ingen andre lokale født i 1996 eller senere som har vært med i år.

16. Christian Landu Landu, Tromsø (11)

Født: 1992. Oppvekst: Tasta og Viking.

Litt inn og ut av et Tromsø-lag som har slitt i år. Endte på 24 kamper, derav 15 fra start, samt ett mål, men fikk begrenset spilletid da laget berget plassen i eliteserien på tampen av sesongen. Har kontrakt som går ut etter sesongen, og det kan jo fort bety klubbskifte.

15. Tommy Høiland, Viking (14)

Født: 1989. Oppvekst: Rosseland og Bryne.

Voldsom innsats, men kun middels målteft, og svært variable prestasjoner etter overgangen fra Strømsgodset i høst. Så relativt utrent ut i sine første økter etter overgangen, men må ha gjort en god jobb på sensommeren, og var en av Vikings beste spillere i starten av høstsesongen. Er blitt mer voksen med årene. 13 kamper og fire mål for Viking i høst, etter kun fem innhopp for Strømsgodset i vår.

14. Marius Lode, Bodø/Glimt (22)

Født: 1993. Oppvekst: Frøyland.

Har slått grusomt tilbake etter karrierens annus horriblis i 2016. Spilt samtlige minutt i de 27 første kampene for Obosligaens suverene vinner. Skal spille i Eliteserien neste år, etter en meget interessant karrierekurve. Tok et upopulært valg da han forlot Bryne etter nedrykket i fjor. Det viste seg å være et klokt valg for egen karriere.

13. Jon-Helge Tveita, Sarpsborg 08 (16)

Født: 1992. Oppvekst: Forus og Gausel.

Har ikke klart å spille seg til fast plass på et meget godt presterende Sarpsborg i år. Endte på 17 kamper, derav ni fra start. Ingen mål, men to assister i serien. Bronsemedalje i serien, men kom aldri på banen i cupfinaletapet for Lillestrøm.. Kontrakten går ut etter sesongen, og da er kanskje tiden inne for å søke mer spilletid i en annen eliteserieklubb, eller komme hjem til Viking.

12. André Danielsen, Viking (7)

Født: 1985. Oppvekst: SIF og Viking.

Kapteinens svakeste sesong så lenge han har spilt fast på klubbens A-lag. Har stått rakrygget og svart dønn ærlig i mixed sone etter hver eneste kamp, men klarte ikke være den lederen Viking trengte ute på banen. Danielsen har imidlertid ikke vært så elendig som flere har hevdet, og er fremdeles blant de beste spillerne i Viking. Har lovet å være med ned for å spille klubben opp igjen, og har toppnivå som selvsagt vil være mer enn godt nok i Obosligaen.

11. Arild Østbø, Rosenborg (12)

Født: 1991. Oppvekst: Buøy og Viking.

Visste nok at han gikk mot en reservekeepertilstand da han valgte å forlate det som fra utsiden så ut som en helt jevn duell mot kompis Anders Kristiansen i Sarpsborg, for å ta opp kampen med eliteseriens beste keeper, André Hansen. Grunnet forfall på Hansen har det blitt seks seriekamper, og i tillegg har Østbø fått stå fem cupkamper. Ble seriemester for første gang.



10. Niklas Sandberg, Ull/Kisa (40)

Født: 1995. Oppvekst: Lura.

Har vært en av de store profilene på et overpresterende Ull/Kisa, og virkelig vist at han burde blitt satset sterkere på i Sandnes Ulf. 10 mål og 11 assist på 26 kamper er outstanding tall. De fire scoringene mot Jerv i oktober er sesongens store høydepunkt. Laget endte på sjetteplass i Obosligaen, men tapte 1-3 for Mjøndalen i første kvalifiseringskamp til eliteserien. Var sterkt ønsket i FK Haugesund i sommer, og forsvinner garantert til en større klubb nå i vinter.

9. Anders Kristiansen, Sarpsborg 08 (13)

Født: 1990. Oppvekst: Øyane og Viking.

Etter at Arild Østbø forsvant til Rosenborg, har Kristiansen overtatt målvaktsjobben i Sarpsborg 08 helt alene. Det har han fikset bra, og gjort en solid jobb for laget som endte helt oppe på tredjeplass i Eliteserien. Bronse i serien og sølv i cupen. Slapp inn tre mål i cupfinaletapet for Lillestrøm, ingen av dem keepertabber, men likevel mulig å ta hvert fall to av dem.

8. Kristoffer Haugen, Viking (8)

Født: 1994. Oppvekst: Voll og Viking.

Noen svake opptredener, men sesongen sett under ett kanskje Vikings jevneste og beste spiller, og den eneste lokale A-lagsspilleren med skikkelig salgspotensial. 27 kamper og tre mål. Er for god for Obosligaen, og bør forlate Viking, men har sagt han ikke vil spille for andre norske klubber. Kontrakten går først ut etter neste sesong, så da kan kanskje Viking sitte igjen med litt penger.

7. Jone Samuelsen, Odd (6)

Født: 1984. Oppvekst: Sunde.

Verken Samuelsen eller Odd har levert på det stabile, høye nivået de har gjort de foregående tre sesongene. Likevel langt over det nivået de aller fleste Viking-spillerne har levert på i år. 21 kamper og tre mål for laget som ble nummer seks i eliteserien i år, samt seks kamper i Europa League-kvalifisering, der det ble knepen exit for Dinamo Zagreb i siste kvalifiseringsrunde. God spiller fremdeles, men ikke som da han holdt landslagsklasse i 2014/2015.

6. Johan Lædre Bjørdal, Rosenborg (9)

Født: 1986. Oppvekst: EIK.

Har fått mange sjanser som førstereserve til Rosenborgs meget solide midtstopperduo. I eliteserien ble det tolv starter og seks innhopp, og ute ble det tre kamper i Champions League-kvalik og tre kamper i Europa League. Hadde spilt uke ut, uke inn i de aller fleste andre eliteserieklubber. Seriemester igjen.

5. Yann-Erik de Lanlay, Rosenborg (5)

Født: 1992. Oppvekst: Vaulen.

Rakk åtte eliteseriekamper, fire fra start og fire innhopp, mellom skadene, alt mellom 14.- og 24. serierunde, fra juni til oktober. Det holdt til å bli seriemester. Scoret ingen mål. Fikk også fire kamper i Champions League-kvalik, samt to i Europa League. Scoret i CL-kvaliken mot Dundalk i sommer. Begynner å bli en voksen mann, og det eneste som hindrer ham fra en større stjernestatus i norsk fotball er de mange skadeavbrekkene.

4. Veton Berisha, Rapid Wien (2)

Født: 1994. Oppvekst: EIK.

Seks kamper fra start og tre innhopp ti serierunder etter at han kom til Rapid Wien i høst. Laget ligger på tredjeplass i østerriksk eliteserie. Ingen mål, og heller ingen umiddelbar suksess etter overgangen fra Greuther Fürth. På nivå 2 i Tyskland rakk yngste Berisha å få med seg fire seriekamper i sesongstarten, samt elleve seriekamper i vår. Angriperen har kun scoret to mål i 2017, det siste i mars. Ingen kamper for Norges landslag i år.

3. Birger Meling, Rosenborg (4)

Født: 1994. Oppvekst: Viking.

Tar steg for steg hele tiden. Fast på Rosenborgs venstreback både i Tippeligaen og i Europa League. 20 kamper i eliteserien, derav 19 fra start, og alltid førstevalg når han er tilgjengelig, tross skarp konkurranse. Har spilt fem av fem kamper i Europa League, der Rosenborg er utslått av Zenit og Real Sociedad, samt tre kamper i Champions League-kvalik. Seriemester for første gang i høst, og fikk også debuten på landslaget da han spilte i 8-0-seieren over San Marino, og har siden vært førstevalg i de tre derpåfølgende landskampene.

2. Valon Berisha, Red Bull Salzburg (3)

Født: 1993. Oppvekst: EIK.

Fast på Red Bull Salzburgs lag som ble østerrikske seriemestere i vår igjen, og har også åpnet årets sesong strålende med full tillit i alle turneringer, samt scoring og storspill i Europa League. 17 kamper og 2 mål i høstens ligaspill, som Salzburg igjen leder. Fem kamper og én scoring i EL der Salzburg er videre som gruppevinner foran det franske storlaget Marseille. Har selvsagt en nøkkelrolle på Kosovos landslag som kun tok ett poeng på ti kamper i VM-kvalifiseringen. Berisha hadde assist til det ene av de to målene Kosovo scoret i kvalifiseringen i 2017. Ryktene gikk om en overgang i sommer, og med kontrakt som går ut til våren kan det ligge en overgang til en større liga i luften. Tiden er definitivt inne for det. Svært nære tittelen som beste spiller fra Rogaland i 2017.



1. Birkir Bjarnason, Aston Villa (1)

Født: 1988. Oppvekst: Austrått og Figgjo.

Har kun fått to kamper fra start og fem innhopp etter 19 serierunder, og ingen drømmesituasjon etter det som så ut som en meget spennende overgang fra Basel like før nyttår. Lider under at konkurransen om en plass på Villa-laget er ekstremt sterk, mer enn at han selv ikke har prestert. Laget er definitivt med i kampen om opprykk til Premier League igjen. Har startet ni av ti kamper i VM-kvalifiseringen som tok Island til sommerens sluttspill. Jeg mener det er fryktelig jevnt mellom de tre på topp, men ingen kan konkurrere med fast plass på et VM-lag. Rogalands beste spiller i 2017.